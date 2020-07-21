Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 21 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области.
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Страны Северной Европы откроют общие границы для всех жителей региона, кроме граждан Швеции
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Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия с 15 июня разрешат своим гражданам беспрепятственно перемещаться между странами региона. Эпидемиологические ограничения останутся в силе только для Швеции. Об этом в пятницу https://www.nrk.no/norge/nye-reiserad_-fortsatt-for-hoy-smitterisiko-i-sverige-1.15051344 заявила премьер Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее аналогичные решения приняты правительствами других североевропейских стран.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции такова, что мы можем разрешить лишь поездки в Готланд (провинция Швеции, в состав которой входит одноименный остров с населением 56,7 тыс. человек и прилежащие небольшие острова. - Ред.)», - заявила Сульберг.