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Брифинг НАБУ о задержании в Польше экс-главы "Укравтодора" Новака. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро провело брифинг по задержанию сегодня в Польше по подозрению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Цензор.НЕТ публикует прямую трансляцию данного брифинга.

Смотрите также: Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

НАБУ (4228) Укравтодор (663) Сытник (958) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+10
Соеголовая вата, а задержание Новака - це політичні репресії капітулянтів зехунти?
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20.07.2020 13:23
+10
и то скажет главная свыня? ведь при его президенстве это началось
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20.07.2020 13:38
+8
и после порошенковского царствования Украина заняла первое место в европе по криминалу, народ систематически нищал в течении 5 лет царствования свыни и докатились до ручки
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20.07.2020 13:41
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Оценим работу после приговора Суда.
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20.07.2020 13:23 Ответить
Что еще можно ожидать от ставленника ЗЕвласти.
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20.07.2020 14:35 Ответить
Соеголовая вата, а задержание Новака - це політичні репресії капітулянтів зехунти?
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20.07.2020 13:23 Ответить
Якщо висунете підозру по економічному злочину то ні, а якщо держзраду, за будівництво в Україні доріг, то так.
Бачиш, насправді проблема не у соєвих, а усе в ваших руках.
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20.07.2020 14:24 Ответить
Соеголовая вата - это кто такие?
це політичні репресії капітулянтів зехунти - набор слов, типа, сложи сам из пазлов картинку?

Четче выражаться не пробовал?
Задержали коррупционера - замечательно. У кого могут быть какие претензии?
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20.07.2020 21:35 Ответить
задержание Новака як і підозри "судді" Вовку це запобіжник Ситника від звільнення
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20.07.2020 13:28 Ответить
Вовки выпустят любого, немножко разденут и выпустят.
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20.07.2020 13:30 Ответить
Миллиарды гривен уходят на содержание этих американских разведывательных ячеек в Украине НАБУ,САБу,НАЗК за счёт украинцев .Результата работы борьбы с коррупцией нет,потому что они были созданы не для реальной борьбы с коррупцией в Украине.
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20.07.2020 13:31 Ответить
Ещё большие миллиарды гривень уходят на содержание рашкованских разведывательных ячеек и центров сепаратизма, таких как В Р, К М , ОП, за счёт украинцев.
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20.07.2020 13:44 Ответить
Что, набутылочник лишнехромосомный - хорошо тебя эти американские ячейки тебя на бутылку насадили?
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20.07.2020 23:38 Ответить
Назови мне хоть одного топ чиновника которому отрубали руки.
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21.07.2020 00:15 Ответить
и то скажет главная свыня? ведь при его президенстве это началось
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20.07.2020 13:38 Ответить
Свыня и свинодроты еще не раздуплились, срочно готовятся новые методички, чтобы и здесь найти зраду и политические преследования. А пока только усиленно спамят
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20.07.2020 14:18 Ответить
и после порошенковского царствования Украина заняла первое место в европе по криминалу, народ систематически нищал в течении 5 лет царствования свыни и докатились до ручки
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20.07.2020 13:41 Ответить
После зеленого царствования, Украина, как независимое государство вообще перестанет быть. А криминал и нищание лохората при ЗЕбарыге увеличится в разы.
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20.07.2020 13:45 Ответить
Ванга,це ти?
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20.07.2020 22:34 Ответить
да-да, "систематически нищал".. не то что сейчас - "эпоха зубожиння скинчилася", а пенсии до 4000 евро подняли?)

Брифінг НАБУ про затримання в Польщі ексглави "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 7419
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20.07.2020 13:51 Ответить
Брифінг НАБУ про затримання в Польщі ексглави "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 6201
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20.07.2020 13:59 Ответить
Такі затримання повинні бути кожного дня..., а то й по декілька на день.
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20.07.2020 13:46 Ответить
все скінчиться черговим пшиком.
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20.07.2020 13:55 Ответить
Хрен там, поляки не дадут спустить на тормозах
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20.07.2020 14:20 Ответить
якщо доказову базу можна отримати тільки в Україні то як поляки будуть самотужки рухати справу,га?
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20.07.2020 14:28 Ответить
Если не знаешь, как работают международные следственные группы, то лучше молчи. А эпизодов там и по Польше и по Украине хватает
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20.07.2020 14:33 Ответить
Польша - это страна права и порядка:
суд независимый: там нет неприкасаемых для Закона: если реально в чём-либо провинится даже сам глава государства Анджей Дуда, то запросто арестуют и его.

Лет шесть назад в Польше выкинули со всех высоких государственных должностей политика номер 3 только за то, что НЕ задекларировал в налоговой службе покупку наручных часов стоимостью 5 тысяч евро.


Вот это и есть Право и Справедливость...
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20.07.2020 20:51 Ответить
Як ,я зрозумів з цього брифінгу.Новак крав в Україні з 2016 р по 2019рік.Ділився з українською політичною верхівкою.У 2019 році Новак спокійно пішов у відставку і поїхав в свою країну,але через рік польські правоохороні органи затримали Новака за корупційні діі в Польщі.
Чи може хтось повірити в те,що Порошенко цього не знав?
Ситник:питання щодо отримання підозри,питання щодо вручення підозри і питання щодо обрання запобіжного заходу,це все координується з нашими польскими колегами.Тому самостійно ми рішень ні яких не приймаєм...
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20.07.2020 14:10 Ответить
локіга зелебобіка -- президент в нас має знати все, він як цар.
все вірно говорю?
особливо, якщо Новак крав не в Україні, про це теж мав знати Порох -- браво!

