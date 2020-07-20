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Новини Убивство Шеремета
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У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу. ДОКУМЕНТ

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися матеріали справи, що стосуються можливої ​​поїздки Яни Дугарь з Покровська, де вона проходила службу на режимному об'єкті, в Київ. Нагадаємо, Яну Дугарь сторона обвинувачення вважає "розвідницею", яка напередодні вбивства стежила за журналістом Павлом Шереметом, його місцем проживання, переміщеннями.

Водночас, свідки підтверджують, що в ці дні Яна Дугарь була на службі в 66 мобільному госпіталі на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

В матеріалах справи є документи, в яких слідство встановлює, чи існує взагалі залізничне сполучення між Покровським (колишнім Червоноармійськом), іншими містами Донецької і Луганської області та Києвом. Далі слідчі встановлюють, хто саме був провідником у кожному з вагонів кожного такого поїзда. Провідників запитують, чи бачили вони Яну Дугарь.

Допити щодо подій 2016 року проходять у 2020 році, і більшість працівників залізниці не може згадати навіть на якому маршруті вони працювали в цей час.

У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу 01

"На якому маршруті я працювала в липні 2016 року, я не пам'ятаю, можливо Маріуполь-Київ. Після пред'явлення фото дівчат (?) - я їх не знаю і щоб вони їхали в моєму вагоні - я не пам'ятаю. Дівчина з прізвищем Дугарь мені не знайома. Із цього приводу мені додати нічого", - зазначає один із таких свідків.

Повністю матеріал читайте тут.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+24
***
- где вы были 21 мая 1998 года в 11 часов 15 минут ?
- так это.... дома...сидел с календарем и часами...
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20.07.2020 16:47
+23
унікальні двбйби....
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20.07.2020 16:45
+16
Це їхня задача, тримати довше. Наш потерпілий тільки з жінками гарно вміє воювати, да і то в суді, бо мабуть Маруся його б кончила при особистій зустрічі. Зелене уйоПіще-нарколига
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20.07.2020 16:51
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унікальні двбйби....
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20.07.2020 16:45 Відповісти
Це їхня задача, тримати довше. Наш потерпілий тільки з жінками гарно вміє воювати, да і то в суді, бо мабуть Маруся його б кончила при особистій зустрічі. Зелене уйоПіще-нарколига
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20.07.2020 16:51 Відповісти
***
- где вы были 21 мая 1998 года в 11 часов 15 минут ?
- так это.... дома...сидел с календарем и часами...
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20.07.2020 16:47 Відповісти
Шеремет возможный агент ФСБ...
Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"

https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE


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20.07.2020 19:33 Відповісти


Я думаю - не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную оскорбительную каверзу?.. Он мастер на такие шутки…
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20.07.2020 16:51 Відповісти
Треба ще Тузіка на станції опитати. Люди в СІЗО вже скільки місяців і нічого притомного їм не висунули. Жодного чіткого доказу при всіх розглядах справ. Ви там зовсім неадекватні? Так це швидео виправляється.
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20.07.2020 16:51 Відповісти
До речі, щодо Тузіка - це дуже гарна думка. У собак гарна пам'ять, особливо якщо Яна погодувала тваринку.
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20.07.2020 17:06 Відповісти
Ну что тет скажешь, это лишний раз подтверждает мою теорию, что зебилизм головного мозга - неизлечимая болезнь.
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20.07.2020 16:52 Відповісти
через 4 года
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Все вправильно, провідники і провідниці навряд чи зможуть згадати навіть свої маршрути того часу, не те що когось конкретного у вагоні.
Це захист Дугар купив декількох свідків, які нібито "побачили справу по телевізору, впізнали Дугар і самі приїхали свідчити в Київ що вона в конкретний день в конкретну годину 2016 року точно займалась їх лікуванням", і думають що цьому хтось повірить.
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20.07.2020 16:55 Відповісти
Пруф? Чи так - сказав, як у воду перднув?

