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Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует "работу" Бальчуна, - Омелян

Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с поддержкой экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, которого сегодня задержали в Польше по подозрению в масштабной коррупции.

Об этом Омелян написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За время работы министром инфраструктуры Украины я работал с двумя гражданами Польши: Славомиром Новаком и Войцехом Бальчуном (экс-глава "Укрзализныци").

Для меня является странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты "работы" господина Бальчуна", - отметил Омелян.

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Он пожелал Новаку доказать свою полную невиновность.

"Хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создание десятков тысяч новых рабочих мест, восстановление тысячи километров дорог!" - подытожил экс-министр.

Смотрите также: Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

9 августа 2017 года Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.

Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует работу Бальчуна, - Омелян 01

НАБУ (4228) Омелян Владимир (712) Бальчун Войцех (123) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+20
Твою "работу" точно не проигнорируют
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20.07.2020 17:50
+20
Ой, там если покопаться в этих откатах, там и этого щирого патриота Емельяна можно посадить, дойти по цепочки до Гройсмана и до самого Пети, великого Гетьмана, но некому, минимум треть бабла распихивается по карманам, а простому украинцу побольше налогов и акцизов, типа мало на строительство дорог.
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20.07.2020 17:53
+19
Разве только одно НАБУ задерживало Новака? Мели Омеля, твоя неделя. Надеюсь, и тебя не проигнорируют
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20.07.2020 17:51
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Твою "работу" точно не проигнорируют
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20.07.2020 17:50 Ответить
Скоро і ця мерзота Омелян.. Тоже сяде і саме за свідченнями Новака
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20.07.2020 17:51 Ответить
Разве только одно НАБУ задерживало Новака? Мели Омеля, твоя неделя. Надеюсь, и тебя не проигнорируют
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20.07.2020 17:51 Ответить
удивляет, что Омелян "за скобками". И те, кто раздавал гражданство
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20.07.2020 17:51 Ответить
Ой, там если покопаться в этих откатах, там и этого щирого патриота Емельяна можно посадить, дойти по цепочки до Гройсмана и до самого Пети, великого Гетьмана, но некому, минимум треть бабла распихивается по карманам, а простому украинцу побольше налогов и акцизов, типа мало на строительство дорог.
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20.07.2020 17:53 Ответить
Спокойно, Казладоев, сядете все! ©
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20.07.2020 17:54 Ответить
"Я встретил вас и всё" (с)
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20.07.2020 17:58 Ответить
При редкостном коррупционере Новаке стоимость километра дорог была в разы меньше нынешней.
Вот и все,что следует знать.
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20.07.2020 17:54 Ответить
Цифирьки приведи со ссылкой на первоисточник, балабол!
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20.07.2020 18:03 Ответить
а самого чо,в гугл не впускают? попробуй не материться
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20.07.2020 18:25 Ответить
Да ладно.Если не лень,поднимите сами результаты торгов,везде удорожание от 30 до 50 %.А несчастный Новак просил всего то несколько сотен тысяч евро.Просто ребенок.Сейчас откаты под 30 %,скоро Яныка догоним,там до 70 %доходило
https://prm.ua/ru/u-poroshenko-byilo-vtroe-deshevle-zelenskiy-tratit-na-kilometr-dorogi-10-mln-dollarov/
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20.07.2020 19:14 Ответить
Дійсно .... чомусь і Омельяна не затримують?
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20.07.2020 17:55 Ответить
може,как и пороху,не могут найти шо предьявить?
то понятна твоя кацапская убежденность,шо посадить любого можно.
но Украина-не раиська
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20.07.2020 18:24 Ответить
какой джентельмен..это омельян....)
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20.07.2020 17:58 Ответить
Где обещанный гиперлуп, уважаемый?
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20.07.2020 18:01 Ответить
Это только в больных кремледрочерских фантазиях он обещал гиперлуп. А тебе в твоем мухасранске мордорского разлива- на хрена он нужен? В соседний тьмутараканск поедешь на телеге, с тебя, раб путеровский, и такого хватит.
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20.07.2020 18:37 Ответить
омельяна тоже за мотню брать нужно
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20.07.2020 18:03 Ответить
І тебе теж.
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20.07.2020 19:09 Ответить
Емеля суши сухари ,клубочек к тебе прикатится......... а там и косой с петей близко !!!!!
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20.07.2020 18:10 Ответить
А может потому, что рокеру зарплаты хватало?
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20.07.2020 18:12 Ответить
о,кацапня на омельяна вызверилась...муляют тысячи километров дорог по сравнению с зеленым вэлыкым будивныцьтвом?отож...
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20.07.2020 18:23 Ответить
роздолля тут для 73/43%-них дебілів... А нам сьогодні не хочеться їх посилати...
Але я, спостерігаючи за їхнім "визвірством" - сміюся... Що з них взяти...
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20.07.2020 19:38 Ответить
Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует "работу" Бальчуна, - Омелян

Кроме Омеляна, кого-нибудь ещё это удивляет?
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20.07.2020 18:25 Ответить
Да, прорашистского зеленодрочерского утырка! Вас тут столько мордорских тварей повылазило , что просто смешно. Давайте, давайте, вам ваш ***** даст за ваши высеры рошенку пососать!
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20.07.2020 18:40 Ответить
Недоумок, ты понял, что прочитал и что написал?
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20.07.2020 18:42 Ответить
А у него что было под рукой, то и скопипастил в коммент.
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20.07.2020 19:40 Ответить
Мабуть такі ж самі кримінальники поставили новака на автодор. З ними також треба розібратися. Хто там його рекомендував та призначав на посаду, хто в курсі?
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20.07.2020 18:25 Ответить
Это Омеля дает набушникам наводку - мол потрясите того трубадура, там тоже ого-го!
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20.07.2020 19:12 Ответить
При Бальчуне Укразализныця вышла из убытков и зарплату он подымал регулярно, текучка прекратилась. Несколько раз он пытался уволить "ходоков" которые собирали деньги на более низком уровне и заносили выше, но ему не давали этого сделать, недаром Омеля аж чаем сцал чтобы убрать Бальчуна. Не думаю конечно что он был святым, но работал он по моему поэффективней тех кто пришел после него.
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20.07.2020 20:01 Ответить
эти факты не интересует поклонников секты Омельяна...
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20.07.2020 22:26 Ответить
Головне, що Бальчун не крав! На відміну від Новака та Омеляна. За що його і позбулись.
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20.07.2020 20:27 Ответить
Патрiотам волю, Пэтра в Гетьмани назавжди, виборцям кловуна концтабори.
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20.07.2020 21:40 Ответить
Бальчун мешал омеле красть - его и уволили.
А новак с омелей в доле.
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21.07.2020 06:38 Ответить
Ви там всі "невинуваті" і всі соєво - каустікові в долі починаючи від головного агента російських спецслужб Порошенко.
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21.07.2020 09:05 Ответить
 
 