Фракция "Слуга народа" разрабатывает кодекс этики для своих членов
Во фракции "Слуга народа" нарабатывают несколько внутренних документов, среди которых так называемый "кодекс этики".
Об этом в прямом эфире "Радио Свобода" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции (это как раз этот кодекс этики) и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - рассказала Кравчук.
Кравчук признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями". При этом она не знает, будет ли "кодекс этики" предусматривать какое-то наказание за подобные высказывания.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский
"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету, именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такое, скорее, "джентльменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", - отметила Кравчук.
Другой депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что сомневается в эффективности такого кодекса.
"Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, никакие джентльменские соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису президента влиять на отдельных депутатов и их пребывание в фракции", - заявил Лерос.
Также на Цензор.НЕТ: Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"
В прошлом месяце заместитель председателя фракции "Слуга народа" и председатель одноименной партии Александр Корниенко попросил прощения перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой, одной из кандидатов от партии на должность мэра Николаева Татьяной Домбровской и "всеми украинцами" по сексистские высказывания в общении с главой фракции Давидом Арахамия на пресс-конференции в Николаеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кива: "О ваших, ЗаЖоП табу или как?"
А для жінок "Слуг народу"?
Он: - Это, что за мужички у буфета на тебя вылупились?
Она: - Это члены моего кружка.
Она: - А шо то за дамочки у тебя в телефоне?
Он: - Это кружки моего члена!
Так что Женя, не трать напрасно время и деньги налогоплательщиков и не смеши народ.
берешь кодекс строителя
коммунизмадебилизма
Токо не порохоботы имею право иронизировать ....
Про то, шо в Кремле сидят пара мерзких гоблинов я писал на этом форуме за долго до оккупации Крыма . Ещё во времена агрессии против Грузии . Тогда Пепа токо-токоо давал будующим липецким крымнашистам новую работу и исправно расширял свой бизнес и ходил на исповедь к РПЦшному гебисту в рясе .
Но в том-то и дело , шо ***** не человек ... оно зверь . Существо за гранью добра и зла . Такой себе альфа-крокодил из Нила , а его орки это крокодилья банда - без совести , жалости и чего-то человеческого . Только инкстинкты убийцы и захватчиков .
Но суть украинской трагедии под Иловайском , шо Пепа хомо-сапиенс , т.е. человек-разумный . Привёл на берег Нила своих бойцов и приказал стать спиной и сделать красивое сельфи вовремя которого и повыпрыгивали из Нила крокодилы ... какая неожиданность , правда , панове ?!
Там игромания и земля под заклад ... А право Пепы на ошибку это смерти тысяч украиских бойцов , которых можно было избижать , не подставляя спину банде крокодилов и держа правильную дистанцию , ведя наблюдение ...
Нужен Кодекс Чести Зебелёнка!
https://twitter.com/Bykvu/status/1284496145591480321
Взяточники, насильники, извращенцы, проститутки из СН уже год на своих местах и никакого намека на то, что их будут лишать мандатов, не смотря на постоянные зашквары.
Спрашивается зачем СН нужен этот кодекс?
А низачем - опять лапша зебилам на мохнатые уши.
https://twitter.com/highlander_free/status/1284060747870478337
Избави Бог нас и наших детей от подобной
ЭТИКИ !!
все их поведение
отношение к людям
высказывания
у нормального человека вызывают рвотный рефлекс
Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..
Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.
Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".
Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.
Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..
Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.
Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.
Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім *****. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.
А Юзік вапще з боулінга.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1001401860279708&set=a.129577057462197&type=3 Svyatoslav Volkov
и еще презервативы на голову , что бы не несли пургу))))
рожденные зебаранами ими и подохнут. это не лечится ))))
В нормальних країнах роль морального утримувача грає не заборона а сором. Найгірше для них виявитися в соромному положенні, піддатися осуду або, того гірше, осміянню суспільства.