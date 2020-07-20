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Ніякої підозри ніхто мені не вручав, - Холоднюк

Ніякої підозри ніхто мені не вручав, - Холоднюк

Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк заявляє, що йому не вручали ніяких підозр і прокоментував дії представників Національного антикорупційного бюро в приміщеннях ДСА в п'ятницю, 17 липня.

Про це йдеться в заяві Холоднюка, яка розміщена на офіційному сайті Державної судової адміністрації України, передають Українські Новини.

Голова ДСА повідомив, що на момент візиту правоохоронців, він перебував у відпустці, про слідчі дії у своєму робочому кабінеті дізнався зі ЗМІ і від колег.

"Офіційно заявляю: станом на сьогодні, 20 липня, ніякої підозри ніхто мені не вручав і я не знаю, про що йдеться взагалі. У зв'язку з незрозумілими для мене подіями, сьогодні достроково перериваю відпустку для з'ясування суті і причин виникнення дезінформації щодо мене, яка була поширена у ЗМІ", - підкреслив він.

Холоднюк зазначив, що ніколи не здійснював неправомірних дій, працював і продовжує працювати виключно в рамках законодавства України.

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"У разі появи офіційних звинувачень щодо мене готовий доводити свою правову позицію та повну невинуватість у встановленому законом порядку. Також звертаюся до представників ЗМІ з проханням перевіряти у першоджерел інформацію і не поширювати чутки, вводячи в оману суспільство", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформації про те, що представники НАБУ 17 липня проводили слідчі дії в приміщенні ДСА.

Автор: 

Холоднюк Зеновій (27) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+3
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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20.07.2020 16:51
+2
"Нивинаватая я ! ! !" (с).
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20.07.2020 16:49
+1
А хто, взагалі, це такий?!
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20.07.2020 17:00
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"Нивинаватая я ! ! !" (с).
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20.07.2020 16:49 Відповісти
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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20.07.2020 16:51 Відповісти
Бывает!
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20.07.2020 16:52 Відповісти
А хто, взагалі, це такий?!
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20.07.2020 17:00 Відповісти
Якась неефективна влада. А можна ж було на віртальоті з групою захвату покатать. Надати незаперечні докази і в одіяльце укрити, випустити по хворобі і забути обвинувачення в розкраданні 2-х мільярдах гривень. А шо. Копійки.
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20.07.2020 17:01 Відповісти
А те, що ця гнида винна у мене немає ніяких сумнівів.
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20.07.2020 17:02 Відповісти
а за свои прошлые "немає ніяких сумнівів" ты извиняться думаешь?
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20.07.2020 17:17 Відповісти
Гы-гы-гы...
Что бы что то вручить, надо для начала его поймать.
Акционеры вабанка бегали за ним целый год.
Увидев постороннюю машину у подъезда, он тупо сваливал через черный ход и выглядывал из-за соседнего здания, иногда часами.
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20.07.2020 17:40 Відповісти
Он банку был должен? Он же по моему всегда чиновником был. После Оранты".
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20.07.2020 19:52 Відповісти
Так він -СВЯТИЙ!!
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20.07.2020 18:38 Відповісти
Репутация судейского корпуса в Украине такова, что любого судью можно без всякого суда и следствия отправлять на 10 лет в тюрьму строгого режима как минимум, с конфискацией всего имущества, то что оно награблено нет никаких сомнений.
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20.07.2020 23:07 Відповісти
 
 