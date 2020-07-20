По делу Шеремета допрашивают проводников всех поездов с Донбасса. ДОКУМЕНТ
В распоряжении Цензор.НЕТ оказались материалы дела, касающиеся возможной поездки Яны Дугарь из Покровска, где она проходила службу на режимном объекте, в Киев. Напомним, Яну Дугарь сторона обвинения считает "разведчицей", которая накануне убийства следила за журналистом Павлом Шереметом, его местом жительства, перемещениями.
В то же время, свидетели подтверждают, что в эти дни Яна Дугарь была на службе в 66 мобильном госпитале на Донбассе. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ ""Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".
В материалах дела есть документы, в которых следствие устанавливает, существует ли вообще железнодорожное сообщение между Покровском (бывшим Красноармейском), другими городами Донецкой и Луганской области и Киевом. Далее следователи устанавливают, кто именно был проводником в каждом из вагонов каждого такого поезда. Проводников спрашивают, видели ли они Яну Дугарь.
Допросы относительно событий 2016 года проходят в 2020 году, и большинство работников железной дороги не может вспомнить даже на каком маршруте они работали в это время.
"На каком маршруте я работала в июле 2016 года, я не помню, возможно Мариуполь-Киев. По предъявлении фото девушек (?) - я их не знаю и чтобы они ехали в моем вагоне - я не помню. Девушка с фамилией Дугарь мне не знакома. По даному поводу мне добавить нечего", - отмечает один из таких свидетелей.
Полностью материал читайте здесь.
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Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
Я думаю - не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную оскорбительную каверзу?.. Он мастер на такие шутки…
Це захист Дугар купив декількох свідків, які нібито "побачили справу по телевізору, впізнали Дугар і самі приїхали свідчити в Київ що вона в конкретний день в конкретну годину 2016 року точно займалась їх лікуванням", і думають що цьому хтось повірить.
Я чомусь лікарів, які мене лікували, запам'ятовую. Що зі мною не так?
Щодо провідників - так, тут звісно, нереально запам'ятати, але лікаря чи медсестру - запросто!
Другое дело раненый или больной. Госпиталь после ранения - это тебе не обыденная рутина. Тут даты помнишь. И раненые помнят своих врачей и медсестер. Вот медсестры могут не помнить своих больных (вас много, а я одна), о больной их будет помнить. Вон теща в больнице лежала, так до сих пор помнит всех, кто вокруг нее бегал и может всю их биографию рассказать.
на тому відеозаписі я швидше впізнаю свою покійну бабусю, аніж Дугарь
Любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.
І чи була вона у них, взагалі.
так чтo дo 1 января 2020 а БД были все прoданные билеты