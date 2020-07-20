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НАБУ здійснює політичний тиск на антикорупційний суд, - пресслужба "Укрлендфармінгу"

НАБУ здійснює політичний тиск на антикорупційний суд, - пресслужба

Національне антикорупційне бюро України у себе на сторінці фейсбук розмістило заяву, яка є прямим політичним тиском на суддів ВАКС, які сьогодні мають розглянути апеляцію на остаточне рішення Печерського суду Києва про незаконність відкриття провадження у справі VAB банку.

Про це повідомляє Depo.ua. з посиланням на пресслужбу Укрлендфармінг.

Зокрема, в повідомленні говориться, що від сьогоднішнього рішення залежить чи зможуть представники НАБУ "довести до логічного завершення розслідування особливо тяжкого кримінального злочину".

Таким чином НАБУ не лише звинувачує опонентів ще до рішення суду, але й тисне на суддів ВАКС, що є грубим кримінальним злочином.

Ми вважаємо, що така заява є прямим тиском на суд. Ми звикли до того, що Артем Ситник у своїх виступах, в тому числі і з трибуни парламенту, без будь-яких судових рішень звинувачує своїх опонентів в тому, що вони вчинили злочини. Але настільки відкрито і нахабно він досі не дозволяв собі тиснути на суд і суддів. Це ще раз підтверджує те про, що ми говорили неодноразово: Артем Ситник в справі VAB банку діє виключно через власну помсту. І нічого спільного з правосуддям зараз немає.

Автор: 

Бахматюк Олег (295) Укрлендфармінг (128) VAB Банк (27)


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Ворюга бахматюк має сидіти за всі злочини які він скоїв та продовжує коїти!
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20.07.2020 15:07 Відповісти
НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба "Укрлендфарминга" - Цензор.НЕТ 7166
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20.07.2020 15:18 Відповісти
Один лише маленький епізод коли цей виродок, збанкротувавши свій банк "Фінансова Ініціатива", переклав в шахрайський спосіб виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на державу - заслуговує на років п'ять ув'язнення.
А було це так: вечором перед запровадженням тимчасової адміністрації у банку "Фінансова Ініціатива", цим працівникам на карточки були перераховані певні суми (в розмірі піврічної зарплати). СМСки не надходили. Потім ці працівники заднім числом писали заяви про "безпроцентні позики". А отримували гроші вже з фонда гарантування вкладів через інший банк. Тобто таким чином - бахматюк внаглу украв гроші в держави. І нічого.......
Я вже мовчу про те що його фірми раз на три роки перереєстровуються з метою ухилення від податків.
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20.07.2020 15:22 Відповісти
До речі - працівникам "Укрлендфармінгу" які часом "мітингують" на захист бахматюка, також можна задати питання про написання вищевказаних заяв заднім числом. Адже фактично вони являються співучасниками злочину.
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Та суддів якось пофіг.
Хай тисне.
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20.07.2020 15:10 Відповісти
то вы ещё не знаете какое физическое и психологическое давление может осуществить юзик

НАБУ совершает политическое давление на антикоррупционный суд, - пресс-служба "Укрлендфарминга" - Цензор.НЕТ 2820
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20.07.2020 15:19 Відповісти
Бутусов! Досить постити різну дурню! Або пиши "на правах реклами" В тебе річний контракт із цим Івано-Франківським гопником?
Бахматюк Шахрай і крадій! Він обікрав 300тис вкладників своїх банків а також кинув НБУ на 18млрд грн по курсу 8!
Все решта - це бажання перевести розслідування під юрисдикцію Національної поліції і закрити справу.
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20.07.2020 15:53 Відповісти
Пару днів назад я написав схожий коментар, і його стерли.
Останнім часом дня не проходить, щоб не почали відбілювати цього діяча.
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20.07.2020 17:06 Відповісти
не те и не эти ничего не делают и ничего им не жмёт.... плохому танцору яйца мешают.
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20.07.2020 19:04 Відповісти
 
 