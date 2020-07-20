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Сумма тендеров в рамках дела Новака составляет 270 млн евро, - Сытник

Сумма тендеров в рамках дела Новака составляет 270 млн евро, - Сытник

В рамках производства о коррупции при бывшем руководстве "Укравтодора" расследуются тендеры на общую сумму 270 млн евро.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге, посвященном задержанию в Польше экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро", - уточнил Сытник.

По словам директора НАБУ, Новака задержали по подозрению в совершении правонарушения, которое началось в Украине и закончилось на территории другого государства.

Читайте также: Новак имеет гражданство Украины и Польши, об экстрадиции речь может и не идти, - Сытник

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

коррупция (8569) тендер (668) Сытник (958) Новак Славомир (74)


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бог не выдаст - свыня не съест
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20.07.2020 14:01 Ответить
А почему НАБУ только сейчас " раздуплилось " и прозрело ? К Сытнику накопилось очень много вопросов ....Еще тот "гусь".
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20.07.2020 14:21 Ответить
А куда ты смотрел?
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20.07.2020 14:23 Ответить
свого часу новак не взяв "під козирок" і по-європейськи ввічливо відповів президенту зеленському...зелені мстяться...
тримайся, славко, адже ти опанував українську швидше за авакова
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20.07.2020 14:50 Ответить
Можно даже тендер на Прозоро организовать, чтобы привлечь больше компаний заинтересованных, да и сделки тут происходят более понятно и честно. Главное помнить что регистрация происходит через сайт Украинской универсальной биржи https://tender.***.com.ua/ https://tender.***.com.ua/ .
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05.01.2021 02:00 Ответить
 
 