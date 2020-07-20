РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости
2 798 11

Никакого подозрения никто мне не вручал, - Холоднюк

Никакого подозрения никто мне не вручал, - Холоднюк

Председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк заявляет, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.

Об этом говорится в заявлении Холоднюка, размещенном на официальном сайте Государственной судебной администрации Украины, передают Українські Новини.

Председатель ГСА сообщил, что на момент визита правоохранителей он находился в отпуске, о следственных действиях в своем рабочем кабинете узнал из СМИ и от коллег.

"Официально заявляю: по состоянию на сегодня, 20 июля, никакого подозрения никто мне не вручал и я не знаю, о чем идет речь вообще. В связи с непонятными для меня событиями, сегодня досрочно прерываю отпуск для выяснения сути и причин возникновения дезинформации относительно меня, которая была распространена в СМИ", - подчеркнул он.

Холоднюк отметил, что никогда не совершал неправомерных действий, работал и продолжает работать исключительно в рамках законодательства Украины.

"В случае появления официальных обвинений в отношении меня готов доказывать свою правовую позицию и полную невиновность в установленном законом порядке. Также обращаюсь к представителям СМИ с просьбой проверять у первоисточников информацию и не распространять слухи, вводя в заблуждение общество", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информации о том, что представители НАБУ 17 июля проводили следственные действия в помещении ГСА.

Автор: 

Холоднюк Зеновий (25) ГСАУ (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
показать весь комментарий
20.07.2020 16:51
+2
"Нивинаватая я ! ! !" (с).
показать весь комментарий
20.07.2020 16:49
+1
А хто, взагалі, це такий?!
показать весь комментарий
20.07.2020 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Нивинаватая я ! ! !" (с).
показать весь комментарий
20.07.2020 16:49 Ответить
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
показать весь комментарий
20.07.2020 16:51 Ответить
Бывает!
показать весь комментарий
20.07.2020 16:52 Ответить
А хто, взагалі, це такий?!
показать весь комментарий
20.07.2020 17:00 Ответить
Якась неефективна влада. А можна ж було на віртальоті з групою захвату покатать. Надати незаперечні докази і в одіяльце укрити, випустити по хворобі і забути обвинувачення в розкраданні 2-х мільярдах гривень. А шо. Копійки.
показать весь комментарий
20.07.2020 17:01 Ответить
А те, що ця гнида винна у мене немає ніяких сумнівів.
показать весь комментарий
20.07.2020 17:02 Ответить
а за свои прошлые "немає ніяких сумнівів" ты извиняться думаешь?
показать весь комментарий
20.07.2020 17:17 Ответить
Гы-гы-гы...
Что бы что то вручить, надо для начала его поймать.
Акционеры вабанка бегали за ним целый год.
Увидев постороннюю машину у подъезда, он тупо сваливал через черный ход и выглядывал из-за соседнего здания, иногда часами.
показать весь комментарий
20.07.2020 17:40 Ответить
Он банку был должен? Он же по моему всегда чиновником был. После Оранты".
показать весь комментарий
20.07.2020 19:52 Ответить
Так він -СВЯТИЙ!!
показать весь комментарий
20.07.2020 18:38 Ответить
Репутация судейского корпуса в Украине такова, что любого судью можно без всякого суда и следствия отправлять на 10 лет в тюрьму строгого режима как минимум, с конфискацией всего имущества, то что оно награблено нет никаких сомнений.
показать весь комментарий
20.07.2020 23:07 Ответить
 
 