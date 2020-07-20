Брифинг НАБУ о задержании в Польше экс-главы "Укравтодора" Новака. ВИДЕО
Национальное антикоррупционное бюро провело брифинг по задержанию сегодня в Польше по подозрению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.
Цензор.НЕТ публикует прямую трансляцию данного брифинга.
Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".
Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.
В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бачиш, насправді проблема не у соєвих, а усе в ваших руках.
це політичні репресії капітулянтів зехунти - набор слов, типа, сложи сам из пазлов картинку?
Четче выражаться не пробовал?
Задержали коррупционера - замечательно. У кого могут быть какие претензии?
суд независимый: там нет неприкасаемых для Закона: если реально в чём-либо провинится даже сам глава государства Анджей Дуда, то запросто арестуют и его.
Лет шесть назад в Польше выкинули со всех высоких государственных должностей политика номер 3 только за то, что НЕ задекларировал в налоговой службе покупку наручных часов стоимостью 5 тысяч евро.
Вот это и есть Право и Справедливость...
Чи може хтось повірити в те,що Порошенко цього не знав?
Ситник:питання щодо отримання підозри,питання щодо вручення підозри і питання щодо обрання запобіжного заходу,це все координується з нашими польскими колегами.Тому самостійно ми рішень ні яких не приймаєм...
все вірно говорю?
особливо, якщо Новак крав не в Україні, про це теж мав знати Порох -- браво!
А ще про лобізм в Євросоюзі, й про всі інші такі договорняки, авжеж все Порох
знає, та персонально робить, особливо, якщо зауважити, що слідчі дії почалися в кінці 2018 року.
От саме такі унікуми й обрали ЗЕ, а тепер не знають що із цим лайном робити
З ким застукали пізно в ночі в Козині директора НАБУ Ситника журналізди? -правільно з агентом російських спецслужб Порошенко.
так от хто краще за всіх й все знає
Чим більш сбрешеш -- тим більш повірять?!
сумно зараз тим хто за ЗЕ голосував.
Але нічого, скоро буде нове нафталінове обличча в його команді.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1285146881480417280 1 ч Ох и трешняк же, *****.. Пол страны нужно сажать. Фигурантами уголовных расследований являются исполнители строительной программы президента Зеленского "Онур" и "Альтком". То есть прямо сейчас они 3.14 миллиарды наших бюджетных денег.
Укравтодор - это наша любимая тема, т.к. бюджеты - десятки млрд. Воруют сотнями млн. Ну и, соответственно, за "порешать" готовы платить десятки млн. Поэтому абсолютно по всем топам в Укравтодоре и по всем крупнейшим подрядчикам у нас ведется постоянная оперативная работа. Как только собираем достаточную доказательную базу, приглашаем фигурантов "на разговор". И не разу никто не отказался "порешать". С Новаком получилась незадача. Мы долго его фиксировали, но все концы вели в Польшу. А мы прекрасно понимали, что если подключить наших польских коллег, то порешать уже не получиться и ничего мы с этого не заработаем. А в 2019 г. Новак, вообще умотал в Польшу и мы вообще про него забыли. А недавно нас начали дергать поляки по Новаку. Мы поняли, что "отпетлять" от сотрудничества не получиться. Но мы не могли сразу согласиться, т.к. по Новаку было наработано очень много материала. И в этом материале содержалось много данных по хорошим людям, которые, скажем так, сотрудничали со следствием и поделились с нами незаконно нажитым. Мы же не кидалы: Рассчитался с НАБУ - спи спокойно (как говориться). Поэтому мы долго сепарировали все материалы по Новаку, прежде чем ответили полякам. А так как поляки уже начинали нервничать, мне лично пришлось лететь в Польшу и быстро создавать совместную группу. Поляки начали задавать много вопросов по хорошим людям в Украине, а так как мы не могли сдать своих кормильцев, то вынуждены были отморозиться на их вопросы. Отношения испортились. Поэтому, извините, вообще не знаю что там в польском расследовании происходит. Да, если честно, мне насрать на этого Новака и его польских друзей, т.к. мы давно сделали для себя вывод, что он для нас финансов не перспективный. Поэтому пусть садится в тюрьму. И, кстати, пользуясь случаем, хочу предупредить всех, кто ворует на строительстве дорог: "Не выводите деньги за кордон! И уж, тем более, не уезжайте сами. Помните: здесь у вас есть перспектива, а там нет. Новак тому подтверждение!"