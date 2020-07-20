У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу. ДОКУМЕНТ

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися матеріали справи, що стосуються можливої ​​поїздки Яни Дугарь з Покровська, де вона проходила службу на режимному об'єкті, в Київ. Нагадаємо, Яну Дугарь сторона обвинувачення вважає "розвідницею", яка напередодні вбивства стежила за журналістом Павлом Шереметом, його місцем проживання, переміщеннями.

Водночас, свідки підтверджують, що в ці дні Яна Дугарь була на службі в 66 мобільному госпіталі на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

В матеріалах справи є документи, в яких слідство встановлює, чи існує взагалі залізничне сполучення між Покровським (колишнім Червоноармійськом), іншими містами Донецької і Луганської області та Києвом. Далі слідчі встановлюють, хто саме був провідником у кожному з вагонів кожного такого поїзда. Провідників запитують, чи бачили вони Яну Дугарь.

Допити щодо подій 2016 року проходять у 2020 році, і більшість працівників залізниці не може згадати навіть на якому маршруті вони працювали в цей час.

"На якому маршруті я працювала в липні 2016 року, я не пам'ятаю, можливо Маріуполь-Київ. Після пред'явлення фото дівчат (?) - я їх не знаю і щоб вони їхали в моєму вагоні - я не пам'ятаю. Дівчина з прізвищем Дугарь мені не знайома. Із цього приводу мені додати нічого", - зазначає один із таких свідків.

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