УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини
4 766 31

Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну з триденним візитом

Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну з триденним візитом

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга прилетіла в Україну з триденним державним візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства України в Швейцарії.

"Вперше в історії українсько-швейцарських відносин в Україну з триденним державним візитом прибула президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Як для України, так і для Швейцарії це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", - сказано в повідомленні .

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з ситуацією з безпекою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Автор: 

візит (1606) Швейцарія (867) Соммаруга Симонетта (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Хоч би ОП у своїх заявах зі Швецією не сплутав...
показати весь коментар
20.07.2020 19:57
+7
чучело в это время дачей хрущова любовалось?
показати весь коментар
20.07.2020 19:57
+6
і хто її зустів?
шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
показати весь коментар
20.07.2020 19:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч би ОП у своїх заявах зі Швецією не сплутав...
показати весь коментар
20.07.2020 19:57 Відповісти
І про столицю хай мовчить - ато точно опозориться!
показати весь коментар
20.07.2020 20:33 Відповісти
У цей раз можливо і не таке.
показати весь коментар
20.07.2020 20:42 Відповісти
Хоть бы Симонетту не назвал Сальмонеллой.
показати весь коментар
20.07.2020 20:51 Відповісти
Накаркав про Швецію.
показати весь коментар
20.07.2020 20:50 Відповісти
А де зелене уйо6іще, на азові ***** і кадирову отсмоктує?
показати весь коментар
21.07.2020 07:54 Відповісти
чучело в это время дачей хрущова любовалось?
показати весь коментар
20.07.2020 19:57 Відповісти
Пчитываешь помойку "Страна юю", или Тарасика?
показати весь коментар
20.07.2020 20:24 Відповісти
а високий замок чим не влаштовує?
показати весь коментар
20.07.2020 20:33 Відповісти
В Украине Зоммаруга! Страшновато звучит, да?
показати весь коментар
20.07.2020 19:57 Відповісти
і хто її зустів?
шось таке погане фото, що... не взнаю ...у масці))))
показати весь коментар
20.07.2020 19:58 Відповісти
Она не является главой государства, очевидно МИД и кто-то из ОП ..
показати весь коментар
20.07.2020 20:21 Відповісти
никаких претензий - просто интересно - кто?
показати весь коментар
20.07.2020 20:31 Відповісти
К кому интересно она прилетела? У ЗЕлоха ведь встреча с ***** в нейтральных водах Азовского моря
показати весь коментар
20.07.2020 19:59 Відповісти
Щось нема інформації про тему міждержавних перемовин.
показати весь коментар
20.07.2020 19:59 Відповісти
Яку інформацію Ви чекаєте, якщо приїхали на 3 дні?
показати весь коментар
21.07.2020 01:06 Відповісти
Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,

Назначили все это в зоосаде. (с)
показати весь коментар
20.07.2020 20:01 Відповісти
Дуже прикро, коли твiй президент - вiслюк...
показати весь коментар
20.07.2020 20:13 Відповісти
Она чё, в отпуск приехала??
показати весь коментар
20.07.2020 20:16 Відповісти
Бабки проси , проси бабки ,у них их много в тумбочке
показати весь коментар
20.07.2020 20:19 Відповісти
А в Швейцарии что с клоунами напряженка...посмотреть негде???
показати весь коментар
20.07.2020 20:27 Відповісти
Там масштаб не тот...
показати весь коментар
20.07.2020 20:37 Відповісти
Хоть кто-то согласился с ним встретиться. Эти итальяно-говорящие швейцары простые как цыгане. Она не знала, что он вислюк.
показати весь коментар
20.07.2020 20:38 Відповісти
приехала какая-то тетка и Швейцарьщины.. тоже мне новость!... новость это ниже:
Президент Швейцарии Зоммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом - Цензор.НЕТ 4023
показати весь коментар
20.07.2020 20:51 Відповісти
Ой, лучше бы он к ней поехал, да и с концами...
показати весь коментар
20.07.2020 20:54 Відповісти
Мендель устроила истерику:
- Или я или эта Симона с Бернской области!
показати весь коментар
20.07.2020 21:00 Відповісти
Приехала просить Зелю, что бы он свою зарплату от Бени, из Омана в швейцарский банк перевёл.
показати весь коментар
20.07.2020 21:14 Відповісти
Тільки нащадки нацистів не приймають гендерну ідеологію, і не вживають фемінізмів.
ПРЕЗИДЕНТКА!!!!111!111!!
показати весь коментар
20.07.2020 21:47 Відповісти
А вот Швейцария такой шаг не сделала и остается в числе немногих стран со всеобщим призывом в армию всех совершеннолетних лиц мужского пола.
Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия".Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности.В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до 44 лет.Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления "Пражской весны", (рв 2014 ) грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения.К слову, совсем недавно был поднят вопрос реабилитации лиц, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами.

"Вся Швейцария - одна сплошная армия"

Кадровых военных в стране всего около 9000, в основном в авиации. Находящихся на службе и переподготовке - порядка 10-15 тыс единовременно. Солдат призывается на 90 дней в т.н. Rekrutenschule - Ecole de recrue. После окончания государство отдаёт бойцу личное оружие с двумя полными магазинами (винтовка и/или пистолет), «консерву министра», три комплекта формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и каску, с которым он и убывает домой. Хранит он его как хочет - никто проверять не будет.
показати весь коментар
20.07.2020 21:55 Відповісти
Думаю большинство читателей этой новости, включая меня, с удивлением узнали, что в Швейцарии есть президент.
показати весь коментар
20.07.2020 22:34 Відповісти
 
 