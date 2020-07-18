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Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів

Фракція

У фракції "Слуга народу" напрацьовують кілька внутрішніх документів, серед яких так званий "кодекс етики".

Про це в прямому ефірі "Радіо Свобода" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує  Цензор.НЕТ.

"У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію – це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – деталізованіша програма партії", – розповіла Кравчук.

Кравчук визнала, що з боку її колег "дійсно трапляються скандали з якимись необережними висловлюваннями", проте невідомом, чи передбачатиме "кодекс етики" слуг якесь покарання за подібні висловлювання.

"Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентельменська" угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – зазначила Кравчук.

Інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос зі свого боку заявив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.

"Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то жодні джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракці", – заявив Лерос.

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Минулого місяця заступник голови фракції "Слуга народу" і голова однойменної партії Олександр Корнієнко попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і "всіма українцями" за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на пресконференції в Миколаєві.

скандал (628) етика (19) Слуга народу (2817) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+32
Этика? Анал-табу, сосны, бабада, попакакуким, мамалюбитскорость,тасторона.
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18.07.2020 17:22
+31
Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов - Цензор.НЕТ 9533
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18.07.2020 17:23
+30
ФБ подтвердил, что моника неполноценная

Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов - Цензор.НЕТ 5863
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18.07.2020 17:24
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Баба-да.🐸
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18.07.2020 18:20 Відповісти
какая смелая женщина)))с такой дупой стринги носит...
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18.07.2020 19:21 Відповісти
Опасная работа, поэтому колюще-режущее всегда с собой...
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18.07.2020 19:35 Відповісти
Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 5922
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18.07.2020 23:04 Відповісти
Яременко: "Пардон, речь идёт о каких именно членах?"
Кива: "О ваших, ЗаЖоП табу или как?"Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 7472
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18.07.2020 17:58 Відповісти
"Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів..."

А для жінок "Слуг народу"?
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18.07.2020 18:02 Відповісти
Диалог депутатов. Он и она:
Он: - Это, что за мужички у буфета на тебя вылупились?
Она: - Это члены моего кружка.
Она: - А шо то за дамочки у тебя в телефоне?
Он: - Это кружки моего члена!
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18.07.2020 18:39 Відповісти
Кравчук даже не понимает, что никакой свод правил не сделает из бескультурного, необразованного, привыкшего вести себя как гопник и хам человека, светскую личность. Этого можно добиться только годами воспитания, учебы и труда.
Так что Женя, не трать напрасно время и деньги налогоплательщиков и не смеши народ.
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18.07.2020 18:02 Відповісти
Господа хорошие --ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ НАДЫШИШЬСЯ !!!!
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18.07.2020 18:05 Відповісти
Стосовно членів. От цікаво, чи заборонять членами по клавішах?
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18.07.2020 18:05 Відповісти
Ну это что мертвому "припарка".
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18.07.2020 18:06 Відповісти
Фракция "Слуга народа" зарабатывает бабки для своих членах и теперешних своих во власти А котоіе оставшихся без власти в 95 Квартете вплоть до уборщиц кабинетов и сральников, то их на посты глав оставшихся подминистерскими должностями с 938 000 гривен "зарплаты" "слугами", бла, без Українського Законодавства та Констітуції України.
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18.07.2020 18:07 Відповісти
а ШО там разрабртывать??
берешь кодекс строителя коммунизма дебилизма
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18.07.2020 18:07 Відповісти
И ещё раз про сарказм порохоботов по поводу "права на ошибку" у ЗЕлёной плесени ...
Токо не порохоботы имею право иронизировать ....
Про то, шо в Кремле сидят пара мерзких гоблинов я писал на этом форуме за долго до оккупации Крыма . Ещё во времена агрессии против Грузии . Тогда Пепа токо-токоо давал будующим липецким крымнашистам новую работу и исправно расширял свой бизнес и ходил на исповедь к РПЦшному гебисту в рясе .

