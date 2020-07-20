Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует "работу" Бальчуна, - Омелян
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с поддержкой экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, которого сегодня задержали в Польше по подозрению в масштабной коррупции.
Об этом Омелян написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За время работы министром инфраструктуры Украины я работал с двумя гражданами Польши: Славомиром Новаком и Войцехом Бальчуном (экс-глава "Укрзализныци").
Для меня является странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты "работы" господина Бальчуна", - отметил Омелян.
Он пожелал Новаку доказать свою полную невиновность.
"Хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создание десятков тысяч новых рабочих мест, восстановление тысячи километров дорог!" - подытожил экс-министр.
Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".
Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.
В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
9 августа 2017 года Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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https://prm.ua/ru/u-poroshenko-byilo-vtroe-deshevle-zelenskiy-tratit-na-kilometr-dorogi-10-mln-dollarov/
то понятна твоя кацапская убежденность,шо посадить любого можно.
но Украина-не раиська
Але я, спостерігаючи за їхнім "визвірством" - сміюся... Що з них взяти...
Кроме Омеляна, кого-нибудь ещё это удивляет?
А новак с омелей в доле.