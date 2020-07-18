РУС
Новости
3 921 160

Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов

Фракция

Во фракции "Слуга народа" нарабатывают несколько внутренних документов, среди которых так называемый "кодекс этики".

Об этом в прямом эфире "Радио Свобода" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции (это как раз этот кодекс этики) и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - рассказала Кравчук.

Кравчук признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями". При этом она не знает, будет ли "кодекс этики" предусматривать какое-то наказание за подобные высказывания.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету, именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такое, скорее, "джентльменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", - отметила Кравчук.

Другой депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что сомневается в эффективности такого кодекса.

"Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, никакие джентльменские соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису президента влиять на отдельных депутатов и их пребывание в фракции", - заявил Лерос.

Также на Цензор.НЕТ: Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"

В прошлом месяце заместитель председателя фракции "Слуга народа" и председатель одноименной партии Александр Корниенко попросил прощения перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой, одной из кандидатов от партии на должность мэра Николаева Татьяной Домбровской и "всеми украинцами" по сексистские высказывания в общении с главой фракции Давидом Арахамия на пресс-конференции в Николаеве.

Автор: 

скандал (4480) этика (27) Слуга народа (2661) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+32
Этика? Анал-табу, сосны, бабада, попакакуким, мамалюбитскорость,тасторона.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:22 Ответить
+31
Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов - Цензор.НЕТ 9533
показать весь комментарий
18.07.2020 17:23 Ответить
+30
ФБ подтвердил, что моника неполноценная

Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов - Цензор.НЕТ 5863
показать весь комментарий
18.07.2020 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Баба-да.🐸
показать весь комментарий
18.07.2020 18:20 Ответить
какая смелая женщина)))с такой дупой стринги носит...
показать весь комментарий
18.07.2020 19:21 Ответить
Опасная работа, поэтому колюще-режущее всегда с собой...
показать весь комментарий
18.07.2020 19:35 Ответить
Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 5922
показать весь комментарий
18.07.2020 23:04 Ответить
Яременко: "Пардон, речь идёт о каких именно членах?"
Кива: "О ваших, ЗаЖоП табу или как?"Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 7472
показать весь комментарий
18.07.2020 17:58 Ответить
"Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів..."

А для жінок "Слуг народу"?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:02 Ответить
Диалог депутатов. Он и она:
Он: - Это, что за мужички у буфета на тебя вылупились?
Она: - Это члены моего кружка.
Она: - А шо то за дамочки у тебя в телефоне?
Он: - Это кружки моего члена!
показать весь комментарий
18.07.2020 18:39 Ответить
Кравчук даже не понимает, что никакой свод правил не сделает из бескультурного, необразованного, привыкшего вести себя как гопник и хам человека, светскую личность. Этого можно добиться только годами воспитания, учебы и труда.
Так что Женя, не трать напрасно время и деньги налогоплательщиков и не смеши народ.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:02 Ответить
Господа хорошие --ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ НАДЫШИШЬСЯ !!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 18:05 Ответить
Стосовно членів. От цікаво, чи заборонять членами по клавішах?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:05 Ответить
Ну это что мертвому "припарка".
показать весь комментарий
18.07.2020 18:06 Ответить
Фракция "Слуга народа" зарабатывает бабки для своих членах и теперешних своих во власти А котоіе оставшихся без власти в 95 Квартете вплоть до уборщиц кабинетов и сральников, то их на посты глав оставшихся подминистерскими должностями с 938 000 гривен "зарплаты" "слугами", бла, без Українського Законодавства та Констітуції України.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:07 Ответить
а ШО там разрабртывать??
берешь кодекс строителя коммунизма дебилизма
показать весь комментарий
18.07.2020 18:07 Ответить
И ещё раз про сарказм порохоботов по поводу "права на ошибку" у ЗЕлёной плесени ...
Токо не порохоботы имею право иронизировать ....
Про то, шо в Кремле сидят пара мерзких гоблинов я писал на этом форуме за долго до оккупации Крыма . Ещё во времена агрессии против Грузии . Тогда Пепа токо-токоо давал будующим липецким крымнашистам новую работу и исправно расширял свой бизнес и ходил на исповедь к РПЦшному гебисту в рясе .

