Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну з триденним візитом

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга прилетіла в Україну з триденним державним візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства України в Швейцарії.

"Вперше в історії українсько-швейцарських відносин в Україну з триденним державним візитом прибула президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Як для України, так і для Швейцарії це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", - сказано в повідомленні .

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з ситуацією з безпекою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.