Рада приняла за основу законопроект об управлении отходами
Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект Закона Украины №2207-1-д "Об управлении отходами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За принятие документа проголосовали 234 народных депутата.
Документ призван внедрить в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами. В частности:
- ввести иерархию управления отходами и основные требования к расширенной ответственности их производителя;
- ввести систему долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.
Проект закона также предусматривает внедрение информационной системы управления отходами. Она должна значительно упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами.
Кроме того, документ предполагает усиление контроля за сбором и обработкой опасных отходов путем ужесточения требований к лицензированию такой деятельности.
Законопроект также устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга. А еще – предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую услугу.
Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами.
"Обеспечение внедрения вышеуказанных положений позволит решить ряд общенациональных проблем, связанных с бесконтрольным накоплением и захоронением отходов, массовым образованием стихийных свалок, тотальным нарушением требований экологической безопасности в сфере управления отходами и приведет к поступлениям инвестиций в сферу управления отходами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По данным авторов законопроекта, в стране ежегодно образуется около 400 млн т отходов. Только 6% этих отходов перерабатывается. Остальные размещаются на полигонах и свалках, которых более 5 тыс. Из них 5% перегружены, а 30% не соответствуют нормам экологической безопасности.
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Договор с ФОП на вывоз ТБО, считают минимум 2 тонны отходов в месяц на одного офисного работника.
Да еще и лампочки, судя по цене, с золотой нитью накала и серебряным дизайнерским цоколем.
Гуляй лісом!
🤣
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video
Лікуйся!!
🤣🤣
Где он говорит "нужно меньше кушать"?
Лікуйся та більше Лісом гуляй!!
Бувай!!
🤣
Где он говорит "нужно меньше кушать"?
Обосрался, придурок?
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/plastik.php За чистоту парка "Бузький Гард" !!!