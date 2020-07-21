Роспотребнадзор: в Крыму вспышка коронавируса, - росСМИ
В российском Тамбове сейчас разгорается скандал, в связи с отменой детских туристических путевок в оккупированный Крым.
Об этом пишет ресурс News2 со ссылкой на "Яндекс", передает Цензор.НЕТ.
Так, по заранее заказанным путёвкам туристические фирмы Тамбова отказываются отправлять детей на отдых на полуостров, а новые – не выдаются. Возмущенным родителям в турфирмах пояснили, что у них имеется на этот счёт прямое указание от местного Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре пояснили отказ отправлять детей на отдых в Крым соответствующим предписанием, в котором говорится о высоком риске заражения коронавирусом.
Из-за большого количества возвращающихся с отдыха в оккупированном Крыму россиян в том числе жителей Тамбова и области, которые инфицированны или являются потенциальными носителями COVID-19, Роспотребнадзор принял решение ограничить поездки на полуостров хотя бы детей.
При этом, открыто не сообщается о вспышке коронавируса в Крыму, однако, вводимые ограничительные меры явно указывают на серьезные эпидемиологические проблемы на оккупированном полуострове.
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чим кримнаших більше вимре - ти краще.
То ли дело в сссрушке...букеты триппер +мондавошки, триппер +трихомоноз...и наже награду "полный генерал" триппер сифилис мондавошки...