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Новости Коронавирус и карантин
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Роспотребнадзор: в Крыму вспышка коронавируса, - росСМИ

В российском Тамбове сейчас разгорается скандал, в связи с отменой детских туристических путевок в оккупированный Крым.

Об этом пишет ресурс News2 со ссылкой на "Яндекс", передает Цензор.НЕТ.

Так, по заранее заказанным путёвкам туристические фирмы Тамбова отказываются отправлять детей на отдых на полуостров, а новые – не выдаются. Возмущенным родителям в турфирмах пояснили, что у них имеется на этот счёт прямое указание от местного Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: в Крыму вспышка коронавируса, - росСМИ 01
Роспотребнадзор: в Крыму вспышка коронавируса, - росСМИ 02

В Роспотребнадзоре пояснили отказ отправлять детей на отдых в Крым соответствующим предписанием, в котором говорится о высоком риске заражения коронавирусом.

Из-за большого количества возвращающихся с отдыха в оккупированном Крыму россиян в том числе жителей Тамбова и области, которые инфицированны или являются потенциальными носителями COVID-19, Роспотребнадзор принял решение ограничить поездки на полуостров хотя бы детей.

При этом, открыто не сообщается о вспышке коронавируса в Крыму, однако, вводимые ограничительные меры явно указывают на серьезные эпидемиологические проблемы на оккупированном полуострове.

карантин (16729) Крым (26418) россия (96001) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Брехня! Никакой вспышки нет. Расияне, смело езжайте на Крым.
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21.07.2020 16:53
+7
Любой знаток теорий плоской Земли и чипирования Гейтцом знает, что коронавирус - это придумка рептилоидов, чтобы покорить все страны и построить наднациональное правительство рептилоидов.
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21.07.2020 16:57
+4
пох
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21.07.2020 16:48
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21.07.2020 16:48 Ответить
якось пофіг
чим кримнаших більше вимре - ти краще.
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21.07.2020 16:50 Ответить
Ужас.
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21.07.2020 16:50 Ответить
Главное, чтобы наши сердобольные турЫстЫ не ломились туда, финансово спасать этих шизанутых камнеловителей. А то сюда ещё заразу завезут, своей хватает
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21.07.2020 16:51 Ответить
Возраст уже им не позволяет заразу привозить....
То ли дело в сссрушке...букеты триппер +мондавошки, триппер +трихомоноз...и наже награду "полный генерал" триппер сифилис мондавошки...
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21.07.2020 16:55 Ответить
Брехня! Никакой вспышки нет. Расияне, смело езжайте на Крым.
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21.07.2020 16:53 Ответить
Вони за воду воювати збираються.
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21.07.2020 17:40 Ответить
Да нет вообще никакого вируса! Все это выдумки буржуинов, чтоб денег украсть!
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21.07.2020 20:06 Ответить
Любой знаток теорий плоской Земли и чипирования Гейтцом знает, что коронавирус - это придумка рептилоидов, чтобы покорить все страны и построить наднациональное правительство рептилоидов.
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21.07.2020 16:57 Ответить
Тепер ще виявляється щоб не пустити тамбовських дітей в Крим, от падлюка Білл Гейтс, заздрить тамбовчанам.
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21.07.2020 17:00 Ответить
Ну от терорист в Луцьку ніби теж такої ж думки притримується...
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21.07.2020 17:18 Ответить
а теперь, коронавирус с неба. бонусом.
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21.07.2020 17:00 Ответить
вифсеврете! этаваниможетбыть! авидокажите!
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21.07.2020 17:17 Ответить
Ничего, это пока еще не эпидемия холеры.
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21.07.2020 17:17 Ответить
Якщо направду спалах серйозний, то до Криму полетіла якась із не надто якісних копій ху#ла. Щоб у разі чого не шкода було.
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21.07.2020 17:45 Ответить
Так скіки можно їхати?? Вже 10 000 000 відпочили!! Мост не витримує!! Воду всю попили!! Почали море пити!!!
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21.07.2020 17:48 Ответить
Камни с неба уже не лечат?
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21.07.2020 17:54 Ответить
пофиг. Чем больше рузьекэ сдохнет, тем лучше.
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22.07.2020 09:10 Ответить
 
 