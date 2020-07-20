Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прилетела в Украину с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Швейцарии.

"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", - сказано в сообщении.

Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

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Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.