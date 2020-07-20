Законопроект об оппозиции могут принять на следующей парламентской сессии, - Разумков
Верховная Рада на следующей сессии может принять закон о парламентской оппозиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил глава парламента Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, на сегодняшний день создана рабочая группа по подготовке данного законопроекта.
"Сейчас нарабатывается текст закона. Я надеюсь, что на следующей сессии мы его сможем принять и в первом чтении, и в целом. Очень на это надеюсь, потому что это было бы правильно", - отметил спикер парламента.
Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова сообщила, что фракци разрабатывает законопроект, изменяющий правила работы оппозиции и коалиции. Он формализует то, как договариваются между собой коалиционные депутаты, и позволит избежать драк в стенах Верховной Рады.
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