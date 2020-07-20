Кабмин предлагает Раде ввести должность эксперта по радиационной защите

Кабинет Министров Украины подал в Раду законопроект, предусматривающий введение консультирования субъектов деятельности в сфере использования ядерной энергии, других юридических и физических лиц, органов власти с экспертами по радиационной защите.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект внес Кабмин в Верховную Раду.

"Законопроектом предусмотрено введение практики консультирования субъектов деятельности в сфере использования ядерной энергии, других юридических и физических лиц, органов власти с экспертами по радиационной защите относительно соблюдения требований законодательства по вопросам ядерной и радиационной безопасности, определены основные требования к лицу, которое намеревается стать экспертом по радиационной защите, орган, наделяется полномочием признании компетенции эксперта, основные принципы порядка признания компетенции", - говорится в пояснительной записке проекта закона.

Также законопроектом предусмотрено утверждение Кабинетом Министров Украины положения о эксперте по радиационной защите, каким будет определен перечень направлений компетенций, требований к объему знаний и практическим навыкам эксперта по радиационной защите и порядку признания их компетенции.

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