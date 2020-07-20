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Новости
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НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба "Укрлендфарминга"

НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба

Национальное антикоррупционное бюро Украины у себя на странице фейсбук разместило заявление, являющееся прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности открытии производства по делу VAB банка.

Об этом сообщает Depo.ua. со ссылкой на пресс-службу Укрлендфарминга.

В частности, в сообщении говорится, что от сегодняшнего решения зависит, смогут ли представители НАБУ "довести до логического завершения расследование особо тяжкого уголовного преступления".

"Таким образом НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением.

Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд. Мы привыкли к тому, что Артем Сытник в своих выступлениях, в том числе и с трибуны парламента, без каких-либо судебных решений обвиняет своих оппонентов в том, что они совершили преступления. Но столь открыто и нагло он до сих пор не позволял себе давить на суд и судей. Это еще раз подтверждает то о, что мы говорили неоднократно: Артем Сытник в деле VAB банка действует исключительно по собственной мести. И ничего общего с правосудием сейчас нет",- говорится в сообщении.

Автор: 

Бахматюк Олег (164) Укрлендфарминг (89)


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Ворюга бахматюк має сидіти за всі злочини які він скоїв та продовжує коїти!
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20.07.2020 15:07 Ответить
НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба "Укрлендфарминга" - Цензор.НЕТ 7166
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20.07.2020 15:18 Ответить
Один лише маленький епізод коли цей виродок, збанкротувавши свій банк "Фінансова Ініціатива", переклав в шахрайський спосіб виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на державу - заслуговує на років п'ять ув'язнення.
А було це так: вечором перед запровадженням тимчасової адміністрації у банку "Фінансова Ініціатива", цим працівникам на карточки були перераховані певні суми (в розмірі піврічної зарплати). СМСки не надходили. Потім ці працівники заднім числом писали заяви про "безпроцентні позики". А отримували гроші вже з фонда гарантування вкладів через інший банк. Тобто таким чином - бахматюк внаглу украв гроші в держави. І нічого.......
Я вже мовчу про те що його фірми раз на три роки перереєстровуються з метою ухилення від податків.
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20.07.2020 15:22 Ответить
До речі - працівникам "Укрлендфармінгу" які часом "мітингують" на захист бахматюка, також можна задати питання про написання вищевказаних заяв заднім числом. Адже фактично вони являються співучасниками злочину.
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20.07.2020 15:24 Ответить
Та суддів якось пофіг.
Хай тисне.
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20.07.2020 15:10 Ответить
то вы ещё не знаете какое физическое и психологическое давление может осуществить юзик

НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба "Укрлендфарминга" - Цензор.НЕТ 2820
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20.07.2020 15:19 Ответить
Бутусов! Досить постити різну дурню! Або пиши "на правах реклами" В тебе річний контракт із цим Івано-Франківським гопником?
Бахматюк Шахрай і крадій! Він обікрав 300тис вкладників своїх банків а також кинув НБУ на 18млрд грн по курсу 8!
Все решта - це бажання перевести розслідування під юрисдикцію Національної поліції і закрити справу.
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20.07.2020 15:53 Ответить
Пару днів назад я написав схожий коментар, і його стерли.
Останнім часом дня не проходить, щоб не почали відбілювати цього діяча.
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20.07.2020 17:06 Ответить
не те и не эти ничего не делают и ничего им не жмёт.... плохому танцору яйца мешают.
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20.07.2020 19:04 Ответить
 
 