А ще про лобізм в Євросоюзі, й про всі інші такі договорняки, авжеж все Порох
знає, та персонально робить, особливо, якщо зауважити, що слідчі дії почалися в кінці 2018 року.

От саме такі унікуми й обрали ЗЕ, а тепер не знають що із цим лайном робити
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21.07.2020 08:49 Ответить
порося,ну,а кому носив откати Новак? - правільно агенту російських спецслужб Порошенко.
З ким застукали пізно в ночі в Козині директора НАБУ Ситника журналізди? -правільно з агентом російських спецслужб Порошенко.
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25.07.2020 10:31 Ответить
бла, бла, бла... треба було щось ж написати -- так?!
так от хто краще за всіх й все знає
Чим більш сбрешеш -- тим більш повірять?!

сумно зараз тим хто за ЗЕ голосував.
Але нічого, скоро буде нове нафталінове обличча в його команді.
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06.08.2020 09:53 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1285146881480417280 1 ч Ох и трешняк же, *****.. Пол страны нужно сажать. Фигурантами уголовных расследований являются исполнители строительной программы президента Зеленского "Онур" и "Альтком". То есть прямо сейчас они 3.14 миллиарды наших бюджетных денег.
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20.07.2020 14:12 Ответить
Мало что знаю о Новаке, но само название "Укравтодор" говорит о том, что НАБУ поступает совершенно правильно.
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20.07.2020 14:29 Ответить
Если бы перед брифингом Артемке укололи "сыворотку правды":
Укравтодор - это наша любимая тема, т.к. бюджеты - десятки млрд. Воруют сотнями млн. Ну и, соответственно, за "порешать" готовы платить десятки млн. Поэтому абсолютно по всем топам в Укравтодоре и по всем крупнейшим подрядчикам у нас ведется постоянная оперативная работа. Как только собираем достаточную доказательную базу, приглашаем фигурантов "на разговор". И не разу никто не отказался "порешать". С Новаком получилась незадача. Мы долго его фиксировали, но все концы вели в Польшу. А мы прекрасно понимали, что если подключить наших польских коллег, то порешать уже не получиться и ничего мы с этого не заработаем. А в 2019 г. Новак, вообще умотал в Польшу и мы вообще про него забыли. А недавно нас начали дергать поляки по Новаку. Мы поняли, что "отпетлять" от сотрудничества не получиться. Но мы не могли сразу согласиться, т.к. по Новаку было наработано очень много материала. И в этом материале содержалось много данных по хорошим людям, которые, скажем так, сотрудничали со следствием и поделились с нами незаконно нажитым. Мы же не кидалы: Рассчитался с НАБУ - спи спокойно (как говориться). Поэтому мы долго сепарировали все материалы по Новаку, прежде чем ответили полякам. А так как поляки уже начинали нервничать, мне лично пришлось лететь в Польшу и быстро создавать совместную группу. Поляки начали задавать много вопросов по хорошим людям в Украине, а так как мы не могли сдать своих кормильцев, то вынуждены были отморозиться на их вопросы. Отношения испортились. Поэтому, извините, вообще не знаю что там в польском расследовании происходит. Да, если честно, мне насрать на этого Новака и его польских друзей, т.к. мы давно сделали для себя вывод, что он для нас финансов не перспективный. Поэтому пусть садится в тюрьму. И, кстати, пользуясь случаем, хочу предупредить всех, кто ворует на строительстве дорог: "Не выводите деньги за кордон! И уж, тем более, не уезжайте сами. Помните: здесь у вас есть перспектива, а там нет. Новак тому подтверждение!"
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20.07.2020 15:03 Ответить
Это шедевр.
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20.07.2020 19:48 Ответить
Славный стеб ....но все намного печальней .
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20.07.2020 20:01 Ответить
*** , четыре года при Порохе, человечек мутился, как мог, НАБУ НАЗК ничего не видели, пока поляки носом ( как кота в говно) не ткнули, они не раздуплились. Отмазка, как всегда одна -мы уже давно ведем разработку, мы и сами уже собирались его брать, да все некогда было, то майские ,то на даче бурьян полоть, короче нас опередили наши коллеги, которые настоящее НАБУ и НАЗК, а не игрушечное, как в Украине, от така х...ня малята, лисичка з'їла колобка.
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20.07.2020 19:54 Ответить
Наши бы научили и Ли Куан Ю взятки брать. Система как говорится -хЕр победишь.
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20.07.2020 21:29 Ответить
нужно двигаться по порядку - президенту зеленскому должно быть предъявлено обвинение за незаконный роспуск Верховной Рады (узурпация власти). Януковича за такое осудили, чем Зеленский лучше? это 100% состав преступления, и зеленскому не отвертеться
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21.07.2020 00:04 Ответить
 
 