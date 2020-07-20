Госпоставщик электроэнергии населению обанкротится в случае провала "зеленого" законопроекта, - ГП "Гарантированный покупатель"
Отдельные производители обращаются в суд с заявлениями об обеспечении иска путем наложения ареста на счета госпредприятия
Поставщик электрической энергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы решить проблему дефицита средств госпредприятия.
Об этом говорится в обращении ГП "Гарантированный покупатель" в Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Хвыля.
"Состояние расчетов на рынке электроэнергии является крайне угрожающим: долг НЭК" Укрэнерго "перед ГП" Гарантированный покупатель "составляет 22,8 млрд грн, долги" Гарантированного покупателя "перед производителями по" зеленому "тарифу - 19,4 млрд грн, перед НАЭК" Энергоатом "- 7,4 млрд грн и "Укргидроэнерго" - 0,3 млрд грн ", - отмечается в обращении.
В ГП "Гарантированный покупатель" также отметили, что предприятию уже поступают исковые заявления производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу о взыскании задолженности по договорам купли электроэнергии. Отдельные производители обращаются в суд с заявлениями об обеспечении иска путем наложения ареста на счета госпредприятия.
Напомним, 17 июля инвесторы в зеленую энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис Президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.
Ко второму чтению законопроекта было внесено более 1000 поправок, которые планируется рассмотреть на заседании Комитета ТЭК в понедельник 20 июля. Голосование ожидается 21 июля, хотя ранее планировалось 17 июля.
По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов ВИЭ и заставить их отдать свои активы.
Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
Кроме того, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
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- Дякую, Петро Олексійович!!!
🤣
а инвесторы свое возьмут через суд если зеля решит их кинуть
А для початку задайся питанням- навіщо біля Запорізької АЕС збудували ТЕС?
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
А тем временем на время суда отключить зеленщиков (СЭС и ВЭС) и включить АЭС (ведь за ядерное топливо уже давно уплачено и его нельзя выключить т.е. мы его выбросим так и не используя т.е. оплатим трижды: за ядерное топливо АЭС+угольТЭС+СЭС) и продавать електроенергию по вменяемым ценам пока не выйдем из кризиса, и придут нормальные инвестора которые будут видеть,что у нас не космические цены на електроенергию.
А тем кто печется про зеленые инвестиции - то зеленщики знали,что идут в самую нищую страны Европы,что бы половить крупную рыбку в мутной воде, т.к. в богатых странах их пошлют ***** со своими ценами на електроенергию, а в Украине они за бабло примут закон для л@хов, который обяжет всех нищих аборигенов платить космические тарифы им, прикрываясь защитой об инвесторах,
а на самом деле убивают в зародыше мысли инвесторов прийти в Украину с их тарифами.
Так что не придумывай.
Это как бомжей обязать платить за ночлег в вонючем подъезде, расказывая что если они будут платить сейчас много, то когда нибуть они смогут купить целый дом.
с 1 000 000 жителей всего по 1грн. и ты уже миллионер.
я плачу и остальные 25млн. жителей Украины через налоги в бюджет->содержание+топливо для держ.електростанций ->их прибыль->ГП "Гарантированный покупатель" так что не прибедняйся.
Вы дождетесь когда ваши ВИЭ и СЭС начнут случайно сгорать в Украине из-за плохой проводки
и не понимаещь структуру энерго рынка Украины,
тебя видимо хорошо развели если ты вложился в ВЭС в Украине.
«Энергоатом» обжалует в суде банкротство ликвидированого ГП «Энергорынок»
https://oilpoint.com.ua/energoatom-obzhaluet-v-sude-bankrotstvo-likvidirovanogo-gp-energorynok/
и что? где дефолт Украины?
Так влияет шо Меркель раком перед Рашей стоит лишь бы им газопровод пролдожили и хочет создать газовый хаб в Германии.
учи мат.часть по ходу, у тебя тяжело все с причинно следственной связью.
http://www.nerc.gov.ua/?news=10330
это так мелочи жизни, давай жги дальше!
тыж за украинский народ и производство и не хочешь повышения цен на електроенергию им чтоб всяким там шаровикам зеленщикам платить по неадекватным ценам
При Зеле закрываются предприятия,-конечно какой идиот будет держать предприятие и платить конский тариф на електроенергию которая все дорожает и дорожает, если можно работать в Европе где тарифы ниже и больше цивилизация.