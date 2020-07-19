Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова
СН разрабатывает законопроект, изменяющий правила работы оппозиции и коалиции. Он формализует то, как договариваются между собой коалиционные депутаты, и позволит избежать драк в стенах Верховной Рады.
Об этом депутат СН Галина Третьякова рассказала в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Одной из неотложных проблем сегодня является подготовка закона, над ним сейчас работают в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она.
Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона - это расписать, как работает коалиция, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
Читайте на Цензор.НЕТ: Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук
"Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся"", - объяснила депутат.
По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.
Также на Цензор.НЕТ: Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов
Напомним, в конце июня "слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре.
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"а у нас-газа ноль куб. а доставка-35.06 гривен."
"В цьому місяці оплатила 5 кубів газа (готую на газу нечасто, звідки така цифра незрозуміло)- 35 грн, і за транспортування 145!!! Це трешняк!"
Але це я припускаю, бо у мене за експлуатац. газ. мережі - 0,37 грн (37 коп).
денех катострофически не хватает?
ну а ты как думаешь если они уже практически выбрали бюджет запланированный на 4 квартал этого года?
Зверніть увагу - це цензуровані слова.
"З вадами" ??? Але це може не відображати широти проблєми. Насправді ...
ялівка , неплідна корова, корова, що ніколи не мала теляти ...
пел Зеля в мятых труселях...
Ермак сидел, объятый думой -
"А не пора ль валить нам нах?"
Это самое лучшее, что вы можете сделать для Украины!
А может и для себя, пока еще не очень поздно стало.
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284550408904552450 16 ч
Г+Г опитали мешканців міста Рава-Руська про Верещук.
Лише цитати:
"Навіть згадувати не хочу.Вона пів Рави продала".
"Доброго про Верещук не пам'ятаю."
"Вибирати її, ви що жартуєте?".
Киянам краще подумати. Ось таке Г хоче підсунути киянам найвеличніший.
https://twitter.com/i/status/1284550408904552450
Если сокращение рады...то будет не один ярд...а 250 лимонов...экономия "копеечная"...а вот во сколько обойлется нам "дешевый" депутат...тут большой вопрос...
Сейчас что бы купить нужный закон...нужно купить 226 депутатов...а если депутатов будет 100...то купить надо будет всего 51...
сначала отчитайтесь о выполнении своих предвыборных цяцянок - не выполнил (скажем за год ни одной) вон нах..
а потом персональная ответственность за подданную и принятую уйню - вплоть до криминальной (за вред державе)...а за не совпадение доходов и расходов - конфискация того, что не впихнулось ( и мамалюбитскорость если не докажет саткуда у нее появились денежки на автопарк... будет любить скорость на диване)
А бенедиктова похоже даже укакалась...
"Слуги урода"- руйнація держали.
своих родителей
зеленая жаба
Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
Я выступал на сцене.
Воз пошлостей нетленных
Со сцены
Сыпал -
Тем стал знаменит.
Мне не везло сначала
И даже так бывало:
«Квартал» на выступленья
Никто не приглашал.
По сцене прыгал хватом
С вульгарностью и матом
И другу
Бене
Тем известен стал.
Затем, к страны несчастью,
Я прикоснулся к власти.
Хрустящие купюры
Печатает станок.
Парламент очень гадкий.
Промышленность в упадке.
Шахтер
Бесплатно
Рубит уголек.
Язык - всему начало.
Коснулся - завоняло.
По «языку» и «мове»
Людей хочу стравить.
Все надо мной смеются,
Учить меня берутся,
Пускай
Дерутся,
Мне давая жить.
Старьё - войны герои!
Пложу «зашквары» роем.
Гляжу, как Зеленеет
Страна под ботов лай.
Враги и воры к власти
Ведут Антимидаса,
Меня,
Чтоб сделал
Адом вольный край!
Одна беда - в Ростове
Сказали: " Хрена Вове.
Не пустим: завоняет
Наш милый городок!
Хотя дебил и сила,
Зачем нам два дебила?
Пусть едет
К маме
Иль «мотает срок»".
Но я не унываю -
Я плесень собираю.
Гнилее, злее, гаже
Становятся друзья.
Воняют не левкоем
Зеленые покои -
Страна
Такого
Выбрала «царя»!
Страна моя хиреет,
А плесень ЗЕленеет.
Я нею власть украсил
И весел, сыт и пьян.
ЗЕ-воров вывел расу
(Лафа Антимидасу),
Но часто
Снится
Ночью мне Майдан.
Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
За мной одна трясина -
Бюджет и медицина.
Лишь Бенин
Светит
Мне довольный вид.