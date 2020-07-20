Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Швейцарии.
"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", - сказано в сообщении.
Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.
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Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили все это в зоосаде. (с)
- Или я или эта Симона с Бернской области!
ПРЕЗИДЕНТКА!!!!111!111!!
Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия".Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности.В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до 44 лет.Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления "Пражской весны", (рв 2014 ) грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения.К слову, совсем недавно был поднят вопрос реабилитации лиц, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами.
"Вся Швейцария - одна сплошная армия"
Кадровых военных в стране всего около 9000, в основном в авиации. Находящихся на службе и переподготовке - порядка 10-15 тыс единовременно. Солдат призывается на 90 дней в т.н. Rekrutenschule - Ecole de recrue. После окончания государство отдаёт бойцу личное оружие с двумя полными магазинами (винтовка и/или пистолет), «консерву министра», три комплекта формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и каску, с которым он и убывает домой. Хранит он его как хочет - никто проверять не будет.