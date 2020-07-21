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Рада прийняла за основу законопроєкт про управління відходами

Рада прийняла за основу законопроєкт про управління відходами

Верховна Рада прийняла в першому читанні і за основу проєкт Закону України №2207-1-д "Про управління відходами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За прийняття документа проголосували 234 народні депутати.

Документ має впровадити в національне законодавство основоположні принципи і положення європейського законодавства в галузі управління відходами. Зокрема:

  • ввести ієрархію управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності їх виробника;
  • ввести систему довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Проєкт закону також передбачає запровадження інформаційної системи управління відходами. Вона має значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Крім того, документ передбачає посилення контролю за збором та обробкою небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.

Також читайте: Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine"

Законопроєкт також встановлює порядок збору, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збору та рециклінгу. А ще - передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

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Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

"Забезпечення впровадження вказаних вище положень дозволить вирішити низку загальнонаціональних проблем, пов'язаних із безконтрольним накопиченням і захороненням відходів, масовим утворенням стихійних звалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки в сфері управління відходами і призведе до надходжень інвестицій у сферу управління відходами", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

За даними авторів законопроєкту, в країні щорічно утворюється близько 400 млн т відходів. Тільки 6% цих відходів переробляється. Решта розміщуються на полігонах і звалищах, яких понад 5 тис. Із них 5% перевантажені, а 30% не відповідають нормам екологічної безпеки.

Автор: 

ВР (15021) законопроєкт (3613) відходи (135)


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Топ коментарі
+2
"Отходамі", чи "отбросамі"? Бо Рада теперішнього скликання - це скоріше "отброси".
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21.07.2020 15:25
+2
400 млн т отходов. ... по 10 т на рыло ..... это кто же так гадит ?
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21.07.2020 15:27
+1
Так туда заложен мусор от сноса капитального здания, причем каждый месяц. )))
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21.07.2020 16:14
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"Отходамі", чи "отбросамі"? Бо Рада теперішнього скликання - це скоріше "отброси".
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21.07.2020 15:25 Відповісти
Отбросы управляют отходами - ну что тут не понятно? Гы.
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21.07.2020 16:16 Відповісти
400 млн т отходов. ... по 10 т на рыло ..... это кто же так гадит ?
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21.07.2020 15:27 Відповісти
Это на бумаге.
Договор с ФОП на вывоз ТБО, считают минимум 2 тонны отходов в месяц на одного офисного работника.
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21.07.2020 15:37 Відповісти
Так туда заложен мусор от сноса капитального здания, причем каждый месяц. )))
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21.07.2020 16:14 Відповісти
эти фокусы знакомы , судились с жеком , суд разрешил доступ к их документам , а вот дальше афигеть --- суки по товаротранспортным вывозили мусор 3 раза в день и 30 дней в месяц + услуги дворника которого никто не видел ,еженедельно лампочки вкручивали в подъездах .... много узнали веселого как народ разводят на бабло,деньги вернули но не одна падло не села
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21.07.2020 16:51 Відповісти
Нам не вернули, жек успел закрыться.
Да еще и лампочки, судя по цене, с золотой нитью накала и серебряным дизайнерским цоколем.
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21.07.2020 17:39 Відповісти
вы сразу пишите где такое? ФОПы в Киеве вообще себя не утруждают - несут в ближайший бак бесплатно
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24.07.2020 10:06 Відповісти
1 кг ТБО на человека в день + 30 кг пром отходов на человека в день умножаем на 70 лет... считайте
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24.07.2020 10:06 Відповісти
все это лирика ,и убивается она не лоббированными псевдо нормами а очень просто ------------------- потребительской официальной корзиной , где посчитано не только сколько жрать но и трусов и коробок с под обуви итд , вот по ней и посчитай твердые отходы ,а не дели отходы Аметки и Пинчука на население
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24.07.2020 11:18 Відповісти
мафиозный бизнес
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21.07.2020 15:31 Відповісти
Т.е. культуру уменьшения отходов и рационального расходования ресурсов никто развивать не собирается.
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21.07.2020 15:34 Відповісти
вообще то в законе о иерархии написано, может даже почитать
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24.07.2020 10:07 Відповісти
отходы об отбросах ...или наоборот ...
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21.07.2020 15:47 Відповісти
Просто нада меньше кушать...
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21.07.2020 15:51 Відповісти
Ты просто идиот.
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21.07.2020 15:58 Відповісти
Это твой Рева говорил, пороХоботику...
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21.07.2020 16:13 Відповісти
Да? А я думал твой кумир *****!
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21.07.2020 16:15 Відповісти
Звідки "нульовка" може щось знати?
Гуляй лісом!
🤣
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21.07.2020 16:25 Відповісти
Ты просто идиот. Он такого не говорил.
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21.07.2020 16:29 Відповісти
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці, - Рева. ВІДЕО.
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video

Лікуйся!!
🤣🤣
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Ты, идиот, собственное видео смотрел?
Где он говорит "нужно меньше кушать"?
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21.07.2020 17:25 Відповісти
"Спорить с глупцом, всё равно что бороться в грязи со свиньёй. Разница лишь в том, что свинье это доставляет удовольствие."©

Лікуйся та більше Лісом гуляй!!
Бувай!!
🤣
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21.07.2020 17:58 Відповісти
Ты, идиот, собственное видео смотрел?
Где он говорит "нужно меньше кушать"?

Обосрался, придурок?
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21.07.2020 18:46 Відповісти
Млять! Поставьте мне во двор разные контейнеры - буду разделять. А за квартал бегать не буду.
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21.07.2020 15:57 Відповісти
Ну это ты может и будешь! А 72% какая разница!
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21.07.2020 16:09 Відповісти
У нас поставили в некоторых местах урны на 3 вида отходов ждал жену с работы и ради интереса смотрел кто куда кидает! так вот 72% какая разница!
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21.07.2020 16:11 Відповісти
в каком городе? В киеве уже 2000 баков поставили - их успешно ломают и сжигают
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24.07.2020 10:08 Відповісти
НЕ знаю, где и кто их сжигают. Я говорю про свой двор. Мне в лом к Оперному бегать.
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24.07.2020 11:44 Відповісти
Це так ЗЄмонозброд готувався до приїзду президента Швейцарії, типу: "подивіться, в нас теж скоро сміття сортуваимуть як і у вас".
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21.07.2020 15:57 Відповісти
Помнится, Пшонка младший склонял всех платить ни за что на его "перерабатывающие" конторы. Посмотрим этот проект...
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21.07.2020 16:52 Відповісти
боремся всенародно, і це допоможе, а закони - то таке... дірка в бюджеті...
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/plastik.php За чистоту парка "Бузький Гард" !!!
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22.07.2020 00:00 Відповісти
 
 