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Держпостачальник електроенергії населенню збанкрутує в разі провалу "зеленого" законопроєкту, - ДП "Гарантований покупець"

Держпостачальник електроенергії населенню збанкрутує в разі провалу

Окремі виробники звертаються до суду із заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.

Постачальник електричної енергії для потреб населення ДП "Гарантований покупець" заявило про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення "зелених" тарифів, який міг би вирішити проблему дефіциту коштів держпідприємства.

Про це йдеться у зверненні ДП "Гарантований покупець" до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Хвиля.

"Стан розрахунків на ринку електроенергії є вкрай загрозливим: борг НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" становить 22,8 млрд грн, борги "Гарантованого покупця" перед виробниками за "зеленим" тарифом – 19,4 млрд грн, перед НАЕК "Енергоатом" - 7,4 млрд грн. та "Укргідроенерго" - 0,3 млрд грн", - зазначається в зверненні.

В ДП "Гарантований покупець" також зазначили, що до підприємства уже надходять позовні заяви виробників електроенергії за "зеленим" тарифом про стягнення заборгованості за договорами купівлі електроенергії. Окремі виробники звертаються до суду з заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проект закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 1000 поправок, які планується розглянути на засіданні Комітету ПЕК в понеділок 20 липня. Голосування за законопроєкт очікується 21 липня, хоча раніше планувалося 17 липня.

На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.
Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

Автор: 

Зелений тариф (420) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+9
В черговий раз скажемо:
- Дякую, Петро Олексійович!!!
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20.07.2020 11:12
+7
Интересное решение, отдать неприбыльный бизнес государству, а прибыльную часть олигархам.
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
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20.07.2020 11:22
+5
Якщо грошей нема для соціальних виплат, то звідки вони візьмутся для "зелених" тарифів? Якщо рубати, то всім.
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20.07.2020 11:17
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В черговий раз скажемо:
- Дякую, Петро Олексійович!!!
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20.07.2020 11:12 Відповісти
Зебилы за год все похерили, а в штаны им насрал Петро!
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20.07.2020 11:30 Відповісти
Пеця ще той засранець!!
🤣
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20.07.2020 11:50 Відповісти
А може Коломойському з Герусом? Петро тут яким боком? Не поясниш?
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20.07.2020 11:31 Відповісти
це петя дозволив купувати електрику у раскі фєдєраскі за демпінговими цінами,а своїх виробників послав до чортів?
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Мелко! Эта афера началась не при Порошенко и не в Украине. Но у нас она протекает в наглой и циничной форме
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20.07.2020 12:08 Відповісти
при пете все работало. надо было продавать дешевую атомную энергию по рыночной цене и разницу отдавать инвесторам как и планировалось, а зеля пошел в популизм, в результате блоки аэс заглушили, а денег для выплат инвесторам нет. докерувався
а инвесторы свое возьмут через суд если зеля решит их кинуть
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20.07.2020 12:18 Відповісти
А хто це підписав Закон про зелену енергетику, зафіксував найвищу ціну у Європі на "зелену" енергію на 10 років та сказував ПДВ на імпорт сонячних панелей? Хто це зробив разом? А чому у тому законі немає жодного слова про балансуючі потужності? А чи не заради "зеленої" енергетики прикрутили АЕС? І який же бізнес партнер Петра Олексійовича буде балансувати виробництво електроенергії своїми вугільними станціями?
А для початку задайся питанням- навіщо біля Запорізької АЕС збудували ТЕС?
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20.07.2020 12:38 Відповісти
ещё раз, почему при пете все работало и балансировалось, и аэс не прикручивали?
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Якщо грошей нема для соціальних виплат, то звідки вони візьмутся для "зелених" тарифів? Якщо рубати, то всім.
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20.07.2020 11:17 Відповісти
Металлолом бесконтрольный разрешили, теперь будут провода украденные легко сдавать. И по "Рыночным ценам " будут продавать услугу, доставки и обслуживания электросетей и восстановление украденного. КРУГОВОРОТ ВОРОВСКОГО БИЗНЕСА ОРГАНИЗОВАН!
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20.07.2020 11:18 Відповісти
Интересное решение, отдать неприбыльный бизнес государству, а прибыльную часть олигархам.
Пусть Ахметов (и не только) сам поставляет населению свою зеленку.
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20.07.2020 11:22 Відповісти
По запросу тех-же заказчиков Зеленые к Игорному бизнесу легализуют в 3-5 звёздочных отелях, с помощью Третьяковой проституток! Потом на очереди лёгкие наркотики. Украина будет мировым Секс- туристическим Зелёным лидером. Как говорил Зе - что в Украине лучшие женщины . И Приступил к их продаже!
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20.07.2020 11:26 Відповісти
Нююю і фіг з ним...
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20.07.2020 11:48 Відповісти
Продайте Третьякову, , расплатитесь с зелеными энергетиками.
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20.07.2020 11:56 Відповісти
Чтобы её кто-то забрал, за неё ещё доплачивать придётся...
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20.07.2020 14:20 Відповісти
ахметкины рупоры никак не угомонятся)
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20.07.2020 11:58 Відповісти
Тогда надо объявлять банкротсво ГП "Гарантированный покупатель" как зделали с банками для населения, и пусть зеленщики судятся за деньги которые когда нибуть выплатят, точно также как населению расказывали про их вклады в банках банкротах.
А тем временем на время суда отключить зеленщиков (СЭС и ВЭС) и включить АЭС (ведь за ядерное топливо уже давно уплачено и его нельзя выключить т.е. мы его выбросим так и не используя т.е. оплатим трижды: за ядерное топливо АЭС+угольТЭС+СЭС) и продавать електроенергию по вменяемым ценам пока не выйдем из кризиса, и придут нормальные инвестора которые будут видеть,что у нас не космические цены на електроенергию.

