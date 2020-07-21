Рада прийняла за основу законопроєкт про управління відходами

Верховна Рада прийняла в першому читанні і за основу проєкт Закону України №2207-1-д "Про управління відходами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За прийняття документа проголосували 234 народні депутати.

Документ має впровадити в національне законодавство основоположні принципи і положення європейського законодавства в галузі управління відходами. Зокрема:

ввести ієрархію управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності їх виробника;

ввести систему довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Проєкт закону також передбачає запровадження інформаційної системи управління відходами. Вона має значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Крім того, документ передбачає посилення контролю за збором та обробкою небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.

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Законопроєкт також встановлює порядок збору, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збору та рециклінгу. А ще - передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

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Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

"Забезпечення впровадження вказаних вище положень дозволить вирішити низку загальнонаціональних проблем, пов'язаних із безконтрольним накопиченням і захороненням відходів, масовим утворенням стихійних звалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки в сфері управління відходами і призведе до надходжень інвестицій у сферу управління відходами", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

За даними авторів законопроєкту, в країні щорічно утворюється близько 400 млн т відходів. Тільки 6% цих відходів переробляється. Решта розміщуються на полігонах і звалищах, яких понад 5 тис. Із них 5% перевантажені, а 30% не відповідають нормам екологічної безпеки.