Но в том-то и дело , шо ***** не человек ... оно зверь . Существо за гранью добра и зла . Такой себе альфа-крокодил из Нила , а его орки это крокодилья банда - без совести , жалости и чего-то человеческого . Только инкстинкты убийцы и захватчиков .
Но суть украинской трагедии под Иловайском , шо Пепа хомо-сапиенс , т.е. человек-разумный . Привёл на берег Нила своих бойцов и приказал стать спиной и сделать красивое сельфи вовремя которого и повыпрыгивали из Нила крокодилы ... какая неожиданность , правда , панове ?!

Там игромания и земля под заклад ... А право Пепы на ошибку это смерти тысяч украиских бойцов , которых можно было избижать , не подставляя спину банде крокодилов и держа правильную дистанцию , ведя наблюдение ...
показать весь комментарий
18.07.2020 18:10 Ответить
Пєрвоє условіє для каждого члєна - умєніє іграть на піаніно...Для женщін - слуг кодекс прєдусматріваєт уменіє іграть на сопілкє "кажний вєчєр наступаєт вдруг"...
показать весь комментарий
18.07.2020 18:13 Ответить
Смішний жарт. Це як кодекс недоторканності для повій
показать весь комментарий
18.07.2020 18:14 Ответить
Цей кодекс не важко розробити. Головне, що слугам народу треба бути наглим, підлим і брехуном.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:18 Ответить
та и наверно клитиной запретят давать интервью без трусов
показать весь комментарий
18.07.2020 18:24 Ответить
Потерпіть. Дайте, підстаркуватим мальчікам і девочкам, ще 100 днів, на навчання.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:25 Ответить
кодекс серпа и молота и джугашвили впридачу с саакашвили
показать весь комментарий
18.07.2020 18:25 Ответить
Своим членам пусть купят презервативы, дабы они не плодились...
показать весь комментарий
18.07.2020 18:39 Ответить
Этика для ЧЛЕНОВ? А Сосны что сосать будут?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:39 Ответить
Кодекс того чего не было и нет в помине у "слуг уродов".
показать весь комментарий
18.07.2020 18:40 Ответить
Фракція "Слуга народу" розробляє кодекс етики для своїх членів - Цензор.НЕТ 7145
показать весь комментарий
18.07.2020 18:44 Ответить
Твой постер да Богу в уши.... То что зеленые козлы достали до ручки - факт.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:00 Ответить
Кодекс этики членам - это, как - члены сг в преЗЕрвативе - шоб можно было членам надуть и лопнуть. Шикарно.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:57 Ответить
Так вроде бы уже разрабатывали перед прошлыми выборами.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:05 Ответить
Вы правы ,Николай. Такой кодекс давно разработан и называется он 10 заповедей. Но слуг народа, выполняющих заповеди не укради, не прелюбодей, не лги, я себе представить не могу.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:32 Ответить
Кодекв этики? Мелковато будет"
Нужен Кодекс Чести Зебелёнка!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:15 Ответить
Ну это перебор с кодексом. Не комильфо. Всякий уважающий себя член, даже у этих должен носить с собой новый презерватив. На всякий случай. А кодекс как слово даже чуть пугает---по части однополой там любви---ФУ!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:19 Ответить
Ылите пишут правила, чтобы не быть похожими на быдло обыкновенное!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:22 Ответить
Да, у слуг с этикой есть кое-какие проблеммы. То собаками предлагают рассчитаться за газ, то заказывают прямо в раде всякие сосны и далее по списку..
показать весь комментарий
18.07.2020 19:26 Ответить
... АрМоВир это гасло максимум 19 века .. Как раз оно очень актуально, так как выдавливает с Украины кацапский вонючий мир, и надо это было делать еще в 19 веке, с начала независимости. Я так понимаю, что "Сделаем их вместе" для тебя более подходящее гасло.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:46 Ответить
высрался?
показать весь комментарий
18.07.2020 19:46 Ответить
"Черний бумер" і вишиванка Арахамії: Як "слуги народу" відмічали вихід на "літні канікули" в PM Hall P.S. До речі, а що там по карантину? Дистанції? Роботі закладів після 23:00. Чи "слугам" можна все?

https://twitter.com/Bykvu/status/1284496145591480321
показать весь комментарий
18.07.2020 19:39 Ответить
Зачем?