А тем кто печется про зеленые инвестиции - то зеленщики знали,что идут в самую нищую страны Европы,что бы половить крупную рыбку в мутной воде, т.к. в богатых странах их пошлют ***** со своими ценами на електроенергию, а в Украине они за бабло примут закон для л@хов, который обяжет всех нищих аборигенов платить космические тарифы им, прикрываясь защитой об инвесторах,
а на самом деле убивают в зародыше мысли инвесторов прийти в Украину с их тарифами.
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20.07.2020 12:00 Відповісти
нет там гарантий Государства и Закона, просто обычное гос.предприятие которые сотнями ликвидируются в Украине, по причине "ну не получилось или директор проворовался", и никто не говорит, что ГП "Гарантированный покупатель" автоматом теряет при банкротсве свои долговые обязательства-просто новых не будет, и долги можно будет выплатить, когда деньги будут например через лет 20 в Украинских реалиях, и описывать будут только имущество самого ГП т.е. помещения столы стулья и ноут Директора Держпостачальник електроенергії населенню збанкрутує в разі провалу "зеленого" законопроєкту, - ДП "Гарантований покупець" - Цензор.НЕТ 7136 .
Так что не придумывай.
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20.07.2020 12:36 Відповісти
ГП "Гарантированный покупатель" обанкротился бы в любом случае, т.к. ограничить аппетиты эко-упырей ещё никому в мире не удавалось
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20.07.2020 12:02 Відповісти
да платили, но у них небыло нищего населения, и экономика работала. Не сравнивай страны золотого миллиарда со страной третьего мира - Украиной.
Это как бомжей обязать платить за ночлег в вонючем подъезде, расказывая что если они будут платить сейчас много, то когда нибуть они смогут купить целый дом.
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20.07.2020 12:41 Відповісти
и он тоже виноват т.к. иностранный инвестор где будет строить производство в стране с низким тарифом на електричество или там где высокий?
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20.07.2020 13:05 Відповісти
бред - Доля ВИЭ в Украине едва превышает 3% - это как "средняя температура бо больнице", умножай КВТхчас на зеленый тариы выработанный этими 3% и сравни с 3% теми же АЭС,ГЭС, а не пиши чушь тут
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20.07.2020 13:11 Відповісти
https://www.oree.com.ua/ для сранения цены на електричество в Европе
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20.07.2020 13:17 Відповісти
я плачу как налогоплательщик 40% с зарплаты за топливо и эксплуатацию государственных электростанций, а чуваки через зеленый тариф забирают всю прибыль с этих предприятий - это уже называется неприкрытое воровство денег налогоплательщиков.
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20.07.2020 13:32 Відповісти
верю, но ты же один 1 платишь всем всего 40% в бюджет, а тебе через содержания и топливо для гос.електростанций у которых ты забираешь прибыль через Зеленый тариф, платят 25 000 000 жителей Украины, хорошо устроился.

с 1 000 000 жителей всего по 1грн. и ты уже миллионер.
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20.07.2020 13:42 Відповісти
как тебе никто не платит?

я плачу и остальные 25млн. жителей Украины через налоги в бюджет->содержание+топливо для держ.електростанций ->их прибыль->ГП "Гарантированный покупатель" так что не прибедняйся.
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20.07.2020 14:13 Відповісти
причем тут Европа с ее економикой и подыхающая Украина?
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20.07.2020 13:23 Відповісти
О вот наконец-то показалось настоящее твое лицо барыги, что тебе н@срать на самом деле на всех жителей Украины, тебе хороши а дальше хоть трава не расти к.г. моя хата скраю ничего низнаю,
Вы дождетесь когда ваши ВИЭ и СЭС начнут случайно сгорать в Украине из-за плохой проводки
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20.07.2020 13:46 Відповісти
чувак это ты просто не в теме со своими 3% ВЭС в голове,

