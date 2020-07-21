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Новости Коронавирус и карантин
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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области.

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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:09
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А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:09 Ответить
ОНИ уже здесь!
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21.07.2020 11:13 Ответить
отож
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21.07.2020 11:14 Ответить
Но у финов карантин и достаточно жесткий
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21.07.2020 11:14 Ответить
Рядом Швеция ,в которой не было вообще карантина и медики рвботают давно уже без масок. Статистика смертей не отличается от прошлогодней.
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21.07.2020 12:00 Ответить
Единственная страна на Севере, где уже готовы принять туристов из Швеции - Исландия. Малонаселенность острова позволяет проводить всеобщее тестирование на COVID-19, граждане всех стран могут пересечь границу страны, если получат отрицательный результат теста на коронавирус в аэропорту.
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21.07.2020 16:51 Ответить
Финны, как и Новая Зеландия успешно купировали ковид без принудительного одевания населения в намордники!
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21.07.2020 15:46 Ответить
https://novayagazeta.ru/stories


Страны Северной Европы откроют общие границы для всех жителей региона, кроме граждан Швеции

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://twitter.com/share?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://vk.com/share.php?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://telegram.me/share/url?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii?print=true Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5542

Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия с 15 июня разрешат своим гражданам беспрепятственно перемещаться между странами региона. Эпидемиологические ограничения останутся в силе только для Швеции. Об этом в пятницу https://www.nrk.no/norge/nye-reiserad_-fortsatt-for-hoy-smitterisiko-i-sverige-1.15051344 заявила премьер Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее аналогичные решения приняты правительствами других североевропейских стран.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции такова, что мы можем разрешить лишь поездки в Готланд (провинция Швеции, в состав которой входит одноименный остров с населением 56,7 тыс. человек и прилежащие небольшие острова. - Ред.)», - заявила Сульберг.
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21.07.2020 16:49 Ответить
Такая смешная статистика. И кто-то же это рисует, а кто-то еще и изучает. Пипец!
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21.07.2020 11:11 Ответить
Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5776
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21.07.2020 11:21 Ответить
Чем ближе к ЕС, тем "больнее" люди?
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21.07.2020 11:25 Ответить
На голову?
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21.07.2020 15:47 Ответить
 
 