Взяточники, насильники, извращенцы, проститутки из СН уже год на своих местах и никакого намека на то, что их будут лишать мандатов, не смотря на постоянные зашквары.

Спрашивается зачем СН нужен этот кодекс?
А низачем - опять лапша зебилам на мохнатые уши.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:41 Ответить
Колишній журналіст і нардеп-"сулга" Дубінський зізнався, що особисто вів "інформаційну кампанію" проти Кличка. Давайте зафіксуємо цей момент. "Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили (рейтинг Кличка) до 20%, я этим занимался, мы четко видели эти рейтинги".

https://twitter.com/highlander_free/status/1284060747870478337
показать весь комментарий
18.07.2020 19:41 Ответить
так шо там в кодексе для членов? по роялю мона?
показать весь комментарий
18.07.2020 19:59 Ответить
Аж интересно стало! Какой может быть кодекс этики для зелёной плесени?! Я термин зелёная плесень даже в кавычки не беру.Ибо реально -плесень!
показать весь комментарий
18.07.2020 20:33 Ответить
члены урода ...
показать весь комментарий
18.07.2020 21:11 Ответить
Самый лучший кодекс для членов сложить свои полномочия досрочно и больше нигде и никогда не появлятся в политике
показать весь комментарий
18.07.2020 21:21 Ответить
этика "слуг олигархов"???
Избави Бог нас и наших детей от подобной
ЭТИКИ !!
все их поведение
отношение к людям
высказывания
у нормального человека вызывают рвотный рефлекс
показать весь комментарий
18.07.2020 21:27 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Короче, записуйте правіла. Так:
Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..
Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.
Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".
Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.
Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..
Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.
Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.
Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім *****. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.
А Юзік вапще з боулінга.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Svyatoslav Volkov
показать весь комментарий
18.07.2020 21:38 Ответить
О какой "этике" тут можно говорить? Бабуины и бабуинки из "СН" и не слышали, ЧТО это такое
показать весь комментарий
18.07.2020 22:39 Ответить
"кодекс эротики для своих членов"- на рояле главбубочки членом не играть,только на головах своих избирателей
показать весь комментарий
18.07.2020 22:46 Ответить
если зэосла збонитовыми палками пистить по его зеленой ,шерстяной шкуре , добыть много электричества можно - хороший кодекс
показать весь комментарий
18.07.2020 22:49 Ответить
Надо понимать, что основные разработчики Арахамия, Корниенко.... Богатый словесный запас располагает к такой деятельности.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:16 Ответить
Кодекс этики для членов вам Кива из ОПЗЖ расскажет ..и даже покажет, суки народа
показать весь комментарий
19.07.2020 00:18 Ответить
эти придурки в порыве дури вообще забыли об экономике... их не разгонять надо в сентябре, а пересадить всех до единого за преступную бездеятельность...
показать весь комментарий
19.07.2020 06:27 Ответить
Ну от чим, чим ще дебілам зайнятися?
показать весь комментарий
19.07.2020 09:20 Ответить
зебаранам нужен только уголовный кодекс ))))
и еще презервативы на голову , что бы не несли пургу))))
рожденные зебаранами ими и подохнут. это не лечится ))))
показать весь комментарий
19.07.2020 12:10 Ответить
Ну якщо партія має таку глибоко совєцьку назву,то цей "кодекс" цілком природнє продовження.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:26 Ответить
деградированное шобло воспитать нельзя.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:40 Ответить
Щоб депутати не порушували етичних норм дурні придумали заборонити це робити. Заборонити Карл... Хіба це не порушення конституційних прав.
В нормальних країнах роль морального утримувача грає не заборона а сором. Найгірше для них виявитися в соромному положенні, піддатися осуду або, того гірше, осміянню суспільства.
показать весь комментарий
19.07.2020 13:18 Ответить
Не прошло и года
показать весь комментарий
22.07.2020 12:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 