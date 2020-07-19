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Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова

Партія

СН розробляє законопроєкт, що змінює правила роботи опозиції та коаліції. Він формалізує те, як домовляються між собою коаліційні депутати, і дозволить уникнути бійок у стінах Верховної Ради.

Про це нардепка СН Галина Третьякова розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах. Кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції", - розповіла вона.

Третьякова зазначила, що одна з її пропозицій у робочій групі з обговорення цього проєкту закону - це розписати, як працює коаліція, а не тільки зафіксувати, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.

Читайте також: Законопроєкт про опозицію можуть внести на розгляд парламенту у вересні або жовтні, - Стефанчук

"Дуже часто говорять, що коаліційна угода - це реформи або політики, які записані в коаліційній угоді. Це суть угоди, але для того, щоб була прийнята ця політична програма, має бути ще більша частина коаліційної угоди, яка називається організаційною, і її можна перекласти простою мовою: "Як ми домовляємося", - пояснила нардепка.

За її словами, це допоможе налагодити співпрацю між депутатами й уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Третьякова назвала це "великою парламентською реформою", яку ще не виписано.

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Нагадаємо, наприкінці червня "слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесено на розгляд парламенту у вересні або жовтні.

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613) опозиція (292) Слуга народу (2816) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+55
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 2202
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19.07.2020 13:27
+32
Щаззз, только памперсы Бубочке поменяют.
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19.07.2020 13:30
+31
Нет ничего страшнее, чем идиоты с инициативой
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19.07.2020 13:29
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Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 2202
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19.07.2020 13:27 Відповісти
Щаззз, только памперсы Бубочке поменяют.
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19.07.2020 13:30 Відповісти
У кадырова в глазах - мир...
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19.07.2020 13:30 Відповісти
а у моніки понос від одного спогаду про дирку
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19.07.2020 13:48 Відповісти
В ГБР такие-же сцыкуны, как Зелена сопля, куда им, они уже наложили полные штаны.
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19.07.2020 13:54 Відповісти
ТРЕТЬЯКОВА почитай Библию твой ублюдочный еврейский народец племя Рабы Египта 53 года в турпоходе были в пустыне потому что нарушили Договор с Богом... что вы маланские можете вообще сделать кроме геморроя всем вокруг...
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19.07.2020 14:43 Відповісти
ГБР уже возбудилось
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19.07.2020 15:31 Відповісти
Прошу, пані Трет'якова, взагалі мовчить!
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19.07.2020 13:28 Відповісти
Нет ничего страшнее, чем идиоты с инициативой
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19.07.2020 13:29 Відповісти
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 3048
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19.07.2020 13:39 Відповісти
Типа, некачественные?
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19.07.2020 13:44 Відповісти
Якщо перекласти понос Третьяковой на зрозуміло мову, то вони готують закон не лише про те, чим саме срати, але й хочуть у законі розписати, як саме срати. Весь фізіологічний процес: "Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся"", - объяснила депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3208947. Хоча насправді це чергова імітація роботи. Закон ні про що. Для модератор - "срати" - літературне слово. Синоніми: випорожнюватися, класти купи, проводити дефекацію.
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19.07.2020 13:43 Відповісти
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 1776
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19.07.2020 13:29 Відповісти
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 6567
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19.07.2020 13:29 Відповісти
Плата за газ за июнь 3грн, доставка за газ уже за июль 37 грн. Итого делим на почти два куба использованого газа 40 грн., получается 20 грн куб. ? У вас тоже так? Це вже ПЕРЕМОГА чи ще ні?
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19.07.2020 13:30 Відповісти
комментарии к сообщению

