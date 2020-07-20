НАБУ здійснює політичний тиск на антикорупційний суд, - пресслужба "Укрлендфармінгу"
Національне антикорупційне бюро України у себе на сторінці фейсбук розмістило заяву, яка є прямим політичним тиском на суддів ВАКС, які сьогодні мають розглянути апеляцію на остаточне рішення Печерського суду Києва про незаконність відкриття провадження у справі VAB банку.
Про це повідомляє Depo.ua. з посиланням на пресслужбу Укрлендфармінг.
Зокрема, в повідомленні говориться, що від сьогоднішнього рішення залежить чи зможуть представники НАБУ "довести до логічного завершення розслідування особливо тяжкого кримінального злочину".
Таким чином НАБУ не лише звинувачує опонентів ще до рішення суду, але й тисне на суддів ВАКС, що є грубим кримінальним злочином.
Ми вважаємо, що така заява є прямим тиском на суд. Ми звикли до того, що Артем Ситник у своїх виступах, в тому числі і з трибуни парламенту, без будь-яких судових рішень звинувачує своїх опонентів в тому, що вони вчинили злочини. Але настільки відкрито і нахабно він досі не дозволяв собі тиснути на суд і суддів. Це ще раз підтверджує те про, що ми говорили неодноразово: Артем Ситник в справі VAB банку діє виключно через власну помсту. І нічого спільного з правосуддям зараз немає.
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А було це так: вечором перед запровадженням тимчасової адміністрації у банку "Фінансова Ініціатива", цим працівникам на карточки були перераховані певні суми (в розмірі піврічної зарплати). СМСки не надходили. Потім ці працівники заднім числом писали заяви про "безпроцентні позики". А отримували гроші вже з фонда гарантування вкладів через інший банк. Тобто таким чином - бахматюк внаглу украв гроші в держави. І нічого.......
Я вже мовчу про те що його фірми раз на три роки перереєстровуються з метою ухилення від податків.
Хай тисне.
Бахматюк Шахрай і крадій! Він обікрав 300тис вкладників своїх банків а також кинув НБУ на 18млрд грн по курсу 8!
Все решта - це бажання перевести розслідування під юрисдикцію Національної поліції і закрити справу.
Останнім часом дня не проходить, щоб не почали відбілювати цього діяча.