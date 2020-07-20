Дивує, що затримуючи Новака, НАБУ повністю ігнорує "роботу" Бальчуна, - Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян виступив із підтримкою ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака, якого сьогодні затримали в Польщі за підозрою в масштабній корупції.

Про це Омелян написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За час роботи міністром інфраструктури України я працював із двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Бальчуном (ексглава "Укрзалізниці").

Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати "роботи" пана Бальчуна", - зазначив Омелян.

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Він побажав Новаку довести свою повну невинність.

"Хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відбудову і запуск системи дорожнього будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відновлення тисячі кілометрів доріг!" - підсумував ексміністр.

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника

9 серпня 2017 року Кабінет міністрів України звільнив поляка Войцеха Бальчуна з посади голови правління "Укрзалізниці" після його заяви про відставку.