Я чомусь лікарів, які мене лікували, запам'ятовую. Що зі мною не так?
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20.07.2020 16:58 Відповісти
Серйозно, і запам'ятовуєш саме на конкретну дату 4 роки тому? Ну тоді зараз може вийти провідник вагону і сказати що пам'ятає як Дугар в конкретний день їхала в плацкарті, різниці не буде ніякої.
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20.07.2020 17:00 Відповісти
Я не так часто по лікарях ходжу, тому запам'ятовую - без дати, звісно. Але своїх лікарів я більш-менш знаю. Але хіба поранення бійця - не настільки значима подія його життя, що він дату не запам'ятає? А якщо молоденька медсестра про нього піклувалася, то чому він не мусить це запам'ятати?
Щодо провідників - так, тут звісно, нереально запам'ятати, але лікаря чи медсестру - запросто!
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Отже ти віриш в те, що солдат який перебуває декілька тижнів в лікарні запам'ятовує не просто обличчя та ім'я, а і конкретний графік по датам щоденно тих медсестер, які за ним піклуються? А потім у голові відтворює цей графік, порівнює з днем розвідки по Шеремету і сам приїжджає в Київ щоб розповісти про це? І таких геніїв виявляється навіть не один, а двоє? Я в це не вірю, це відверта спроба захисту знайти на користь Дугар хоч щось.
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20.07.2020 17:11 Відповісти
Вона в "польовому" госпіталі ж! Там по кілька тижнів не лежать - зазвичай бійців трохи там тримають, а потів в Дніпро/Харків/Київ везуть... Людина згадала, що умовно 5 днів була в тому госпіталі і там була ця медсестра. Що не так?
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20.07.2020 17:29 Відповісти
Як таких довбо...бів як ти земля носить?
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20.07.2020 18:03 Відповісти
Проводник все время в дороге. На разных маршрутах, разные люди, до которых ему дела нет. Он запомнит хулигана или нечто выдающееся.
Другое дело раненый или больной. Госпиталь после ранения - это тебе не обыденная рутина. Тут даты помнишь. И раненые помнят своих врачей и медсестер. Вот медсестры могут не помнить своих больных (вас много, а я одна), о больной их будет помнить. Вон теща в больнице лежала, так до сих пор помнит всех, кто вокруг нее бегал и может всю их биографию рассказать.
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20.07.2020 17:51 Відповісти
де докази ПРОТИ Дугарь? вона не зобов'язана доводити свою невинуватість, а от "докази" обвинувачення відверто недолугі
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20.07.2020 17:00 Відповісти
Є відеозапис жінки, експертиза каже що це Дугар. Якщо цей доказ "недолугий" - то які взагалі потрібно?
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20.07.2020 17:03 Відповісти
А де на записі татухи Дугар на все передпліччя?
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20.07.2020 17:06 Відповісти
Такі тату як у Дугар можна замалювати за 10 хвилин так, що не відрізнити. А я не здивуюсь якщо вони навіть без замальовки на тій камері будуь слабо видимі, неспроста Дугар як і решта причетних боїться слідчого експерименту.
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20.07.2020 17:14 Відповісти
Замалювала тату, але при цьому навіть чорні окуляри не наділа? Це тупо!
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20.07.2020 17:22 Відповісти
Доказательство не равно мнение. Мнение эксперта, что это Дугарь. Вот и всё. А доказательств нет. Всё что у них есть это мнение. Вот они считают, что эти люди преступники. Просто так. Без доказательств.
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Тоді доказів не існує взагалі теоретично по будь-якій справі, тому що це все "мнєніє" або експерта, або слідчого.
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20.07.2020 17:15 Відповісти
Просте питання: чому мати Шеремета не довіряє офіційній версії слідства? Вона про це сказала давньому другу Шеремета, також білоруському журналісту Сергію Кузіну.
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20.07.2020 17:30 Відповісти
*****. докази в кримінальній справі мають бути належними, достовірними, а не "будь-якими" - зроблені несертифікованими методами експертизи на підставі розмитих відео
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20.07.2020 17:38 Відповісти