"а у нас-газа ноль куб. а доставка-35.06 гривен."
"В цьому місяці оплатила 5 кубів газа (готую на газу нечасто, звідки така цифра незрозуміло)- 35 грн, і за транспортування 145!!! Це трешняк!"
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19.07.2020 13:31 Відповісти
В червні було 170 , а сьогодні вже 200.40 ?111 Класно !!!
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19.07.2020 19:48 Відповісти
Порох, *****, не угомонится никак ....
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19.07.2020 13:32 Відповісти
ти правий ...це гнойсмана придумка а ******* реалізують ...почитай передісторію плати за собаку
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19.07.2020 16:07 Відповісти
Може бути, що це не за 1 місяць.
Але це я припускаю, бо у мене за експлуатац. газ. мережі - 0,37 грн (37 коп).
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19.07.2020 14:06 Відповісти
от мне тоже интересно,с какого доставка подорожала???
денех катострофически не хватает?
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20.07.2020 10:57 Відповісти
привет
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20.07.2020 10:58 Відповісти
привет!
ну а ты как думаешь если они уже практически выбрали бюджет запланированный на 4 квартал этого года?
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20.07.2020 11:07 Відповісти
Снова будут изображать активность в политической сфере. Это САМЫЙ нужный закон, других, требующих принятия или доработки - нет.
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19.07.2020 13:29 Відповісти
Уффф, какого низкого качества эта корова "служащая народу" третьякова. Одна внешность противозачаточная. Вот интересно, от какогшо алкаша она своего, никокачественного выкидыша, зачала и на какой помойке.
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19.07.2020 13:29 Відповісти
А яке формулювання чи поняття повинен використовувати політик, чи вчений по цій проблемі - "ущербні", "дауни", "ідіоти", "ненормальні", "дефективні", "браковані" ..?
Зверніть увагу - це цензуровані слова.
"З вадами" ??? Але це може не відображати широти проблєми. Насправді ...
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19.07.2020 14:10 Відповісти
тут вс' просто. Современная украинская психиатрия должна использовать тут всего один термин и два диагноза, - ЗеДятел(ы) (термин), диагнозы, - умственно отсталый в своём развитии человек или электорат ЗЕ и "Слуги народа".
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19.07.2020 14:59 Відповісти
73% ... 73%. ..
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19.07.2020 18:49 Відповісти
вона не корова ...вона ялівка ...
ялівка , неплідна корова, корова, що ніколи не мала теляти ...
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19.07.2020 16:12 Відповісти
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 69
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19.07.2020 13:29 Відповісти
Шумел камьіш, деревья гнулись...
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19.07.2020 13:40 Відповісти
"Шумел камыш, деревья гнулись..." -

пел Зеля в мятых труселях...
Ермак сидел, объятый думой -
"А не пора ль валить нам нах?"
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19.07.2020 13:52 Відповісти
...Сосны гнулись
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19.07.2020 14:00 Відповісти
Идите на хер!
Это самое лучшее, что вы можете сделать для Украины!
А может и для себя, пока еще не очень поздно стало.
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19.07.2020 13:31 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284550408904552450 16 ч

Г+Г опитали мешканців міста Рава-Руська про Верещук.
Лише цитати:
"Навіть згадувати не хочу.Вона пів Рави продала".
"Доброго про Верещук не пам'ятаю."
"Вибирати її, ви що жартуєте?".
Киянам краще подумати. Ось таке Г хоче підсунути киянам найвеличніший.

