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Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексглаву "Укравтодору" Славомира Новака.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарин на сторінці в Twitter.

За його словами, Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Крім нього затримали також "Даріуша С., колишнього командира JW "GROM" і підприємця з Гданська Яцека П.".

Зарин пообіцяв повідомити деталі пізніше.

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексглаву Укравтодору Славомира Новака 01

Як зазначає польське видання PAP, "колишній міністр транспорту Славомир Н. був затриманий за підозрою в керуванні організованою злочинною групою".

Читайте: Ексглава "Укравтодору" Новак виграв справу проти НАЗК

У повідомленні на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі повідомляється, що затриманих доставлять у прокуратуру, де їм будуть пред'явлені звинувачення. Розслідування стосується ймовірної корупційної діяльності та участі в організованій злочинній групі.

"Розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро і районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальною антикорупційною прокуратурою в Києві і Національним антикорупційним бюро України", - зазначає ЦБА Польщі.

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ( "Укравтодор").

Автор: 

затримання (4350) Польща (8609) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+18
Барыга с Гнойсманом знали, кого набирать. Таких же вороватых подонков как и они сами.
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20.07.2020 10:15
+16
Ё-моё... Кондитерский кадр. Понятно, кого барыга пригрел? Я так понимаю скоро и за лабухом-железнодорожником придут.
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20.07.2020 09:59
+15
Порошенковский кадр пошёл по этапу.
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20.07.2020 09:56
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Порошенковский кадр пошёл по этапу.
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20.07.2020 11:09 Відповісти
Такакая радостная новость для зеленой чумы и малоросов , а их всего десяток набежал.Перевелись на Цензоре багатыри земли сруской.
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20.07.2020 11:14 Відповісти
Член ОПГ кондитера сдаст всех. Поляки раскрутят. Огласка будет похлеще Джулиани.
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20.07.2020 11:15 Відповісти
Ванюков, а что с Джулиани не так? Видать ты кгбешного дерьма от Деркача переел.До сих пор на Цензоре им дрыщешь.
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20.07.2020 11:22 Відповісти
автодор жил
автодор жив
автодор будет жить, пока государство будет из казньі строить дороги
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20.07.2020 11:34 Відповісти
...какая благодатная тема для всяких шимпанЗЕ, юльков, любителей жопоблока и прочей 73%-й ******** Целуйтесь в десна тут, животные, другого места не будет
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20.07.2020 12:18 Відповісти
Зебилы заволновались о Петре) та не мог он следить за казнокрадами. У него на первом месте была внешняя политика.
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20.07.2020 12:28 Відповісти
Забавно наблюдать, ка лахта и местные зелебобы перевозбудились в едином порывае... )) Но в финале просто опять откушают экскрементов...
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20.07.2020 13:19 Відповісти
Как всегда)))
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20.07.2020 14:55 Відповісти
Успокойтесь-свыночолый палитических преследователей задавит.А воровали они,чтобы небыло корупции и согласно законодательсву,чтобы не досталось оккупантам *****.Так что пишите письма в ВОЗ-всё ушло на маски и апараты ИВЛ от "чесных миллиардеров" для покращення" жызни пo- Новаку".
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20.07.2020 15:27 Відповісти
Тебе, гутен Таг, так теліпає, бо тобі не дісталось? А може, чкурнув туди від правосуддя, ************* задрипаний.
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21.07.2020 06:27 Відповісти
А з кого ще пореготати,як не з цирку поросячого?Якогось піхвотинця за "взірець"на палочках носите-всю культуру і людяність-під ноги-(голі,босі і в вінку)-називається.Хіба не смішно збоку?Вибрали найсмішнішого клоуна-"буде безперспективний конкурент,казали, Нашому Гетьманові не рівня"!А він по приколу,з тих 56%-ів зебілів,які голосували за сивочолого, усе собі забрав-лишив вам 8-ку мов дві дирки на рилі.Не смішно?І за цю ганьбу я маю топити?Ви що всі там з хащ гірських-дурні гриби користуєте?Відраза та огида має бути у вас самих до себе,якщо ослабили всі позиції презюка на міжнарі,вибравши сторону козла піхотинця,а тоді волатимете "капіталісьйон-це не ми,це блазень все зрадило,усі на майдан!"В нормальній країні за збитий літак аятолами-на вулиці виходять тисячі,а у вас-(як я вже казав йовбакові мукачі-вийшли 15-ть чоловік проти ядерного роззброєння,коли мої батьки робили вибір)так виходили і в цьому році a проте, -проти виклику петі до ГБР з усіх 76-и власних підприємств висипали тисячі підневільних кріпаків феодала.І кому я маю заздрити?Тій людині з Кременчуга,яка на камеру каже:"Я вже втретє приїзжаю,мені не платять-так загальні збори "рошен"вирішили"?Смішні ви.
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21.07.2020 07:14 Відповісти
"19 октября 2016 года Кабинет Министров Украины назначил исполняющим обязанности Главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака.
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20.07.2020 17:49 Відповісти
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