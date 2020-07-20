Сума тендерів у межах справи Новака становить 270 млн євро, - Ситник

У межах провадження про корупцію за колишнього керівництва "Укравтодору" розслідуються тендери на загальну суму 270 млн євро.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу, присвяченому затриманню в Польщі ексглави "Укравтодору" Славомира Новака, передає Цензор.НЕТ.

"Сума тендерів, яка відпрацьовується в межах розслідування, становить 270 млн євро", - уточнив Ситник.

За словами директора НАБУ, Новака затримали за підозрою в скоєнні правопорушення, яке почалося в Україні і закінчилося на території іншої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник. ВIДЕО

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника