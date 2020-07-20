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Законопроект об оппозиции могут принять на следующей парламентской сессии, - Разумков

Законопроект об оппозиции могут принять на следующей парламентской сессии, - Разумков

Верховная Рада на следующей сессии может принять закон о парламентской оппозиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, на сегодняшний день создана рабочая группа по подготовке данного законопроекта.

"Сейчас нарабатывается текст закона. Я надеюсь, что на следующей сессии мы его сможем принять и в первом чтении, и в целом. Очень на это надеюсь, потому что это было бы правильно", - отметил спикер парламента.

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова сообщила, что фракци разрабатывает законопроект, изменяющий правила работы оппозиции и коалиции. Он формализует то, как договариваются между собой коалиционные депутаты, и позволит избежать драк в стенах Верховной Рады.

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Автор: 

ВР (29271) законопроект (3228) оппозиция (5335) Разумков Дмитрий (1522)


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Рыги тоже с этого начинали )))Зебилы совсем плохие ))
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20.07.2020 13:28 Ответить
Что опять? сн разделится на оппозицию и коалицию. Место встречи изменить нельзя,
Трускавец.
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20.07.2020 13:28 Ответить
тогда она будет делиться на две части: оппазицию и дуппазицию
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20.07.2020 13:54 Ответить
 
 