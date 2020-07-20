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Дивує, що затримуючи Новака, НАБУ повністю ігнорує "роботу" Бальчуна, - Омелян

Дивує, що затримуючи Новака, НАБУ повністю ігнорує

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян виступив із підтримкою ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака, якого сьогодні затримали в Польщі за підозрою в масштабній корупції.

Про це Омелян написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За час роботи міністром інфраструктури України я працював із двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Бальчуном (ексглава "Укрзалізниці").

Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати "роботи" пана Бальчуна", - зазначив Омелян.

Читайте також: Хабарі Новак вимагав в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їхнього статутного фонду, - САП

Він побажав Новаку довести свою повну невинність.

"Хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відбудову і запуск системи дорожнього будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відновлення тисячі кілометрів доріг!" - підсумував ексміністр.

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника 

9 серпня 2017 року Кабінет міністрів України звільнив поляка Войцеха Бальчуна з посади голови правління "Укрзалізниці" після його заяви про відставку.

Дивує, що затримуючи Новака, НАБУ повністю ігнорує роботу Бальчуна, - Омелян 01

Автор: 

НАБУ (5086) Омелян Володимир (1351) Бальчун Войцех (315) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+20
Твою "работу" точно не проигнорируют
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20.07.2020 17:50
+20
Ой, там если покопаться в этих откатах, там и этого щирого патриота Емельяна можно посадить, дойти по цепочки до Гройсмана и до самого Пети, великого Гетьмана, но некому, минимум треть бабла распихивается по карманам, а простому украинцу побольше налогов и акцизов, типа мало на строительство дорог.
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20.07.2020 17:53
+19
Разве только одно НАБУ задерживало Новака? Мели Омеля, твоя неделя. Надеюсь, и тебя не проигнорируют
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20.07.2020 17:51
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Твою "работу" точно не проигнорируют
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20.07.2020 17:50 Відповісти
Скоро і ця мерзота Омелян.. Тоже сяде і саме за свідченнями Новака
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20.07.2020 17:51 Відповісти
Разве только одно НАБУ задерживало Новака? Мели Омеля, твоя неделя. Надеюсь, и тебя не проигнорируют
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20.07.2020 17:51 Відповісти
удивляет, что Омелян "за скобками". И те, кто раздавал гражданство
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20.07.2020 17:51 Відповісти
Ой, там если покопаться в этих откатах, там и этого щирого патриота Емельяна можно посадить, дойти по цепочки до Гройсмана и до самого Пети, великого Гетьмана, но некому, минимум треть бабла распихивается по карманам, а простому украинцу побольше налогов и акцизов, типа мало на строительство дорог.
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20.07.2020 17:53 Відповісти
Спокойно, Казладоев, сядете все! ©
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20.07.2020 17:54 Відповісти
"Я встретил вас и всё" (с)
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20.07.2020 17:58 Відповісти
При редкостном коррупционере Новаке стоимость километра дорог была в разы меньше нынешней.
Вот и все,что следует знать.
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20.07.2020 17:54 Відповісти
Цифирьки приведи со ссылкой на первоисточник, балабол!
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20.07.2020 18:03 Відповісти
а самого чо,в гугл не впускают? попробуй не материться
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20.07.2020 18:25 Відповісти
Да ладно.Если не лень,поднимите сами результаты торгов,везде удорожание от 30 до 50 %.А несчастный Новак просил всего то несколько сотен тысяч евро.Просто ребенок.Сейчас откаты под 30 %,скоро Яныка догоним,там до 70 %доходило
https://prm.ua/ru/u-poroshenko-byilo-vtroe-deshevle-zelenskiy-tratit-na-kilometr-dorogi-10-mln-dollarov/
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20.07.2020 19:14 Відповісти
Дійсно .... чомусь і Омельяна не затримують?
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20.07.2020 17:55 Відповісти
може,как и пороху,не могут найти шо предьявить?
то понятна твоя кацапская убежденность,шо посадить любого можно.
но Украина-не раиська
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20.07.2020 18:24 Відповісти
какой джентельмен..это омельян....)
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20.07.2020 17:58 Відповісти
Где обещанный гиперлуп, уважаемый?
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20.07.2020 18:01 Відповісти
Это только в больных кремледрочерских фантазиях он обещал гиперлуп. А тебе в твоем мухасранске мордорского разлива- на хрена он нужен? В соседний тьмутараканск поедешь на телеге, с тебя, раб путеровский, и такого хватит.
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20.07.2020 18:37 Відповісти
омельяна тоже за мотню брать нужно
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20.07.2020 18:03 Відповісти
І тебе теж.
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20.07.2020 19:09 Відповісти
Емеля суши сухари ,клубочек к тебе прикатится......... а там и косой с петей близко !!!!!
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20.07.2020 18:10 Відповісти
А может потому, что рокеру зарплаты хватало?
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20.07.2020 18:12 Відповісти
о,кацапня на омельяна вызверилась...муляют тысячи километров дорог по сравнению с зеленым вэлыкым будивныцьтвом?отож...
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20.07.2020 18:23 Відповісти
роздолля тут для 73/43%-них дебілів... А нам сьогодні не хочеться їх посилати...
Але я, спостерігаючи за їхнім "визвірством" - сміюся... Що з них взяти...
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20.07.2020 19:38 Відповісти
Удивляет, что задерживая Новака, НАБУ полностью игнорирует "работу" Бальчуна, - Омелян

Кроме Омеляна, кого-нибудь ещё это удивляет?
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20.07.2020 18:25 Відповісти
Да, прорашистского зеленодрочерского утырка! Вас тут столько мордорских тварей повылазило , что просто смешно. Давайте, давайте, вам ваш ***** даст за ваши высеры рошенку пососать!
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20.07.2020 18:40 Відповісти
Недоумок, ты понял, что прочитал и что написал?
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20.07.2020 18:42 Відповісти
А у него что было под рукой, то и скопипастил в коммент.
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20.07.2020 19:40 Відповісти
Мабуть такі ж самі кримінальники поставили новака на автодор. З ними також треба розібратися. Хто там його рекомендував та призначав на посаду, хто в курсі?
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20.07.2020 18:25 Відповісти
Это Омеля дает набушникам наводку - мол потрясите того трубадура, там тоже ого-го!
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20.07.2020 19:12 Відповісти
При Бальчуне Укразализныця вышла из убытков и зарплату он подымал регулярно, текучка прекратилась. Несколько раз он пытался уволить "ходоков" которые собирали деньги на более низком уровне и заносили выше, но ему не давали этого сделать, недаром Омеля аж чаем сцал чтобы убрать Бальчуна. Не думаю конечно что он был святым, но работал он по моему поэффективней тех кто пришел после него.
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20.07.2020 20:01 Відповісти
эти факты не интересует поклонников секты Омельяна...
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20.07.2020 22:26 Відповісти
Головне, що Бальчун не крав! На відміну від Новака та Омеляна. За що його і позбулись.
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20.07.2020 20:27 Відповісти
Патрiотам волю, Пэтра в Гетьмани назавжди, виборцям кловуна концтабори.
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20.07.2020 21:40 Відповісти
Бальчун мешал омеле красть - его и уволили.
А новак с омелей в доле.
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21.07.2020 06:38 Відповісти
Ви там всі "невинуваті" і всі соєво - каустікові в долі починаючи від головного агента російських спецслужб Порошенко.
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21.07.2020 09:05 Відповісти
 
 