Роспотребнадзор: в Крыму вспышка коронавируса, - росСМИ

В российском Тамбове сейчас разгорается скандал, в связи с отменой детских туристических путевок в оккупированный Крым.

Об этом пишет ресурс News2 со ссылкой на "Яндекс", передает Цензор.НЕТ.

Так, по заранее заказанным путёвкам туристические фирмы Тамбова отказываются отправлять детей на отдых на полуостров, а новые – не выдаются. Возмущенным родителям в турфирмах пояснили, что у них имеется на этот счёт прямое указание от местного Роспотребнадзора.





В Роспотребнадзоре пояснили отказ отправлять детей на отдых в Крым соответствующим предписанием, в котором говорится о высоком риске заражения коронавирусом.

Из-за большого количества возвращающихся с отдыха в оккупированном Крыму россиян в том числе жителей Тамбова и области, которые инфицированны или являются потенциальными носителями COVID-19, Роспотребнадзор принял решение ограничить поездки на полуостров хотя бы детей.

При этом, открыто не сообщается о вспышке коронавируса в Крыму, однако, вводимые ограничительные меры явно указывают на серьезные эпидемиологические проблемы на оккупированном полуострове.