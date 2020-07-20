У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу. ДОКУМЕНТ
У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися матеріали справи, що стосуються можливої поїздки Яни Дугарь з Покровська, де вона проходила службу на режимному об'єкті, в Київ. Нагадаємо, Яну Дугарь сторона обвинувачення вважає "розвідницею", яка напередодні вбивства стежила за журналістом Павлом Шереметом, його місцем проживання, переміщеннями.
Водночас, свідки підтверджують, що в ці дні Яна Дугарь була на службі в 66 мобільному госпіталі на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".
В матеріалах справи є документи, в яких слідство встановлює, чи існує взагалі залізничне сполучення між Покровським (колишнім Червоноармійськом), іншими містами Донецької і Луганської області та Києвом. Далі слідчі встановлюють, хто саме був провідником у кожному з вагонів кожного такого поїзда. Провідників запитують, чи бачили вони Яну Дугарь.
Допити щодо подій 2016 року проходять у 2020 році, і більшість працівників залізниці не може згадати навіть на якому маршруті вони працювали в цей час.
"На якому маршруті я працювала в липні 2016 року, я не пам'ятаю, можливо Маріуполь-Київ. Після пред'явлення фото дівчат (?) - я їх не знаю і щоб вони їхали в моєму вагоні - я не пам'ятаю. Дівчина з прізвищем Дугарь мені не знайома. Із цього приводу мені додати нічого", - зазначає один із таких свідків.
Повністю матеріал читайте тут.
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Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
Я думаю - не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную оскорбительную каверзу?.. Он мастер на такие шутки…
Це захист Дугар купив декількох свідків, які нібито "побачили справу по телевізору, впізнали Дугар і самі приїхали свідчити в Київ що вона в конкретний день в конкретну годину 2016 року точно займалась їх лікуванням", і думають що цьому хтось повірить.
Я чомусь лікарів, які мене лікували, запам'ятовую. Що зі мною не так?
Щодо провідників - так, тут звісно, нереально запам'ятати, але лікаря чи медсестру - запросто!
Другое дело раненый или больной. Госпиталь после ранения - это тебе не обыденная рутина. Тут даты помнишь. И раненые помнят своих врачей и медсестер. Вот медсестры могут не помнить своих больных (вас много, а я одна), о больной их будет помнить. Вон теща в больнице лежала, так до сих пор помнит всех, кто вокруг нее бегал и может всю их биографию рассказать.
на тому відеозаписі я швидше впізнаю свою покійну бабусю, аніж Дугарь
Любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.
І чи була вона у них, взагалі.
так чтo дo 1 января 2020 а БД были все прoданные билеты