https://twitter.com/i/status/1284550408904552450
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19.07.2020 13:31 Відповісти
Баба да, баба да. Сосна.
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19.07.2020 13:32 Відповісти
тільки другого сорту )))) шо баба...шо сосна )))) по її ж класифікації...
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19.07.2020 13:39 Відповісти
Не кондиція.
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19.07.2020 13:42 Відповісти
тобто... зовсім фууу ))))
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19.07.2020 13:48 Відповісти
Халдеи ,слуги и остальной обслуживающий персонал НАРОДА и особенно главная кухарка ,которой доверили управлять страной. Не открывайте своё брехливое хлебало почём зря.
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19.07.2020 13:34 Відповісти
За Україну думайте,падлюкі.
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19.07.2020 13:34 Відповісти
ну нах ...краще нехай забувають допоки ще не все просрали
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19.07.2020 16:13 Відповісти
Реально полезная реформа есть только одна,- сокращение численности парламента (хотя бы до сотни рыл)
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19.07.2020 13:35 Відповісти
Ничего это не даст...кроме удешевления для заинтересованных лиц принятия того или иного закона...
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19.07.2020 13:38 Відповісти
Вы так считаете? Около 2 ярдов обойдётся в 2020г. содержание ВР. 1 ярд - ОП, 3 ярд - КМУ. И это только открытые (легальные) расходы. А для объективности - умножайте эти цифры на 100. Добавьте сюда суды, прокуратуры и тогда вам станет понятно, почему учителям, медикам и пенсионерам не хватает финансирования. Пример для сравнения:
Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 715
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19.07.2020 14:06 Відповісти
Ну так мы считаем все вместе.. или сокращение рады до 100 рыл??
Если сокращение рады...то будет не один ярд...а 250 лимонов...экономия "копеечная"...а вот во сколько обойлется нам "дешевый" депутат...тут большой вопрос...
Сейчас что бы купить нужный закон...нужно купить 226 депутатов...а если депутатов будет 100...то купить надо будет всего 51...
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19.07.2020 14:13 Відповісти
Олигарху дешевле в 4 раза....а получим ли мы с вами доход в 4 раза больше?? Сомневаюсь...
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19.07.2020 14:14 Відповісти
ОК! Поясню иначе: Если бы у нас было 50 000 депутатов в ВР, благосостояние граждан не изменилось бы, или изменилось (и в какую сторону)? При этом затраты олигархов только уменьшились бы, ибо при таком количестве народных избранников, один голос стоил бы три копейки.
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19.07.2020 18:05 Відповісти
одного не розумію,на фото - зима,звідки вона в австралії,чи він ще і гастер - в Канаді працює???
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19.07.2020 14:17 Відповісти
В Австралии нет президента. Формально Австралия подчиняется Британской Короне.
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19.07.2020 14:43 Відповісти
На самом деле - Президент Австрии
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19.07.2020 15:15 Відповісти
Нужно принять закон о предвыборных обещаниях и их нарушениях,например стадо приняло закон мразя гетьмановича о кассовых аппаратах малому бизнесу,но об этом ничего не в предвыборный период не говорилось,явный обман избирателя,за такое нужно сажать годика на три весь состав хитрожопых законодателей.
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19.07.2020 13:36 Відповісти
я давно такое же предлагал
сначала отчитайтесь о выполнении своих предвыборных цяцянок - не выполнил (скажем за год ни одной) вон нах..
а потом персональная ответственность за подданную и принятую уйню - вплоть до криминальной (за вред державе)...а за не совпадение доходов и расходов - конфискация того, что не впихнулось ( и мамалюбитскорость если не докажет саткуда у нее появились денежки на автопарк... будет любить скорость на диване)
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19.07.2020 13:43 Відповісти
Як казав класик: "Если взять идиота и мотивировать его, получится мотивированный идиот". Ця цитата як найкраще показує всю сутність чергової законодавчої нісенітниці від партії зелених лакеїв кремля. В бюджеті дірка у 400 млрд, падіння ввп вже 8%, мільйони безробітних, нескінченна пандемія коронвіруса при повній відсутності медицини і повний паралічі судової і правоохоронної системи, а їм курва потрібна велика парламентська реформа! Для чого? Якщо ви в монобільшості не можете вирішити базові виклики в країні?
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19.07.2020 13:36 Відповісти
А что там с ответом овцейобу?? Потерпевший один обоссаный сидит..или все его зеленое стадо обоссалось??
А бенедиктова похоже даже укакалась...
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19.07.2020 13:37 Відповісти
Що ще вціліло після "папєрєднікав" і до чого та монобільшість ще не дотяглася? Повне руйнування відбудеться ДО виборів цього року чи ПІСЛЯ? Добре, що вони збираються розповзтись на канікули - хоча б шкодить не будуть
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19.07.2020 13:37 Відповісти
Поняття "реформа" і "слуги урода" - диаметрально протилежні.
"Слуги урода"- руйнація держали.
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19.07.2020 13:38 Відповісти
Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 8810
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19.07.2020 13:47 Відповісти
Её ещё не усыпили??
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19.07.2020 13:47 Відповісти
При монобольшинстве и турборежимах что-то слугам ещё и мешает?
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19.07.2020 13:48 Відповісти
...https://www.youtube.com/watch?v=qcXYW6g9eo8 Політичні репресії у рідному місті Зеленського. Вілкули переслідують опозиційного депутата... !!!
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19.07.2020 13:54 Відповісти
Третькова-неправильный ребенок
своих родителей
зеленая жаба
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19.07.2020 14:01 Відповісти
Антимидас
Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
Я выступал на сцене.
Воз пошлостей нетленных
Со сцены
Сыпал -
Тем стал знаменит.

