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Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на странице в Twitter.

По его словам, Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".

Зарин пообещал сообщить детали позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака 01

Как пишет польское издание PAP, "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

В сообщении на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши сообщается, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается предполагаемой коррупционной деятельности и участия в организованной преступной группе.

"Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отмечает ЦБА Польши.

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). 

задержание (6686) Польша (8493) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+18
Барыга с Гнойсманом знали, кого набирать. Таких же вороватых подонков как и они сами.
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20.07.2020 10:15
+16
Ё-моё... Кондитерский кадр. Понятно, кого барыга пригрел? Я так понимаю скоро и за лабухом-железнодорожником придут.
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20.07.2020 09:59
+15
Порошенковский кадр пошёл по этапу.
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20.07.2020 09:56
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Порошенковский кадр пошёл по этапу.
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20.07.2020 11:09 Ответить
Такакая радостная новость для зеленой чумы и малоросов , а их всего десяток набежал.Перевелись на Цензоре багатыри земли сруской.
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20.07.2020 11:14 Ответить
Член ОПГ кондитера сдаст всех. Поляки раскрутят. Огласка будет похлеще Джулиани.
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20.07.2020 11:15 Ответить
Ванюков, а что с Джулиани не так? Видать ты кгбешного дерьма от Деркача переел.До сих пор на Цензоре им дрыщешь.
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20.07.2020 11:22 Ответить
автодор жил
автодор жив
автодор будет жить, пока государство будет из казньі строить дороги
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20.07.2020 11:34 Ответить
...какая благодатная тема для всяких шимпанЗЕ, юльков, любителей жопоблока и прочей 73%-й ******** Целуйтесь в десна тут, животные, другого места не будет
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20.07.2020 12:18 Ответить
Зебилы заволновались о Петре) та не мог он следить за казнокрадами. У него на первом месте была внешняя политика.
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20.07.2020 12:28 Ответить
Забавно наблюдать, ка лахта и местные зелебобы перевозбудились в едином порывае... )) Но в финале просто опять откушают экскрементов...
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20.07.2020 13:19 Ответить
Как всегда)))
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20.07.2020 14:55 Ответить
Успокойтесь-свыночолый палитических преследователей задавит.А воровали они,чтобы небыло корупции и согласно законодательсву,чтобы не досталось оккупантам *****.Так что пишите письма в ВОЗ-всё ушло на маски и апараты ИВЛ от "чесных миллиардеров" для покращення" жызни пo- Новаку".
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20.07.2020 15:27 Ответить
Тебе, гутен Таг, так теліпає, бо тобі не дісталось? А може, чкурнув туди від правосуддя, ************* задрипаний.
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21.07.2020 06:27 Ответить
А з кого ще пореготати,як не з цирку поросячого?Якогось піхвотинця за "взірець"на палочках носите-всю культуру і людяність-під ноги-(голі,босі і в вінку)-називається.Хіба не смішно збоку?Вибрали найсмішнішого клоуна-"буде безперспективний конкурент,казали, Нашому Гетьманові не рівня"!А він по приколу,з тих 56%-ів зебілів,які голосували за сивочолого, усе собі забрав-лишив вам 8-ку мов дві дирки на рилі.Не смішно?І за цю ганьбу я маю топити?Ви що всі там з хащ гірських-дурні гриби користуєте?Відраза та огида має бути у вас самих до себе,якщо ослабили всі позиції презюка на міжнарі,вибравши сторону козла піхотинця,а тоді волатимете "капіталісьйон-це не ми,це блазень все зрадило,усі на майдан!"В нормальній країні за збитий літак аятолами-на вулиці виходять тисячі,а у вас-(як я вже казав йовбакові мукачі-вийшли 15-ть чоловік проти ядерного роззброєння,коли мої батьки робили вибір)так виходили і в цьому році a проте, -проти виклику петі до ГБР з усіх 76-и власних підприємств висипали тисячі підневільних кріпаків феодала.І кому я маю заздрити?Тій людині з Кременчуга,яка на камеру каже:"Я вже втретє приїзжаю,мені не платять-так загальні збори "рошен"вирішили"?Смішні ви.
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21.07.2020 07:14 Ответить
"19 октября 2016 года Кабинет Министров Украины назначил исполняющим обязанности Главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака.
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20.07.2020 17:49 Ответить
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