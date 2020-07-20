Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарин на сторінці в Twitter.

За його словами, Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Крім нього затримали також "Даріуша С., колишнього командира JW "GROM" і підприємця з Гданська Яцека П.".

Зарин пообіцяв повідомити деталі пізніше.

Як зазначає польське видання PAP, "колишній міністр транспорту Славомир Н. був затриманий за підозрою в керуванні організованою злочинною групою".

Читайте: Ексглава "Укравтодору" Новак виграв справу проти НАЗК

У повідомленні на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі повідомляється, що затриманих доставлять у прокуратуру, де їм будуть пред'явлені звинувачення. Розслідування стосується ймовірної корупційної діяльності та участі в організованій злочинній групі.

"Розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро і районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальною антикорупційною прокуратурою в Києві і Національним антикорупційним бюро України", - зазначає ЦБА Польщі.

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ( "Укравтодор").