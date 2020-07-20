Законопроєкт про опозицію можуть ухвалити на наступній парламентській сесії, - Разумков

Верховна Рада на наступній сесії може ухвалити закон про парламентську опозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

За словами Разумкова, на сьогодні створена робоча група з підготовки даного законопроєкту.

"Зараз напрацьовується текст закону. Я сподіваюся, що на наступній сесії ми його зможемо ухвалити і в першому читанні, і в цілому. Дуже на це сподіваюся, тому що це було б правильно", - зазначив спікер парламенту.

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Нагадаємо, раніше нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова повідомила, що фракції розробляє законопроєкт, що змінює правила роботи опозиції і коаліції. Він формалізує те, як домовляються між собою коаліційні депутати, і дозволить уникнути бійок у стінах Верховної Ради.