Мне не везло сначала
И даже так бывало:
«Квартал» на выступленья
Никто не приглашал.
По сцене прыгал хватом
С вульгарностью и матом
И другу
Бене
Тем известен стал.

Затем, к страны несчастью,
Я прикоснулся к власти.
Хрустящие купюры
Печатает станок.
Парламент очень гадкий.
Промышленность в упадке.
Шахтер
Бесплатно
Рубит уголек.

Язык - всему начало.
Коснулся - завоняло.
По «языку» и «мове»
Людей хочу стравить.
Все надо мной смеются,
Учить меня берутся,
Пускай
Дерутся,
Мне давая жить.

Старьё - войны герои!
Пложу «зашквары» роем.
Гляжу, как Зеленеет
Страна под ботов лай.
Враги и воры к власти
Ведут Антимидаса,
Меня,
Чтоб сделал
Адом вольный край!

Одна беда - в Ростове
Сказали: " Хрена Вове.
Не пустим: завоняет
Наш милый городок!
Хотя дебил и сила,
Зачем нам два дебила?
Пусть едет
К маме
Иль «мотает срок»".

Но я не унываю -
Я плесень собираю.
Гнилее, злее, гаже
Становятся друзья.
Воняют не левкоем
Зеленые покои -
Страна
Такого
Выбрала «царя»!

Страна моя хиреет,
А плесень ЗЕленеет.
Я нею власть украсил
И весел, сыт и пьян.
ЗЕ-воров вывел расу
(Лафа Антимидасу),
Но часто
Снится
Ночью мне Майдан.

Я вырос не Мидасом -
Зеленым ананасом.
К чему коснусь - Зеленым
«Продуктом» засмердит.
За мной одна трясина -
Бюджет и медицина.
Лишь Бенин
Светит
Мне довольный вид.
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19.07.2020 14:09 Відповісти
Разрушение парламентаризма в Украине - одна из первоочередных задач, которые кремль и лично х-йло ставят перед зелеными соплями.
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19.07.2020 14:10 Відповісти
Пусть это конченное животное реформирует себя, что эта дегенератка может ??? Пусть лучше бы не рождалась с ее высказывание и больным сознанием !!! 🤮
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19.07.2020 14:19 Відповісти
Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 4244
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19.07.2020 14:23 Відповісти
Якось страшновато стає, коли читаєшь, що "зелені" щось готовлять прийняти.
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19.07.2020 14:25 Відповісти
Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова - Цензор.НЕТ 2876...овоч повернеться...?!
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19.07.2020 14:41 Відповісти
опять грабить будут
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19.07.2020 14:44 Відповісти
Слуги низкого качества и плохо управляются в ручном режиме, надо им загончики в виде разного рода регламентов установить.
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19.07.2020 14:49 Відповісти
Это будет великая реформа. Раньше слуги дрочили одной рукой, теперь будут двумя.
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19.07.2020 15:32 Відповісти
Пожалуйста, не надо, Украина больше не вынесет вашего ЗЕбреда.
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19.07.2020 15:48 Відповісти
Зелені нічого не роблять для країни, тільки заради своїх інтересів, хоча і в гарній словесній обгортці. Тому побоююсь будь-яких їх ініциатив.
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19.07.2020 17:20 Відповісти
Мысли сыпались из нее как горох из дырявого мешка.
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19.07.2020 20:41 Відповісти
 
 