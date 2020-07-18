"Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів..."

У фракції "Слуга народу" напрацьовують кілька внутрішніх документів, серед яких так званий "кодекс етики".

Про це в прямому ефірі "Радіо Свобода" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію – це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – деталізованіша програма партії", – розповіла Кравчук.

Кравчук визнала, що з боку її колег "дійсно трапляються скандали з якимись необережними висловлюваннями", проте невідомом, чи передбачатиме "кодекс етики" слуг якесь покарання за подібні висловлювання.

"Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентельменська" угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – зазначила Кравчук.

Інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос зі свого боку заявив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.

"Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то жодні джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракці", – заявив Лерос.

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Минулого місяця заступник голови фракції "Слуга народу" і голова однойменної партії Олександр Корнієнко попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і "всіма українцями" за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на пресконференції в Миколаєві.