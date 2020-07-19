Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова
СН розробляє законопроєкт, що змінює правила роботи опозиції та коаліції. Він формалізує те, як домовляються між собою коаліційні депутати, і дозволить уникнути бійок у стінах Верховної Ради.
Про це нардепка СН Галина Третьякова розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах. Кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції", - розповіла вона.
Третьякова зазначила, що одна з її пропозицій у робочій групі з обговорення цього проєкту закону - це розписати, як працює коаліція, а не тільки зафіксувати, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.
"Дуже часто говорять, що коаліційна угода - це реформи або політики, які записані в коаліційній угоді. Це суть угоди, але для того, щоб була прийнята ця політична програма, має бути ще більша частина коаліційної угоди, яка називається організаційною, і її можна перекласти простою мовою: "Як ми домовляємося", - пояснила нардепка.
За її словами, це допоможе налагодити співпрацю між депутатами й уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Третьякова назвала це "великою парламентською реформою", яку ще не виписано.
Нагадаємо, наприкінці червня "слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесено на розгляд парламенту у вересні або жовтні.
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"а у нас-газа ноль куб. а доставка-35.06 гривен."
"В цьому місяці оплатила 5 кубів газа (готую на газу нечасто, звідки така цифра незрозуміло)- 35 грн, і за транспортування 145!!! Це трешняк!"
Але це я припускаю, бо у мене за експлуатац. газ. мережі - 0,37 грн (37 коп).
денех катострофически не хватает?
ну а ты как думаешь если они уже практически выбрали бюджет запланированный на 4 квартал этого года?
Зверніть увагу - це цензуровані слова.
"З вадами" ??? Але це може не відображати широти проблєми. Насправді ...
ялівка , неплідна корова, корова, що ніколи не мала теляти ...
пел Зеля в мятых труселях...
Ермак сидел, объятый думой -
"А не пора ль валить нам нах?"
Это самое лучшее, что вы можете сделать для Украины!
А может и для себя, пока еще не очень поздно стало.
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284550408904552450 16 ч
Г+Г опитали мешканців міста Рава-Руська про Верещук.
Лише цитати:
"Навіть згадувати не хочу.Вона пів Рави продала".
"Доброго про Верещук не пам'ятаю."
"Вибирати її, ви що жартуєте?".
Киянам краще подумати. Ось таке Г хоче підсунути киянам найвеличніший.
https://twitter.com/i/status/1284550408904552450
Если сокращение рады...то будет не один ярд...а 250 лимонов...экономия "копеечная"...а вот во сколько обойлется нам "дешевый" депутат...тут большой вопрос...
Сейчас что бы купить нужный закон...нужно купить 226 депутатов...а если депутатов будет 100...то купить надо будет всего 51...
сначала отчитайтесь о выполнении своих предвыборных цяцянок - не выполнил (скажем за год ни одной) вон нах..
а потом персональная ответственность за подданную и принятую уйню - вплоть до криминальной (за вред державе)...а за не совпадение доходов и расходов - конфискация того, что не впихнулось ( и мамалюбитскорость если не докажет саткуда у нее появились денежки на автопарк... будет любить скорость на диване)
А бенедиктова похоже даже укакалась...
"Слуги урода"- руйнація держали.
своих родителей
зеленая жаба
Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
Я выступал на сцене.
Воз пошлостей нетленных
Со сцены
Сыпал -
Тем стал знаменит.
Мне не везло сначала
И даже так бывало:
«Квартал» на выступленья
Никто не приглашал.
По сцене прыгал хватом
С вульгарностью и матом
И другу
Бене
Тем известен стал.
Затем, к страны несчастью,
Я прикоснулся к власти.
Хрустящие купюры
Печатает станок.
Парламент очень гадкий.
Промышленность в упадке.
Шахтер
Бесплатно
Рубит уголек.
Язык - всему начало.
Коснулся - завоняло.
По «языку» и «мове»
Людей хочу стравить.
Все надо мной смеются,
Учить меня берутся,
Пускай
Дерутся,
Мне давая жить.
Старьё - войны герои!
Пложу «зашквары» роем.
Гляжу, как Зеленеет
Страна под ботов лай.
Враги и воры к власти
Ведут Антимидаса,
Меня,
Чтоб сделал
Адом вольный край!
Одна беда - в Ростове
Сказали: " Хрена Вове.
Не пустим: завоняет
Наш милый городок!
Хотя дебил и сила,
Зачем нам два дебила?
Пусть едет
К маме
Иль «мотает срок»".
Но я не унываю -
Я плесень собираю.
Гнилее, злее, гаже
Становятся друзья.
Воняют не левкоем
Зеленые покои -
Страна
Такого
Выбрала «царя»!
Страна моя хиреет,
А плесень ЗЕленеет.
Я нею власть украсил
И весел, сыт и пьян.
ЗЕ-воров вывел расу
(Лафа Антимидасу),
Но часто
Снится
Ночью мне Майдан.
Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
За мной одна трясина -
Бюджет и медицина.
Лишь Бенин
Светит
Мне довольный вид.