По делу Шеремета допрашивают проводников всех поездов с Донбасса. ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались материалы дела, касающиеся возможной поездки Яны Дугарь из Покровска, где она проходила службу на режимном объекте, в Киев. Напомним, Яну Дугарь сторона обвинения считает "разведчицей", которая накануне убийства следила за журналистом Павлом Шереметом, его местом жительства, перемещениями.

В то же время, свидетели подтверждают, что в эти дни Яна Дугарь была на службе в 66 мобильном госпитале на Донбассе. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ ""Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

В материалах дела есть документы, в которых следствие устанавливает, существует ли вообще железнодорожное сообщение между Покровском (бывшим Красноармейском), другими городами Донецкой и Луганской области и Киевом. Далее следователи устанавливают, кто именно был проводником в каждом из вагонов каждого такого поезда. Проводников спрашивают, видели ли они Яну Дугарь.

Допросы относительно событий 2016 года проходят в 2020 году, и большинство работников железной дороги не может вспомнить даже на каком маршруте они работали в это время.

"На каком маршруте я работала в июле 2016 года, я не помню, возможно Мариуполь-Киев. По предъявлении фото девушек (?) - я их не знаю и чтобы они ехали в моем вагоне - я не помню. Девушка с фамилией Дугарь мне не знакома. По даному поводу мне добавить нечего", - отмечает один из таких свидетелей.

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