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Госпоставщик электроэнергии населению обанкротится в случае провала "зеленого" законопроекта, - ГП "Гарантированный покупатель"

Госпоставщик электроэнергии населению обанкротится в случае провала

Отдельные производители обращаются в суд с заявлениями об обеспечении иска путем наложения ареста на счета госпредприятия

Поставщик электрической энергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы решить проблему дефицита средств госпредприятия.

Об этом говорится в обращении ГП "Гарантированный покупатель" в Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Хвыля.

"Состояние расчетов на рынке электроэнергии является крайне угрожающим: долг НЭК" Укрэнерго "перед ГП" Гарантированный покупатель "составляет 22,8 млрд грн, долги" Гарантированного покупателя "перед производителями по" зеленому "тарифу - 19,4 млрд грн, перед НАЭК" Энергоатом "- 7,4 млрд грн и "Укргидроэнерго" - 0,3 млрд грн ", - отмечается в обращении.

В ГП "Гарантированный покупатель" также отметили, что предприятию уже поступают исковые заявления производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу о взыскании задолженности по договорам купли электроэнергии. Отдельные производители обращаются в суд с заявлениями об обеспечении иска путем наложения ареста на счета госпредприятия.

Напомним, 17 июля инвесторы в зеленую энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис Президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Ко второму чтению законопроекта было внесено более 1000 поправок, которые планируется рассмотреть на заседании Комитета ТЭК в понедельник 20 июля. Голосование ожидается 21 июля, хотя ранее планировалось 17 июля.
По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов ВИЭ и заставить их отдать свои активы.


Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Кроме того, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

Автор: 

Зеленый тариф (78) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+9
В черговий раз скажемо:
- Дякую, Петро Олексійович!!!
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20.07.2020 11:12
+7
Интересное решение, отдать неприбыльный бизнес государству, а прибыльную часть олигархам.
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
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20.07.2020 11:22
+5
Якщо грошей нема для соціальних виплат, то звідки вони візьмутся для "зелених" тарифів? Якщо рубати, то всім.
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20.07.2020 11:17
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В черговий раз скажемо:
- Дякую, Петро Олексійович!!!
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20.07.2020 11:12 Ответить
Зебилы за год все похерили, а в штаны им насрал Петро!
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20.07.2020 11:30 Ответить
Пеця ще той засранець!!
🤣
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20.07.2020 11:50 Ответить
А може Коломойському з Герусом? Петро тут яким боком? Не поясниш?
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20.07.2020 11:31 Ответить
це петя дозволив купувати електрику у раскі фєдєраскі за демпінговими цінами,а своїх виробників послав до чортів?
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20.07.2020 11:33 Ответить
Мелко! Эта афера началась не при Порошенко и не в Украине. Но у нас она протекает в наглой и циничной форме
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20.07.2020 12:08 Ответить
при пете все работало. надо было продавать дешевую атомную энергию по рыночной цене и разницу отдавать инвесторам как и планировалось, а зеля пошел в популизм, в результате блоки аэс заглушили, а денег для выплат инвесторам нет. докерувався
а инвесторы свое возьмут через суд если зеля решит их кинуть
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20.07.2020 12:18 Ответить
А хто це підписав Закон про зелену енергетику, зафіксував найвищу ціну у Європі на "зелену" енергію на 10 років та сказував ПДВ на імпорт сонячних панелей? Хто це зробив разом? А чому у тому законі немає жодного слова про балансуючі потужності? А чи не заради "зеленої" енергетики прикрутили АЕС? І який же бізнес партнер Петра Олексійовича буде балансувати виробництво електроенергії своїми вугільними станціями?
А для початку задайся питанням- навіщо біля Запорізької АЕС збудували ТЕС?
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20.07.2020 12:38 Ответить
ещё раз, почему при пете все работало и балансировалось, и аэс не прикручивали?
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20.07.2020 13:14 Ответить
Якщо грошей нема для соціальних виплат, то звідки вони візьмутся для "зелених" тарифів? Якщо рубати, то всім.
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20.07.2020 11:17 Ответить
Металлолом бесконтрольный разрешили, теперь будут провода украденные легко сдавать. И по "Рыночным ценам " будут продавать услугу, доставки и обслуживания электросетей и восстановление украденного. КРУГОВОРОТ ВОРОВСКОГО БИЗНЕСА ОРГАНИЗОВАН!
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20.07.2020 11:18 Ответить
Интересное решение, отдать неприбыльный бизнес государству, а прибыльную часть олигархам.
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
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20.07.2020 11:22 Ответить
По запросу тех-же заказчиков Зеленые к Игорному бизнесу легализуют в 3-5 звёздочных отелях, с помощью Третьяковой проституток! Потом на очереди лёгкие наркотики. Украина будет мировым Секс- туристическим Зелёным лидером. Как говорил Зе - что в Украине лучшие женщины . И Приступил к их продаже!
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20.07.2020 11:26 Ответить
Нююю і фіг з ним...
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20.07.2020 11:48 Ответить
Продайте Третьякову, , расплатитесь с зелеными энергетиками.
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20.07.2020 11:56 Ответить
Чтобы её кто-то забрал, за неё ещё доплачивать придётся...
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20.07.2020 14:20 Ответить
ахметкины рупоры никак не угомонятся)
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20.07.2020 11:58 Ответить
Тогда надо объявлять банкротсво ГП "Гарантированный покупатель" как зделали с банками для населения, и пусть зеленщики судятся за деньги которые когда нибуть выплатят, точно также как населению расказывали про их вклады в банках банкротах.
А тем временем на время суда отключить зеленщиков (СЭС и ВЭС) и включить АЭС (ведь за ядерное топливо уже давно уплачено и его нельзя выключить т.е. мы его выбросим так и не используя т.е. оплатим трижды: за ядерное топливо АЭС+угольТЭС+СЭС) и продавать електроенергию по вменяемым ценам пока не выйдем из кризиса, и придут нормальные инвестора которые будут видеть,что у нас не космические цены на електроенергию.

