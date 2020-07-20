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Новости Убийство Шеремета
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По делу Шеремета допрашивают проводников всех поездов с Донбасса. ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались материалы дела, касающиеся возможной поездки Яны Дугарь из Покровска, где она проходила службу на режимном объекте, в Киев. Напомним, Яну Дугарь сторона обвинения считает "разведчицей", которая накануне убийства следила за журналистом Павлом Шереметом, его местом жительства, перемещениями.

В то же время, свидетели подтверждают, что в эти дни Яна Дугарь была на службе в 66 мобильном госпитале на Донбассе. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ ""Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

В материалах дела есть документы, в которых следствие устанавливает, существует ли вообще железнодорожное сообщение между Покровском (бывшим Красноармейском), другими городами Донецкой и Луганской области и Киевом. Далее следователи устанавливают, кто именно был проводником в каждом из вагонов каждого такого поезда. Проводников спрашивают, видели ли они Яну Дугарь.

Допросы относительно событий 2016 года проходят в 2020 году, и большинство работников железной дороги не может вспомнить даже на каком маршруте они работали в это время.

По делу Шеремета допрашивают проводников всех поездов с Донбасса 01

"На каком маршруте я работала в июле 2016 года, я не помню, возможно Мариуполь-Киев. По предъявлении фото девушек (?) - я их не знаю и чтобы они ехали в моем вагоне - я не помню. Девушка с фамилией Дугарь мне не знакома. По даному поводу мне добавить нечего", - отмечает один из таких свидетелей.

Полностью материал читайте здесь.

Автор: 

Шеремет Павел (564) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+24
***
- где вы были 21 мая 1998 года в 11 часов 15 минут ?
- так это.... дома...сидел с календарем и часами...
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20.07.2020 16:47
+23
унікальні двбйби....
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20.07.2020 16:45
+16
Це їхня задача, тримати довше. Наш потерпілий тільки з жінками гарно вміє воювати, да і то в суді, бо мабуть Маруся його б кончила при особистій зустрічі. Зелене уйоПіще-нарколига
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20.07.2020 16:51
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унікальні двбйби....
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20.07.2020 16:45 Ответить
Це їхня задача, тримати довше. Наш потерпілий тільки з жінками гарно вміє воювати, да і то в суді, бо мабуть Маруся його б кончила при особистій зустрічі. Зелене уйоПіще-нарколига
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20.07.2020 16:51 Ответить
***
- где вы были 21 мая 1998 года в 11 часов 15 минут ?
- так это.... дома...сидел с календарем и часами...
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20.07.2020 16:47 Ответить
Шеремет возможный агент ФСБ...
Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"

https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE


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20.07.2020 19:33 Ответить


Я думаю - не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную оскорбительную каверзу?.. Он мастер на такие шутки…
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20.07.2020 16:51 Ответить
Треба ще Тузіка на станції опитати. Люди в СІЗО вже скільки місяців і нічого притомного їм не висунули. Жодного чіткого доказу при всіх розглядах справ. Ви там зовсім неадекватні? Так це швидео виправляється.
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20.07.2020 16:51 Ответить
До речі, щодо Тузіка - це дуже гарна думка. У собак гарна пам'ять, особливо якщо Яна погодувала тваринку.
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20.07.2020 17:06 Ответить
Ну что тет скажешь, это лишний раз подтверждает мою теорию, что зебилизм головного мозга - неизлечимая болезнь.
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20.07.2020 16:52 Ответить
через 4 года
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20.07.2020 16:54 Ответить
Все вправильно, провідники і провідниці навряд чи зможуть згадати навіть свої маршрути того часу, не те що когось конкретного у вагоні.
Це захист Дугар купив декількох свідків, які нібито "побачили справу по телевізору, впізнали Дугар і самі приїхали свідчити в Київ що вона в конкретний день в конкретну годину 2016 року точно займалась їх лікуванням", і думають що цьому хтось повірить.
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20.07.2020 16:55 Ответить
Пруф? Чи так - сказав, як у воду перднув?