Уже Мін'юст повідомив, що "експертиза" - не експертиза.
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20.07.2020 17:14 Відповісти
експертиза, яка за офіційною інформацією Мінюсту не є сертифікованою (більше того взагалі за невідомою мінюсту методикою), а значить не може використовуватись як доказ.
на тому відеозаписі я швидше впізнаю свою покійну бабусю, аніж Дугарь
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20.07.2020 17:35 Відповісти
Экспертиза, которую провели, не включена в реестр экспертиз, поэтому в суде не покатит. Это какая-то отсебятина, не имеющая юридической силы. А адвокаты провели другую экспертизу, официальную, и согласно ей - на видео не Дугарь.
Любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.
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20.07.2020 17:55 Відповісти
А вот с этим как раз намного проще) В больницах мы лежим не так часто и даты по документам легко проверить) Да и врачей и медсестер обычно всех помним)
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20.07.2020 17:55 Відповісти
Згадали б вони, де свою совість загубили...
І чи була вона у них, взагалі.
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20.07.2020 16:58 Відповісти
Аби так злочини ригоаналів розслідували...
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20.07.2020 17:13 Відповісти
А пассажиров этих поездов не устанавливали? "Лопатить" так "лопатить".
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20.07.2020 17:25 Відповісти
Жаль, паспортные данные пассажиров Укрзализниця не хранит после печати билета. А то бы так и сделали.
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20.07.2020 17:56 Відповісти
Квитки на потяги взагалі-то з прізвищами...
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20.07.2020 17:45 Відповісти
Прізвища після друку на квитках Укрзалізниця не зберігає.
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20.07.2020 17:57 Відповісти
Конечно не сохраняет, только что делают эти данные у проводников в гаджетах?)
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20.07.2020 18:36 Відповісти
Так пускай посмотрят не покупала она билет на поезд, ведь для проезда на поезде нужно предъявить билет и документ особы указаной в билете
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20.07.2020 17:48 Відповісти
Вы издеваетесь?) Если бы были билеты, они бы их уже давно нашли) А так их нет) А если их не искали, то тогда там полные рукожопы)
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20.07.2020 18:09 Відповісти
"минимальный срок хранения документов составляет 1095 дней со дня представления налоговой отчетности"
так чтo дo 1 января 2020 а БД были все прoданные билеты
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20.07.2020 21:52 Відповісти
Тут немного уже почистили, но один клоун https://censor.net/user/183821, упорно утверждает, что УЗ не хранит данных пассажиров))) При этом все знают, что у проводников в гаджетах есть полная инфа о пассажирах))) Но по версии мусоров, УЗ ничего не хранит)))
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20.07.2020 22:27 Відповісти
В стране где покупка жд билетов, происходит исключительно по паспорту, а персональные данные пассажиров хранятся на постоянной основе в базе данных (не для удобства дебилов-мусоров, а для того что бы быстрее обслуживать пассажиров) не вышло определить покупала ли она билет?


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20.07.2020 18:39 Відповісти
Хто шукає - той завжди знайде!! Або ні....
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20.07.2020 18:40 Відповісти
Навіщо цій трійці потрібно було вбивати Шеремета? Він був звичайним журналістом. Мотивація відсутня. Все інше - знущання над людьми на угоду авакову і зеленському.
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20.07.2020 22:09 Відповісти
Авакян - чёрт, хочет рейтинг свой поднять перед зелёнкой, а виноваты они, или нет - ему до сраки, с зеленским хочет быстрее дело закрыть, чтоб потом гордится тем, что, "вот какие мы молодцы, нашли наконец-то убийц Шеремета".
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20.07.2020 22:57 Відповісти
З самого початку після слів про "арійську расу" було ясно що звинувачення повна херня.
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21.07.2020 07:40 Відповісти
 
 