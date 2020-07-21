Сім областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 21 липня 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська та Чернігівська області.
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Страны Северной Европы откроют общие границы для всех жителей региона, кроме граждан Швеции
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Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия с 15 июня разрешат своим гражданам беспрепятственно перемещаться между странами региона. Эпидемиологические ограничения останутся в силе только для Швеции. Об этом в пятницу https://www.nrk.no/norge/nye-reiserad_-fortsatt-for-hoy-smitterisiko-i-sverige-1.15051344 заявила премьер Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее аналогичные решения приняты правительствами других североевропейских стран.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции такова, что мы можем разрешить лишь поездки в Готланд (провинция Швеции, в состав которой входит одноименный остров с населением 56,7 тыс. человек и прилежащие небольшие острова. - Ред.)», - заявила Сульберг.