и не понимаещь структуру энерго рынка Украины,

тебя видимо хорошо развели если ты вложился в ВЭС в Украине.
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20.07.2020 14:02 Відповісти
Потому обанкротится должно не "Гарантированный покупатель", а Украина в целом. - сам придумал? открою тайну в государстве всегда делали посредника которого безболезненно можно убрать не навредив государству, например как с ГП Енергорынок он тоже миллиарды должен:
«Энергоатом» обжалует в суде банкротство ликвидированого ГП «Энергорынок»

https://oilpoint.com.ua/energoatom-obzhaluet-v-sude-bankrotstvo-likvidirovanogo-gp-energorynok/
и что? где дефолт Украины?
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20.07.2020 14:26 Відповісти
сможешь на аукционе (а не сидеть на тупом гарантированном выкупе прибыли с гос.электростанций) с ГЭС и АЭС и ТЭС продать свою зеленую електроенергию - сможешь даже на Нобелевскую премию по экономике претендовать.
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20.07.2020 14:18 Відповісти
А можно детали как ВИЭ "положительно влияет на цены" в Германии?
Так влияет шо Меркель раком перед Рашей стоит лишь бы им газопровод пролдожили и хочет создать газовый хаб в Германии.
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20.07.2020 13:56 Відповісти
не манипулируй и не разделяй население и производство - а это Водоканалы, Связь, Товары и т.д. т.е. население всеравно заплатить за все что потратило производство на електричество никто не будет работать себе в убыток.
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20.07.2020 13:21 Відповісти
а государству кто платит? кто наполняет бюджет?,
учи мат.часть по ходу, у тебя тяжело все с причинно следственной связью.
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20.07.2020 13:25 Відповісти
т.е. ты хочешь сказать что, чуваки через зеленый тариф забирают всю прибыль с государственных электростанций для которых я как налогоплательщик оплачиваю ежемесячно эксплуатацию и топливо, это открытое воровство денег налогоплательщиков через Зеленый тариф.
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20.07.2020 13:35 Відповісти
если бы не всю то ГП "Гарантированный покупатель" не был бы банкрот, и НКРЕ не повышал бы тариф, так что мимо.
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20.07.2020 13:48 Відповісти
конечно Вимушене збільшення тарифу на передачу Укренерго враховує зміну ПСО та ухвалення змін до законодавства
http://www.nerc.gov.ua/?news=10330

это так мелочи жизни, давай жги дальше!
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20.07.2020 13:57 Відповісти
Вот они профукали и в связи с этим надо банкротить ГП "Гарантированный покупатель", зачем накапливать долги которые выплатить не из чего,
тыж за украинский народ и производство и не хочешь повышения цен на електроенергию им чтоб всяким там шаровикам зеленщикам платить по неадекватным ценам
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20.07.2020 14:21 Відповісти
Чувак я не вкосмосе живу, и мои платежки это только 25% моих трат, остальным я пользуюсь что вырабатывают предприятия с конским тарифон на електричество за который я плачу через их товары и услуги.
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20.07.2020 13:28 Відповісти
Очень интересная фраза: "Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в МЕМОРАНДУМЕ, заставит их обращаться в международные арбитражи". Подскажите несчастным инвесторам куда в международных арбитражах посылают целые страны, которые имели несчастье довериться Меморандуму.
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20.07.2020 12:26 Відповісти
В чужих шизофренических трактовках моего комментария я не силён, поскольку имел в виду Будапештский меморандум. Просто оказалось что этот тип договора является не более чем разновидностью туалетной бумаги.
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20.07.2020 12:42 Відповісти
Лучше сейчас признать что ГП "Гарантированный покупатель" и не накапливать дальше долги т.к. цена на зеленуюю електроенергию прописана в долларах т.е. любой скачек доллара в Украине и ГП "Гарантированный покупатель" будет вечно без денег,а НКРЕ будет ежеквартально поднимать цены на електричество в Украине.
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20.07.2020 13:03 Відповісти
еще лучше, то-то я думаю чего евро полез вверх
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20.07.2020 13:15 Відповісти
зеля развалил экономику, естественно на выплаты инвесторам не хватает, вот вам и няня, инвесторы...
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20.07.2020 13:15 Відповісти
да и все обнищали в 3 раза, это мы помним не волнуйся.
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20.07.2020 13:26 Відповісти
не знаю кто обнищал, но щас у меня задержки по зарплате, никакого повышения, а при порохе все вовремя и постоянное индексирование... при зеле я обнищал, пусть и не в 3 раза
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20.07.2020 13:35 Відповісти
Порох умудрился во время войны поднять зарплаты на уровень до войны, и они продолжали расти. - да да верю как у Януковича можно огласить список у кого они повысились?
При Зеле закрываются предприятия,-конечно какой идиот будет держать предприятие и платить конский тариф на електроенергию которая все дорожает и дорожает, если можно работать в Европе где тарифы ниже и больше цивилизация.
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20.07.2020 13:54 Відповісти
що б розвалити державу із слабкими інституціями потрібно на виборах голосувати по приколу.
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20.07.2020 14:05 Відповісти
Это изначально была афера..., Как и национализация Приватбанка (без последствий для собственников, которые его разграбили)...
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20.07.2020 14:43 Відповісти
 
 