Новака подозревают в получении взяток у трех компаний, включая двух нынешних исполнителей "Большой стройки" Зеленского, - Бутусов

Экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак, задержанный сегодня в Польше, подозревается сразу по трем эпизодам - за получение взяток у украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Новое беспрецедентное дело от НАБУ и САП, впервые проведено расследование в рамках совместной международной следственной группы, впервые фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран - за нарушения закона и в Польше и в Украине. И эти обвинения показывают по каким откатным схемам были вынуждены работать при Новаке такие гиганты как "Альтком", Онур", которые работают на строительстве дорог и сейчас - уже при новом директоре Александре Кубракове, исполняя главную строительную программу президента Зеленского.

Новак использовал подчиненных ему должностных лиц "Укравтодора" и госпредприятия "Укрдоринвест", а также группу знакомых - граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го", - отмечает журналист.

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Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").