Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну з триденним візитом
Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга прилетіла в Україну з триденним державним візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства України в Швейцарії.
"Вперше в історії українсько-швейцарських відносин в Україну з триденним державним візитом прибула президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Як для України, так і для Швейцарії це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", - сказано в повідомленні .
Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.
Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з ситуацією з безпекою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.
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шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили все это в зоосаде. (с)
- Или я или эта Симона с Бернской области!
ПРЕЗИДЕНТКА!!!!111!111!!
Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия".Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности.В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до 44 лет.Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления "Пражской весны", (рв 2014 ) грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения.К слову, совсем недавно был поднят вопрос реабилитации лиц, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами.
"Вся Швейцария - одна сплошная армия"
Кадровых военных в стране всего около 9000, в основном в авиации. Находящихся на службе и переподготовке - порядка 10-15 тыс единовременно. Солдат призывается на 90 дней в т.н. Rekrutenschule - Ecole de recrue. После окончания государство отдаёт бойцу личное оружие с двумя полными магазинами (винтовка и/или пистолет), «консерву министра», три комплекта формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и каску, с которым он и убывает домой. Хранит он его как хочет - никто проверять не будет.