А тем кто печется про зеленые инвестиции - то зеленщики знали,что идут в самую нищую страны Европы,что бы половить крупную рыбку в мутной воде, т.к. в богатых странах их пошлют ***** со своими ценами на електроенергию, а в Украине они за бабло примут закон для л@хов, который обяжет всех нищих аборигенов платить космические тарифы им, прикрываясь защитой об инвесторах,
а на самом деле убивают в зародыше мысли инвесторов прийти в Украину с их тарифами.
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20.07.2020 12:00 Ответить
нет там гарантий Государства и Закона, просто обычное гос.предприятие которые сотнями ликвидируются в Украине, по причине "ну не получилось или директор проворовался", и никто не говорит, что ГП "Гарантированный покупатель" автоматом теряет при банкротсве свои долговые обязательства-просто новых не будет, и долги можно будет выплатить, когда деньги будут например через лет 20 в Украинских реалиях, и описывать будут только имущество самого ГП т.е. помещения столы стулья и ноут Директора Держпостачальник електроенергії населенню збанкрутує в разі провалу "зеленого" законопроєкту, - ДП "Гарантований покупець" - Цензор.НЕТ 7136 .
Так что не придумывай.
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20.07.2020 12:36 Ответить
ГП "Гарантированный покупатель" обанкротился бы в любом случае, т.к. ограничить аппетиты эко-упырей ещё никому в мире не удавалось
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20.07.2020 12:02 Ответить
да платили, но у них небыло нищего населения, и экономика работала. Не сравнивай страны золотого миллиарда со страной третьего мира - Украиной.
Это как бомжей обязать платить за ночлег в вонючем подъезде, расказывая что если они будут платить сейчас много, то когда нибуть они смогут купить целый дом.
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20.07.2020 12:41 Ответить
и он тоже виноват т.к. иностранный инвестор где будет строить производство в стране с низким тарифом на електричество или там где высокий?
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20.07.2020 13:05 Ответить
бред - Доля ВИЭ в Украине едва превышает 3% - это как "средняя температура бо больнице", умножай КВТхчас на зеленый тариы выработанный этими 3% и сравни с 3% теми же АЭС,ГЭС, а не пиши чушь тут
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20.07.2020 13:11 Ответить
https://www.oree.com.ua/ для сранения цены на електричество в Европе
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20.07.2020 13:17 Ответить
я плачу как налогоплательщик 40% с зарплаты за топливо и эксплуатацию государственных электростанций, а чуваки через зеленый тариф забирают всю прибыль с этих предприятий - это уже называется неприкрытое воровство денег налогоплательщиков.
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20.07.2020 13:32 Ответить
верю, но ты же один 1 платишь всем всего 40% в бюджет, а тебе через содержания и топливо для гос.електростанций у которых ты забираешь прибыль через Зеленый тариф, платят 25 000 000 жителей Украины, хорошо устроился.

с 1 000 000 жителей всего по 1грн. и ты уже миллионер.
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20.07.2020 13:42 Ответить
как тебе никто не платит?

я плачу и остальные 25млн. жителей Украины через налоги в бюджет->содержание+топливо для держ.електростанций ->их прибыль->ГП "Гарантированный покупатель" так что не прибедняйся.
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20.07.2020 14:13 Ответить
причем тут Европа с ее економикой и подыхающая Украина?
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20.07.2020 13:23 Ответить
О вот наконец-то показалось настоящее твое лицо барыги, что тебе н@срать на самом деле на всех жителей Украины, тебе хороши а дальше хоть трава не расти к.г. моя хата скраю ничего низнаю,
Вы дождетесь когда ваши ВИЭ и СЭС начнут случайно сгорать в Украине из-за плохой проводки
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20.07.2020 13:46 Ответить
чувак это ты просто не в теме со своими 3% ВЭС в голове,

