Рада приняла за основу законопроект об управлении отходами

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект Закона Украины №2207-1-д "Об управлении отходами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За принятие документа проголосовали 234 народных депутата.

Документ призван внедрить в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами. В частности:

ввести иерархию управления отходами и основные требования к расширенной ответственности их производителя;

ввести систему долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Проект закона также предусматривает внедрение информационной системы управления отходами. Она должна значительно упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами.

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Кроме того, документ предполагает усиление контроля за сбором и обработкой опасных отходов путем ужесточения требований к лицензированию такой деятельности.

Законопроект также устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга. А еще – предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую услугу.

Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами.

"Обеспечение внедрения вышеуказанных положений позволит решить ряд общенациональных проблем, связанных с бесконтрольным накоплением и захоронением отходов, массовым образованием стихийных свалок, тотальным нарушением требований экологической безопасности в сфере управления отходами и приведет к поступлениям инвестиций в сферу управления отходами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов законопроекта, в стране ежегодно образуется около 400 млн т отходов. Только 6% этих отходов перерабатывается. Остальные размещаются на полигонах и свалках, которых более 5 тыс. Из них 5% перегружены, а 30% не соответствуют нормам экологической безопасности.