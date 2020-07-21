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Рада приняла за основу законопроект об управлении отходами

Рада приняла за основу законопроект об управлении отходами

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект Закона Украины №2207-1-д "Об управлении отходами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За принятие документа проголосовали 234 народных депутата.

Документ призван внедрить в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами. В частности:

  • ввести иерархию управления отходами и основные требования к расширенной ответственности их производителя;
  • ввести систему долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Проект закона также предусматривает внедрение информационной системы управления отходами. Она должна значительно упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами.

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Кроме того, документ предполагает усиление контроля за сбором и обработкой опасных отходов путем ужесточения требований к лицензированию такой деятельности.

Законопроект также устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга. А еще – предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую услугу.

Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами.

"Обеспечение внедрения вышеуказанных положений позволит решить ряд общенациональных проблем, связанных с бесконтрольным накоплением и захоронением отходов, массовым образованием стихийных свалок, тотальным нарушением требований экологической безопасности в сфере управления отходами и приведет к поступлениям инвестиций в сферу управления отходами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов законопроекта, в стране ежегодно образуется около 400 млн т отходов. Только 6% этих отходов перерабатывается. Остальные размещаются на полигонах и свалках, которых более 5 тыс. Из них 5% перегружены, а 30% не соответствуют нормам экологической безопасности.

ВР (29272) законопроект (3228) отходы (94)


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Топ комментарии
+2
"Отходамі", чи "отбросамі"? Бо Рада теперішнього скликання - це скоріше "отброси".
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21.07.2020 15:25
+2
400 млн т отходов. ... по 10 т на рыло ..... это кто же так гадит ?
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21.07.2020 15:27
+1
Так туда заложен мусор от сноса капитального здания, причем каждый месяц. )))
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21.07.2020 16:14
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"Отходамі", чи "отбросамі"? Бо Рада теперішнього скликання - це скоріше "отброси".
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21.07.2020 15:25 Ответить
Отбросы управляют отходами - ну что тут не понятно? Гы.
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21.07.2020 16:16 Ответить
400 млн т отходов. ... по 10 т на рыло ..... это кто же так гадит ?
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21.07.2020 15:27 Ответить
Это на бумаге.
Договор с ФОП на вывоз ТБО, считают минимум 2 тонны отходов в месяц на одного офисного работника.
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21.07.2020 15:37 Ответить
Так туда заложен мусор от сноса капитального здания, причем каждый месяц. )))
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21.07.2020 16:14 Ответить
эти фокусы знакомы , судились с жеком , суд разрешил доступ к их документам , а вот дальше афигеть --- суки по товаротранспортным вывозили мусор 3 раза в день и 30 дней в месяц + услуги дворника которого никто не видел ,еженедельно лампочки вкручивали в подъездах .... много узнали веселого как народ разводят на бабло,деньги вернули но не одна падло не села
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21.07.2020 16:51 Ответить
Нам не вернули, жек успел закрыться.
Да еще и лампочки, судя по цене, с золотой нитью накала и серебряным дизайнерским цоколем.
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21.07.2020 17:39 Ответить
вы сразу пишите где такое? ФОПы в Киеве вообще себя не утруждают - несут в ближайший бак бесплатно
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24.07.2020 10:06 Ответить
1 кг ТБО на человека в день + 30 кг пром отходов на человека в день умножаем на 70 лет... считайте
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24.07.2020 10:06 Ответить
все это лирика ,и убивается она не лоббированными псевдо нормами а очень просто ------------------- потребительской официальной корзиной , где посчитано не только сколько жрать но и трусов и коробок с под обуви итд , вот по ней и посчитай твердые отходы ,а не дели отходы Аметки и Пинчука на население
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24.07.2020 11:18 Ответить
мафиозный бизнес
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21.07.2020 15:31 Ответить
Т.е. культуру уменьшения отходов и рационального расходования ресурсов никто развивать не собирается.
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21.07.2020 15:34 Ответить
вообще то в законе о иерархии написано, может даже почитать
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24.07.2020 10:07 Ответить
отходы об отбросах ...или наоборот ...
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21.07.2020 15:47 Ответить
Просто нада меньше кушать...
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21.07.2020 15:51 Ответить
Ты просто идиот.
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21.07.2020 15:58 Ответить
Это твой Рева говорил, пороХоботику...
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21.07.2020 16:13 Ответить
Да? А я думал твой кумир *****!
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21.07.2020 16:15 Ответить
Звідки "нульовка" може щось знати?
Гуляй лісом!
🤣
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21.07.2020 16:25 Ответить
Ты просто идиот. Он такого не говорил.
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21.07.2020 16:29 Ответить
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці, - Рева. ВІДЕО.
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video

Лікуйся!!
🤣🤣
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21.07.2020 16:45 Ответить
Ты, идиот, собственное видео смотрел?
Где он говорит "нужно меньше кушать"?
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21.07.2020 17:25 Ответить
"Спорить с глупцом, всё равно что бороться в грязи со свиньёй. Разница лишь в том, что свинье это доставляет удовольствие."©

Лікуйся та більше Лісом гуляй!!
Бувай!!
🤣
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21.07.2020 17:58 Ответить
Ты, идиот, собственное видео смотрел?
Где он говорит "нужно меньше кушать"?

Обосрался, придурок?
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21.07.2020 18:46 Ответить
Млять! Поставьте мне во двор разные контейнеры - буду разделять. А за квартал бегать не буду.
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21.07.2020 15:57 Ответить
Ну это ты может и будешь! А 72% какая разница!
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21.07.2020 16:09 Ответить
У нас поставили в некоторых местах урны на 3 вида отходов ждал жену с работы и ради интереса смотрел кто куда кидает! так вот 72% какая разница!
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21.07.2020 16:11 Ответить
в каком городе? В киеве уже 2000 баков поставили - их успешно ломают и сжигают
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24.07.2020 10:08 Ответить
НЕ знаю, где и кто их сжигают. Я говорю про свой двор. Мне в лом к Оперному бегать.
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24.07.2020 11:44 Ответить
Це так ЗЄмонозброд готувався до приїзду президента Швейцарії, типу: "подивіться, в нас теж скоро сміття сортуваимуть як і у вас".
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21.07.2020 15:57 Ответить
Помнится, Пшонка младший склонял всех платить ни за что на его "перерабатывающие" конторы. Посмотрим этот проект...
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21.07.2020 16:52 Ответить
боремся всенародно, і це допоможе, а закони - то таке... дірка в бюджеті...
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/plastik.php За чистоту парка "Бузький Гард" !!!
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22.07.2020 00:00 Ответить
 
 