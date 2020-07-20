Брифінг НАБУ про затримання в Польщі ексглави "Укравтодору" Новака. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро дає брифінг щодо затримання сьогодні в Польщі за підозрою в корупції ексглави "Укравтодору" Славомира Новака.

Цензор.НЕТ публікує пряму трансляцію цього брифінгу.

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