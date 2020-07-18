Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов

Во фракции "Слуга народа" нарабатывают несколько внутренних документов, среди которых так называемый "кодекс этики".

Об этом в прямом эфире "Радио Свобода" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции (это как раз этот кодекс этики) и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - рассказала Кравчук.

Кравчук признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями". При этом она не знает, будет ли "кодекс этики" предусматривать какое-то наказание за подобные высказывания.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету, именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такое, скорее, "джентльменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", - отметила Кравчук.

Другой депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что сомневается в эффективности такого кодекса.

"Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, никакие джентльменские соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису президента влиять на отдельных депутатов и их пребывание в фракции", - заявил Лерос.

Также на Цензор.НЕТ: Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"

В прошлом месяце заместитель председателя фракции "Слуга народа" и председатель одноименной партии Александр Корниенко попросил прощения перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой, одной из кандидатов от партии на должность мэра Николаева Татьяной Домбровской и "всеми украинцами" по сексистские высказывания в общении с главой фракции Давидом Арахамия на пресс-конференции в Николаеве.