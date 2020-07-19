Партія "Слуга народу" готує "велику парламентську реформу", - Третьякова

СН розробляє законопроєкт, що змінює правила роботи опозиції та коаліції. Він формалізує те, як домовляються між собою коаліційні депутати, і дозволить уникнути бійок у стінах Верховної Ради.

Про це нардепка СН Галина Третьякова розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах. Кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції", - розповіла вона.

Третьякова зазначила, що одна з її пропозицій у робочій групі з обговорення цього проєкту закону - це розписати, як працює коаліція, а не тільки зафіксувати, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.

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"Дуже часто говорять, що коаліційна угода - це реформи або політики, які записані в коаліційній угоді. Це суть угоди, але для того, щоб була прийнята ця політична програма, має бути ще більша частина коаліційної угоди, яка називається організаційною, і її можна перекласти простою мовою: "Як ми домовляємося", - пояснила нардепка.

За її словами, це допоможе налагодити співпрацю між депутатами й уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Третьякова назвала це "великою парламентською реформою", яку ще не виписано.

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Нагадаємо, наприкінці червня "слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесено на розгляд парламенту у вересні або жовтні.