Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на странице в Twitter.

По его словам, Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".

Зарин пообещал сообщить детали позже.

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Как пишет польское издание PAP, "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

В сообщении на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши сообщается, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается предполагаемой коррупционной деятельности и участия в организованной преступной группе.

"Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отмечает ЦБА Польши.

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").