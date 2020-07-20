Брифинг НАБУ о задержании в Польше экс-главы "Укравтодора" Новака. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро провело брифинг по задержанию сегодня в Польше по подозрению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Цензор.НЕТ публикует прямую трансляцию данного брифинга.

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Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").