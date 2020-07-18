Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів
У фракції "Слуга народу" напрацьовують кілька внутрішніх документів, серед яких так званий "кодекс етики".
Про це в прямому ефірі "Радіо Свобода" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію – це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – деталізованіша програма партії", – розповіла Кравчук.
Кравчук визнала, що з боку її колег "дійсно трапляються скандали з якимись необережними висловлюваннями", проте невідомом, чи передбачатиме "кодекс етики" слуг якесь покарання за подібні висловлювання.
"Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентельменська" угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – зазначила Кравчук.
Інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос зі свого боку заявив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.
"Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то жодні джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракці", – заявив Лерос.
Минулого місяця заступник голови фракції "Слуга народу" і голова однойменної партії Олександр Корнієнко попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і "всіма українцями" за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на пресконференції в Миколаєві.
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Кива: "О ваших, ЗаЖоП табу или как?"
А для жінок "Слуг народу"?
Он: - Это, что за мужички у буфета на тебя вылупились?
Она: - Это члены моего кружка.
Она: - А шо то за дамочки у тебя в телефоне?
Он: - Это кружки моего члена!
Так что Женя, не трать напрасно время и деньги налогоплательщиков и не смеши народ.
берешь кодекс строителя
коммунизмадебилизма
Токо не порохоботы имею право иронизировать ....
Про то, шо в Кремле сидят пара мерзких гоблинов я писал на этом форуме за долго до оккупации Крыма . Ещё во времена агрессии против Грузии . Тогда Пепа токо-токоо давал будующим липецким крымнашистам новую работу и исправно расширял свой бизнес и ходил на исповедь к РПЦшному гебисту в рясе .
Но в том-то и дело , шо ***** не человек ... оно зверь . Существо за гранью добра и зла . Такой себе альфа-крокодил из Нила , а его орки это крокодилья банда - без совести , жалости и чего-то человеческого . Только инкстинкты убийцы и захватчиков .
Но суть украинской трагедии под Иловайском , шо Пепа хомо-сапиенс , т.е. человек-разумный . Привёл на берег Нила своих бойцов и приказал стать спиной и сделать красивое сельфи вовремя которого и повыпрыгивали из Нила крокодилы ... какая неожиданность , правда , панове ?!
Там игромания и земля под заклад ... А право Пепы на ошибку это смерти тысяч украиских бойцов , которых можно было избижать , не подставляя спину банде крокодилов и держа правильную дистанцию , ведя наблюдение ...
Нужен Кодекс Чести Зебелёнка!
https://twitter.com/Bykvu/status/1284496145591480321
Взяточники, насильники, извращенцы, проститутки из СН уже год на своих местах и никакого намека на то, что их будут лишать мандатов, не смотря на постоянные зашквары.
Спрашивается зачем СН нужен этот кодекс?
А низачем - опять лапша зебилам на мохнатые уши.
https://twitter.com/highlander_free/status/1284060747870478337
Избави Бог нас и наших детей от подобной
ЭТИКИ !!
все их поведение
отношение к людям
высказывания
у нормального человека вызывают рвотный рефлекс
Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..
Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.
Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".
Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.
Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..
Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.
Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.
Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім *****. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.
А Юзік вапще з боулінга.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Svyatoslav Volkov
и еще презервативы на голову , что бы не несли пургу))))
рожденные зебаранами ими и подохнут. это не лечится ))))
В нормальних країнах роль морального утримувача грає не заборона а сором. Найгірше для них виявитися в соромному положенні, піддатися осуду або, того гірше, осміянню суспільства.