Я чомусь лікарів, які мене лікували, запам'ятовую. Що зі мною не так?
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20.07.2020 16:58 Ответить
Серйозно, і запам'ятовуєш саме на конкретну дату 4 роки тому? Ну тоді зараз може вийти провідник вагону і сказати що пам'ятає як Дугар в конкретний день їхала в плацкарті, різниці не буде ніякої.
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20.07.2020 17:00 Ответить
Я не так часто по лікарях ходжу, тому запам'ятовую - без дати, звісно. Але своїх лікарів я більш-менш знаю. Але хіба поранення бійця - не настільки значима подія його життя, що він дату не запам'ятає? А якщо молоденька медсестра про нього піклувалася, то чому він не мусить це запам'ятати?
Щодо провідників - так, тут звісно, нереально запам'ятати, але лікаря чи медсестру - запросто!
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20.07.2020 17:05 Ответить
Отже ти віриш в те, що солдат який перебуває декілька тижнів в лікарні запам'ятовує не просто обличчя та ім'я, а і конкретний графік по датам щоденно тих медсестер, які за ним піклуються? А потім у голові відтворює цей графік, порівнює з днем розвідки по Шеремету і сам приїжджає в Київ щоб розповісти про це? І таких геніїв виявляється навіть не один, а двоє? Я в це не вірю, це відверта спроба захисту знайти на користь Дугар хоч щось.
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20.07.2020 17:11 Ответить
Вона в "польовому" госпіталі ж! Там по кілька тижнів не лежать - зазвичай бійців трохи там тримають, а потів в Дніпро/Харків/Київ везуть... Людина згадала, що умовно 5 днів була в тому госпіталі і там була ця медсестра. Що не так?
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20.07.2020 17:29 Ответить
Як таких довбо...бів як ти земля носить?
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20.07.2020 18:03 Ответить
Проводник все время в дороге. На разных маршрутах, разные люди, до которых ему дела нет. Он запомнит хулигана или нечто выдающееся.
Другое дело раненый или больной. Госпиталь после ранения - это тебе не обыденная рутина. Тут даты помнишь. И раненые помнят своих врачей и медсестер. Вот медсестры могут не помнить своих больных (вас много, а я одна), о больной их будет помнить. Вон теща в больнице лежала, так до сих пор помнит всех, кто вокруг нее бегал и может всю их биографию рассказать.
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20.07.2020 17:51 Ответить
де докази ПРОТИ Дугарь? вона не зобов'язана доводити свою невинуватість, а от "докази" обвинувачення відверто недолугі
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20.07.2020 17:00 Ответить
Є відеозапис жінки, експертиза каже що це Дугар. Якщо цей доказ "недолугий" - то які взагалі потрібно?
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20.07.2020 17:03 Ответить
А де на записі татухи Дугар на все передпліччя?
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20.07.2020 17:06 Ответить
Такі тату як у Дугар можна замалювати за 10 хвилин так, що не відрізнити. А я не здивуюсь якщо вони навіть без замальовки на тій камері будуь слабо видимі, неспроста Дугар як і решта причетних боїться слідчого експерименту.
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20.07.2020 17:14 Ответить
Замалювала тату, але при цьому навіть чорні окуляри не наділа? Це тупо!
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20.07.2020 17:22 Ответить
Доказательство не равно мнение. Мнение эксперта, что это Дугарь. Вот и всё. А доказательств нет. Всё что у них есть это мнение. Вот они считают, что эти люди преступники. Просто так. Без доказательств.
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20.07.2020 17:08 Ответить
Тоді доказів не існує взагалі теоретично по будь-якій справі, тому що це все "мнєніє" або експерта, або слідчого.
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20.07.2020 17:15 Ответить
Просте питання: чому мати Шеремета не довіряє офіційній версії слідства? Вона про це сказала давньому другу Шеремета, також білоруському журналісту Сергію Кузіну.
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20.07.2020 17:30 Ответить
*****. докази в кримінальній справі мають бути належними, достовірними, а не "будь-якими" - зроблені несертифікованими методами експертизи на підставі розмитих відео
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20.07.2020 17:38 Ответить
