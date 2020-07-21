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Новини Коронавірус і карантин
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Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 липня 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська та Чернігівська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 673 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 60 166 випадків. ІНФОГРАФІКА

Сім областей України не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:09
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А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:09 Відповісти
ОНИ уже здесь!
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21.07.2020 11:13 Відповісти
отож
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21.07.2020 11:14 Відповісти
Но у финов карантин и достаточно жесткий
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21.07.2020 11:14 Відповісти
Рядом Швеция ,в которой не было вообще карантина и медики рвботают давно уже без масок. Статистика смертей не отличается от прошлогодней.
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21.07.2020 12:00 Відповісти
Единственная страна на Севере, где уже готовы принять туристов из Швеции - Исландия. Малонаселенность острова позволяет проводить всеобщее тестирование на COVID-19, граждане всех стран могут пересечь границу страны, если получат отрицательный результат теста на коронавирус в аэропорту.
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21.07.2020 16:51 Відповісти
Финны, как и Новая Зеландия успешно купировали ковид без принудительного одевания населения в намордники!
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21.07.2020 15:46 Відповісти
https://novayagazeta.ru/stories


Страны Северной Европы откроют общие границы для всех жителей региона, кроме граждан Швеции

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://twitter.com/share?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://vk.com/share.php?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://telegram.me/share/url?url=https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii https://novayagazeta.ru/news/2020/06/12/162260-strany-severnoy-evropy-otkroyut-obschie-granitsy-dlya-vseh-zhiteley-regiona-krome-grazhdan-shvetsii?print=true Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5542

Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия с 15 июня разрешат своим гражданам беспрепятственно перемещаться между странами региона. Эпидемиологические ограничения останутся в силе только для Швеции. Об этом в пятницу https://www.nrk.no/norge/nye-reiserad_-fortsatt-for-hoy-smitterisiko-i-sverige-1.15051344 заявила премьер Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее аналогичные решения приняты правительствами других североевропейских стран.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции такова, что мы можем разрешить лишь поездки в Готланд (провинция Швеции, в состав которой входит одноименный остров с населением 56,7 тыс. человек и прилежащие небольшие острова. - Ред.)», - заявила Сульберг.
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21.07.2020 16:49 Відповісти
Такая смешная статистика. И кто-то же это рисует, а кто-то еще и изучает. Пипец!
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21.07.2020 11:11 Відповісти
Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5776
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21.07.2020 11:21 Відповісти
Чем ближе к ЕС, тем "больнее" люди?
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21.07.2020 11:25 Відповісти
На голову?
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21.07.2020 15:47 Відповісти
 
 