Но в том-то и дело , шо ***** не человек ... оно зверь . Существо за гранью добра и зла . Такой себе альфа-крокодил из Нила , а его орки это крокодилья банда - без совести , жалости и чего-то человеческого . Только инкстинкты убийцы и захватчиков .
Но суть украинской трагедии под Иловайском , шо Пепа хомо-сапиенс , т.е. человек-разумный . Привёл на берег Нила своих бойцов и приказал стать спиной и сделать красивое сельфи вовремя которого и повыпрыгивали из Нила крокодилы ... какая неожиданность , правда , панове ?!

Там игромания и земля под заклад ... А право Пепы на ошибку это смерти тысяч украиских бойцов , которых можно было избижать , не подставляя спину банде крокодилов и держа правильную дистанцию , ведя наблюдение ...
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18.07.2020 18:10 Відповісти
Пєрвоє условіє для каждого члєна - умєніє іграть на піаніно...Для женщін - слуг кодекс прєдусматріваєт уменіє іграть на сопілкє "кажний вєчєр наступаєт вдруг"...
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18.07.2020 18:13 Відповісти
Смішний жарт. Це як кодекс недоторканності для повій
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18.07.2020 18:14 Відповісти
Цей кодекс не важко розробити. Головне, що слугам народу треба бути наглим, підлим і брехуном.
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18.07.2020 18:18 Відповісти
та и наверно клитиной запретят давать интервью без трусов
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18.07.2020 18:24 Відповісти
Потерпіть. Дайте, підстаркуватим мальчікам і девочкам, ще 100 днів, на навчання.
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18.07.2020 18:25 Відповісти
кодекс серпа и молота и джугашвили впридачу с саакашвили
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18.07.2020 18:25 Відповісти
Своим членам пусть купят презервативы, дабы они не плодились...
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18.07.2020 18:39 Відповісти
Этика для ЧЛЕНОВ? А Сосны что сосать будут?
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18.07.2020 18:39 Відповісти
Кодекс того чего не было и нет в помине у "слуг уродов".
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18.07.2020 18:40 Відповісти
Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 7145
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18.07.2020 18:44 Відповісти
Твой постер да Богу в уши.... То что зеленые козлы достали до ручки - факт.
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18.07.2020 19:00 Відповісти
Кодекс этики членам - это, как - члены сг в преЗЕрвативе - шоб можно было членам надуть и лопнуть. Шикарно.
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18.07.2020 18:57 Відповісти
Так вроде бы уже разрабатывали перед прошлыми выборами.
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18.07.2020 19:05 Відповісти
Вы правы ,Николай. Такой кодекс давно разработан и называется он 10 заповедей. Но слуг народа, выполняющих заповеди не укради, не прелюбодей, не лги, я себе представить не могу.
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19.07.2020 11:32 Відповісти
Кодекв этики? Мелковато будет"
Нужен Кодекс Чести Зебелёнка!
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18.07.2020 19:15 Відповісти
Ну это перебор с кодексом. Не комильфо. Всякий уважающий себя член, даже у этих должен носить с собой новый презерватив. На всякий случай. А кодекс как слово даже чуть пугает---по части однополой там любви---ФУ!
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18.07.2020 19:19 Відповісти
Ылите пишут правила, чтобы не быть похожими на быдло обыкновенное!
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18.07.2020 19:22 Відповісти
Да, у слуг с этикой есть кое-какие проблеммы. То собаками предлагают рассчитаться за газ, то заказывают прямо в раде всякие сосны и далее по списку..
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18.07.2020 19:26 Відповісти
... АрМоВир это гасло максимум 19 века .. Как раз оно очень актуально, так как выдавливает с Украины кацапский вонючий мир, и надо это было делать еще в 19 веке, с начала независимости. Я так понимаю, что "Сделаем их вместе" для тебя более подходящее гасло.
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18.07.2020 19:46 Відповісти
высрался?
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18.07.2020 19:46 Відповісти
"Черний бумер" і вишиванка Арахамії: Як "слуги народу" відмічали вихід на "літні канікули" в PM Hall P.S. До речі, а що там по карантину? Дистанції? Роботі закладів після 23:00. Чи "слугам" можна все?

https://twitter.com/Bykvu/status/1284496145591480321
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18.07.2020 19:39 Відповісти
Зачем?