Уже Мін'юст повідомив, що "експертиза" - не експертиза.
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20.07.2020 17:14 Ответить
експертиза, яка за офіційною інформацією Мінюсту не є сертифікованою (більше того взагалі за невідомою мінюсту методикою), а значить не може використовуватись як доказ.
на тому відеозаписі я швидше впізнаю свою покійну бабусю, аніж Дугарь
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20.07.2020 17:35 Ответить
Экспертиза, которую провели, не включена в реестр экспертиз, поэтому в суде не покатит. Это какая-то отсебятина, не имеющая юридической силы. А адвокаты провели другую экспертизу, официальную, и согласно ей - на видео не Дугарь.
Любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.
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20.07.2020 17:55 Ответить
А вот с этим как раз намного проще) В больницах мы лежим не так часто и даты по документам легко проверить) Да и врачей и медсестер обычно всех помним)
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20.07.2020 17:55 Ответить
Згадали б вони, де свою совість загубили...
І чи була вона у них, взагалі.
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20.07.2020 16:58 Ответить
Аби так злочини ригоаналів розслідували...
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20.07.2020 17:13 Ответить
А пассажиров этих поездов не устанавливали? "Лопатить" так "лопатить".
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20.07.2020 17:25 Ответить
Жаль, паспортные данные пассажиров Укрзализниця не хранит после печати билета. А то бы так и сделали.
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20.07.2020 17:56 Ответить
Квитки на потяги взагалі-то з прізвищами...
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20.07.2020 17:45 Ответить
Прізвища після друку на квитках Укрзалізниця не зберігає.
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20.07.2020 17:57 Ответить
Конечно не сохраняет, только что делают эти данные у проводников в гаджетах?)
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20.07.2020 18:36 Ответить
Так пускай посмотрят не покупала она билет на поезд, ведь для проезда на поезде нужно предъявить билет и документ особы указаной в билете
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20.07.2020 17:48 Ответить
Вы издеваетесь?) Если бы были билеты, они бы их уже давно нашли) А так их нет) А если их не искали, то тогда там полные рукожопы)
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20.07.2020 18:09 Ответить
"минимальный срок хранения документов составляет 1095 дней со дня представления налоговой отчетности"
так чтo дo 1 января 2020 а БД были все прoданные билеты
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20.07.2020 21:52 Ответить
Тут немного уже почистили, но один клоун https://censor.net/user/183821, упорно утверждает, что УЗ не хранит данных пассажиров))) При этом все знают, что у проводников в гаджетах есть полная инфа о пассажирах))) Но по версии мусоров, УЗ ничего не хранит)))
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20.07.2020 22:27 Ответить
В стране где покупка жд билетов, происходит исключительно по паспорту, а персональные данные пассажиров хранятся на постоянной основе в базе данных (не для удобства дебилов-мусоров, а для того что бы быстрее обслуживать пассажиров) не вышло определить покупала ли она билет?


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20.07.2020 18:39 Ответить
Хто шукає - той завжди знайде!! Або ні....
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20.07.2020 18:40 Ответить
Навіщо цій трійці потрібно було вбивати Шеремета? Він був звичайним журналістом. Мотивація відсутня. Все інше - знущання над людьми на угоду авакову і зеленському.
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20.07.2020 22:09 Ответить
Авакян - чёрт, хочет рейтинг свой поднять перед зелёнкой, а виноваты они, или нет - ему до сраки, с зеленским хочет быстрее дело закрыть, чтоб потом гордится тем, что, "вот какие мы молодцы, нашли наконец-то убийц Шеремета".
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20.07.2020 22:57 Ответить
З самого початку після слів про "арійську расу" було ясно що звинувачення повна херня.
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21.07.2020 07:40 Ответить
 
 