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Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом

Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Швейцарии.

"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", - сказано в сообщении.

Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский по телефону обсудил с президентом Швейцарии Соммаругой совместное производство в Украине аппаратов ИВЛ

Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Автор: 

визит (3101) Швейцария (615) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+14
Хоч би ОП у своїх заявах зі Швецією не сплутав...
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20.07.2020 19:57
+7
чучело в это время дачей хрущова любовалось?
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20.07.2020 19:57
+6
і хто її зустів?
шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
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20.07.2020 19:58
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Хоч би ОП у своїх заявах зі Швецією не сплутав...
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20.07.2020 19:57 Ответить
І про столицю хай мовчить - ато точно опозориться!
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20.07.2020 20:33 Ответить
У цей раз можливо і не таке.
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20.07.2020 20:42 Ответить
Хоть бы Симонетту не назвал Сальмонеллой.
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20.07.2020 20:51 Ответить
Накаркав про Швецію.
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20.07.2020 20:50 Ответить
А де зелене уйо6іще, на азові ***** і кадирову отсмоктує?
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21.07.2020 07:54 Ответить
чучело в это время дачей хрущова любовалось?
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20.07.2020 19:57 Ответить
Пчитываешь помойку "Страна юю", или Тарасика?
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20.07.2020 20:24 Ответить
а високий замок чим не влаштовує?
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20.07.2020 20:33 Ответить
В Украине Зоммаруга! Страшновато звучит, да?
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20.07.2020 19:57 Ответить
і хто її зустів?
шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
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20.07.2020 19:58 Ответить
Она не является главой государства, очевидно МИД и кто-то из ОП ..
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20.07.2020 20:21 Ответить
никаких претензий - просто интересно - кто?
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20.07.2020 20:31 Ответить
К кому интересно она прилетела? У ЗЕлоха ведь встреча с ***** в нейтральных водах Азовского моря
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20.07.2020 19:59 Ответить
Щось нема інформації про тему міждержавних перемовин.
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20.07.2020 19:59 Ответить
Яку інформацію Ви чекаєте, якщо приїхали на 3 дні?
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21.07.2020 01:06 Ответить
Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,

Назначили все это в зоосаде. (с)
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20.07.2020 20:01 Ответить
Дуже прикро, коли твiй президент - вiслюк...
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20.07.2020 20:13 Ответить
Она чё, в отпуск приехала??
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20.07.2020 20:16 Ответить
Бабки проси , проси бабки ,у них их много в тумбочке
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20.07.2020 20:19 Ответить
А в Швейцарии что с клоунами напряженка...посмотреть негде???
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20.07.2020 20:27 Ответить
Там масштаб не тот...
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20.07.2020 20:37 Ответить
Хоть кто-то согласился с ним встретиться. Эти итальяно-говорящие швейцары простые как цыгане. Она не знала, что он вислюк.
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20.07.2020 20:38 Ответить
приехала какая-то тетка и Швейцарьщины.. тоже мне новость!... новость это ниже:
Президент Швейцарии Зоммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом - Цензор.НЕТ 4023
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20.07.2020 20:51 Ответить
Ой, лучше бы он к ней поехал, да и с концами...
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20.07.2020 20:54 Ответить
Мендель устроила истерику:
- Или я или эта Симона с Бернской области!
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20.07.2020 21:00 Ответить
Приехала просить Зелю, что бы он свою зарплату от Бени, из Омана в швейцарский банк перевёл.
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20.07.2020 21:14 Ответить
Тільки нащадки нацистів не приймають гендерну ідеологію, і не вживають фемінізмів.
ПРЕЗИДЕНТКА!!!!111!111!!
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20.07.2020 21:47 Ответить
А вот Швейцария такой шаг не сделала и остается в числе немногих стран со всеобщим призывом в армию всех совершеннолетних лиц мужского пола.
Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия".Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности.В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до 44 лет.Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления "Пражской весны", (рв 2014 ) грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения.К слову, совсем недавно был поднят вопрос реабилитации лиц, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами.

"Вся Швейцария - одна сплошная армия"

Кадровых военных в стране всего около 9000, в основном в авиации. Находящихся на службе и переподготовке - порядка 10-15 тыс единовременно. Солдат призывается на 90 дней в т.н. Rekrutenschule - Ecole de recrue. После окончания государство отдаёт бойцу личное оружие с двумя полными магазинами (винтовка и/или пистолет), «консерву министра», три комплекта формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и каску, с которым он и убывает домой. Хранит он его как хочет - никто проверять не будет.
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20.07.2020 21:55 Ответить
Думаю большинство читателей этой новости, включая меня, с удивлением узнали, что в Швейцарии есть президент.
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20.07.2020 22:34 Ответить
 
 