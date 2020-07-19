Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова

СН разрабатывает законопроект, изменяющий правила работы оппозиции и коалиции. Он формализует то, как договариваются между собой коалиционные депутаты, и позволит избежать драк в стенах Верховной Рады.

Об этом депутат СН Галина Третьякова рассказала в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Одной из неотложных проблем сегодня является подготовка закона, над ним сейчас работают в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она.

Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона - это расписать, как работает коалиция, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

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"Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся"", - объяснила депутат.

По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

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Напомним, в конце июня "слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре.