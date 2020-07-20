Сумма тендеров в рамках дела Новака составляет 270 млн евро, - Сытник

В рамках производства о коррупции при бывшем руководстве "Укравтодора" расследуются тендеры на общую сумму 270 млн евро.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге, посвященном задержанию в Польше экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро", - уточнил Сытник.

По словам директора НАБУ, Новака задержали по подозрению в совершении правонарушения, которое началось в Украине и закончилось на территории другого государства.

Читайте также: Новак имеет гражданство Украины и Польши, об экстрадиции речь может и не идти, - Сытник

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").