Взяточники, насильники, извращенцы, проститутки из СН уже год на своих местах и никакого намека на то, что их будут лишать мандатов, не смотря на постоянные зашквары.

Спрашивается зачем СН нужен этот кодекс?
А низачем - опять лапша зебилам на мохнатые уши.
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18.07.2020 19:41 Відповісти
Колишній журналіст і нардеп-"сулга" Дубінський зізнався, що особисто вів "інформаційну кампанію" проти Кличка. Давайте зафіксуємо цей момент. "Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили (рейтинг Кличка) до 20%, я этим занимался, мы четко видели эти рейтинги".

https://twitter.com/highlander_free/status/1284060747870478337
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18.07.2020 19:41 Відповісти
так шо там в кодексе для членов? по роялю мона?
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18.07.2020 19:59 Відповісти
Аж интересно стало! Какой может быть кодекс этики для зелёной плесени?! Я термин зелёная плесень даже в кавычки не беру.Ибо реально -плесень!
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18.07.2020 20:33 Відповісти
члены урода ...
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18.07.2020 21:11 Відповісти
Самый лучший кодекс для членов сложить свои полномочия досрочно и больше нигде и никогда не появлятся в политике
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18.07.2020 21:21 Відповісти
этика "слуг олигархов"???
Избави Бог нас и наших детей от подобной
ЭТИКИ !!
все их поведение
отношение к людям
высказывания
у нормального человека вызывают рвотный рефлекс
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18.07.2020 21:27 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Короче, записуйте правіла. Так:
Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..
Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.
Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".
Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.
Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..
Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.
Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.
Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім *****. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.
А Юзік вапще з боулінга.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Svyatoslav Volkov
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18.07.2020 21:38 Відповісти
О какой "этике" тут можно говорить? Бабуины и бабуинки из "СН" и не слышали, ЧТО это такое
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18.07.2020 22:39 Відповісти
"кодекс эротики для своих членов"- на рояле главбубочки членом не играть,только на головах своих избирателей
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18.07.2020 22:46 Відповісти
если зэосла збонитовыми палками пистить по его зеленой ,шерстяной шкуре , добыть много электричества можно - хороший кодекс
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18.07.2020 22:49 Відповісти
Надо понимать, что основные разработчики Арахамия, Корниенко.... Богатый словесный запас располагает к такой деятельности.
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18.07.2020 23:16 Відповісти
Кодекс этики для членов вам Кива из ОПЗЖ расскажет ..и даже покажет, суки народа
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19.07.2020 00:18 Відповісти
эти придурки в порыве дури вообще забыли об экономике... их не разгонять надо в сентябре, а пересадить всех до единого за преступную бездеятельность...
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19.07.2020 06:27 Відповісти
Ну от чим, чим ще дебілам зайнятися?
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19.07.2020 09:20 Відповісти
зебаранам нужен только уголовный кодекс ))))
и еще презервативы на голову , что бы не несли пургу))))
рожденные зебаранами ими и подохнут. это не лечится ))))
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19.07.2020 12:10 Відповісти
Ну якщо партія має таку глибоко совєцьку назву,то цей "кодекс" цілком природнє продовження.
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19.07.2020 12:26 Відповісти
деградированное шобло воспитать нельзя.
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19.07.2020 12:40 Відповісти
Щоб депутати не порушували етичних норм дурні придумали заборонити це робити. Заборонити Карл... Хіба це не порушення конституційних прав.
В нормальних країнах роль морального утримувача грає не заборона а сором. Найгірше для них виявитися в соромному положенні, піддатися осуду або, того гірше, осміянню суспільства.
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19.07.2020 13:18 Відповісти
Не прошло и года
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22.07.2020 12:52 Відповісти
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