и не понимаещь структуру энерго рынка Украины,

тебя видимо хорошо развели если ты вложился в ВЭС в Украине.
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20.07.2020 14:02 Ответить
Потому обанкротится должно не "Гарантированный покупатель", а Украина в целом. - сам придумал? открою тайну в государстве всегда делали посредника которого безболезненно можно убрать не навредив государству, например как с ГП Енергорынок он тоже миллиарды должен:
«Энергоатом» обжалует в суде банкротство ликвидированого ГП «Энергорынок»

https://oilpoint.com.ua/energoatom-obzhaluet-v-sude-bankrotstvo-likvidirovanogo-gp-energorynok/
и что? где дефолт Украины?
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20.07.2020 14:26 Ответить
сможешь на аукционе (а не сидеть на тупом гарантированном выкупе прибыли с гос.электростанций) с ГЭС и АЭС и ТЭС продать свою зеленую електроенергию - сможешь даже на Нобелевскую премию по экономике претендовать.
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20.07.2020 14:18 Ответить
А можно детали как ВИЭ "положительно влияет на цены" в Германии?
Так влияет шо Меркель раком перед Рашей стоит лишь бы им газопровод пролдожили и хочет создать газовый хаб в Германии.
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20.07.2020 13:56 Ответить
не манипулируй и не разделяй население и производство - а это Водоканалы, Связь, Товары и т.д. т.е. население всеравно заплатить за все что потратило производство на електричество никто не будет работать себе в убыток.
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20.07.2020 13:21 Ответить
а государству кто платит? кто наполняет бюджет?,
учи мат.часть по ходу, у тебя тяжело все с причинно следственной связью.
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20.07.2020 13:25 Ответить
т.е. ты хочешь сказать что, чуваки через зеленый тариф забирают всю прибыль с государственных электростанций для которых я как налогоплательщик оплачиваю ежемесячно эксплуатацию и топливо, это открытое воровство денег налогоплательщиков через Зеленый тариф.
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20.07.2020 13:35 Ответить
если бы не всю то ГП "Гарантированный покупатель" не был бы банкрот, и НКРЕ не повышал бы тариф, так что мимо.
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20.07.2020 13:48 Ответить
конечно Вимушене збільшення тарифу на передачу Укренерго враховує зміну ПСО та ухвалення змін до законодавства
http://www.nerc.gov.ua/?news=10330

это так мелочи жизни, давай жги дальше!
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20.07.2020 13:57 Ответить
Вот они профукали и в связи с этим надо банкротить ГП "Гарантированный покупатель", зачем накапливать долги которые выплатить не из чего,
тыж за украинский народ и производство и не хочешь повышения цен на електроенергию им чтоб всяким там шаровикам зеленщикам платить по неадекватным ценам
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20.07.2020 14:21 Ответить
Чувак я не вкосмосе живу, и мои платежки это только 25% моих трат, остальным я пользуюсь что вырабатывают предприятия с конским тарифон на електричество за который я плачу через их товары и услуги.
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20.07.2020 13:28 Ответить
Очень интересная фраза: "Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в МЕМОРАНДУМЕ, заставит их обращаться в международные арбитражи". Подскажите несчастным инвесторам куда в международных арбитражах посылают целые страны, которые имели несчастье довериться Меморандуму.
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20.07.2020 12:26 Ответить
В чужих шизофренических трактовках моего комментария я не силён, поскольку имел в виду Будапештский меморандум. Просто оказалось что этот тип договора является не более чем разновидностью туалетной бумаги.
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20.07.2020 12:42 Ответить
Лучше сейчас признать что ГП "Гарантированный покупатель" и не накапливать дальше долги т.к. цена на зеленуюю електроенергию прописана в долларах т.е. любой скачек доллара в Украине и ГП "Гарантированный покупатель" будет вечно без денег,а НКРЕ будет ежеквартально поднимать цены на електричество в Украине.
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20.07.2020 13:03 Ответить
еще лучше, то-то я думаю чего евро полез вверх
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20.07.2020 13:15 Ответить
зеля развалил экономику, естественно на выплаты инвесторам не хватает, вот вам и няня, инвесторы...
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20.07.2020 13:15 Ответить
да и все обнищали в 3 раза, это мы помним не волнуйся.
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20.07.2020 13:26 Ответить
не знаю кто обнищал, но щас у меня задержки по зарплате, никакого повышения, а при порохе все вовремя и постоянное индексирование... при зеле я обнищал, пусть и не в 3 раза
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20.07.2020 13:35 Ответить
Порох умудрился во время войны поднять зарплаты на уровень до войны, и они продолжали расти. - да да верю как у Януковича можно огласить список у кого они повысились?
При Зеле закрываются предприятия,-конечно какой идиот будет держать предприятие и платить конский тариф на електроенергию которая все дорожает и дорожает, если можно работать в Европе где тарифы ниже и больше цивилизация.
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20.07.2020 13:54 Ответить
що б розвалити державу із слабкими інституціями потрібно на виборах голосувати по приколу.
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20.07.2020 14:05 Ответить
Это изначально была афера..., Как и национализация Приватбанка (без последствий для собственников, которые его разграбили)...
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20.07.2020 14:43 Ответить
 
 