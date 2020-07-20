Держпостачальник електроенергії населенню збанкрутує в разі провалу "зеленого" законопроєкту, - ДП "Гарантований покупець"
Окремі виробники звертаються до суду із заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.
Постачальник електричної енергії для потреб населення ДП "Гарантований покупець" заявило про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення "зелених" тарифів, який міг би вирішити проблему дефіциту коштів держпідприємства.
Про це йдеться у зверненні ДП "Гарантований покупець" до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Хвиля.
"Стан розрахунків на ринку електроенергії є вкрай загрозливим: борг НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" становить 22,8 млрд грн, борги "Гарантованого покупця" перед виробниками за "зеленим" тарифом – 19,4 млрд грн, перед НАЕК "Енергоатом" - 7,4 млрд грн. та "Укргідроенерго" - 0,3 млрд грн", - зазначається в зверненні.
В ДП "Гарантований покупець" також зазначили, що до підприємства уже надходять позовні заяви виробників електроенергії за "зеленим" тарифом про стягнення заборгованості за договорами купівлі електроенергії. Окремі виробники звертаються до суду з заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.
Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проект закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.
До другого читання законопроєкту було внесено понад 1000 поправок, які планується розглянути на засіданні Комітету ПЕК в понеділок 20 липня. Голосування за законопроєкт очікується 21 липня, хоча раніше планувалося 17 липня.
На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.
Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.
Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.
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- Дякую, Петро Олексійович!!!
🤣
а инвесторы свое возьмут через суд если зеля решит их кинуть
А для початку задайся питанням- навіщо біля Запорізької АЕС збудували ТЕС?
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
А тем временем на время суда отключить зеленщиков (СЭС и ВЭС) и включить АЭС (ведь за ядерное топливо уже давно уплачено и его нельзя выключить т.е. мы его выбросим так и не используя т.е. оплатим трижды: за ядерное топливо АЭС+угольТЭС+СЭС) и продавать електроенергию по вменяемым ценам пока не выйдем из кризиса, и придут нормальные инвестора которые будут видеть,что у нас не космические цены на електроенергию.
А тем кто печется про зеленые инвестиции - то зеленщики знали,что идут в самую нищую страны Европы,что бы половить крупную рыбку в мутной воде, т.к. в богатых странах их пошлют ***** со своими ценами на електроенергию, а в Украине они за бабло примут закон для л@хов, который обяжет всех нищих аборигенов платить космические тарифы им, прикрываясь защитой об инвесторах,
а на самом деле убивают в зародыше мысли инвесторов прийти в Украину с их тарифами.
Так что не придумывай.
Это как бомжей обязать платить за ночлег в вонючем подъезде, расказывая что если они будут платить сейчас много, то когда нибуть они смогут купить целый дом.
с 1 000 000 жителей всего по 1грн. и ты уже миллионер.
я плачу и остальные 25млн. жителей Украины через налоги в бюджет->содержание+топливо для держ.електростанций ->их прибыль->ГП "Гарантированный покупатель" так что не прибедняйся.
Вы дождетесь когда ваши ВИЭ и СЭС начнут случайно сгорать в Украине из-за плохой проводки
и не понимаещь структуру энерго рынка Украины,
тебя видимо хорошо развели если ты вложился в ВЭС в Украине.
«Энергоатом» обжалует в суде банкротство ликвидированого ГП «Энергорынок»
https://oilpoint.com.ua/energoatom-obzhaluet-v-sude-bankrotstvo-likvidirovanogo-gp-energorynok/
и что? где дефолт Украины?
Так влияет шо Меркель раком перед Рашей стоит лишь бы им газопровод пролдожили и хочет создать газовый хаб в Германии.
учи мат.часть по ходу, у тебя тяжело все с причинно следственной связью.
http://www.nerc.gov.ua/?news=10330
это так мелочи жизни, давай жги дальше!
тыж за украинский народ и производство и не хочешь повышения цен на електроенергию им чтоб всяким там шаровикам зеленщикам платить по неадекватным ценам
При Зеле закрываются предприятия,-конечно какой идиот будет держать предприятие и платить конский тариф на електроенергию которая все дорожает и дорожает, если можно работать в Европе где тарифы ниже и больше цивилизация.