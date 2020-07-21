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Новини Коронавірус і карантин
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Росспоживнагляд: у Криму спалах коронавірусу, - росЗМІ

Росспоживнагляд: у Криму спалах коронавірусу, - росЗМІ

У російському Тамбові зараз розгорається скандал, у зв'язку зі скасуванням дитячих туристичних путівок в окупований Крим.

Про це пише ресурс News2 із посиланням на "Яндекс", передає Цензор.НЕТ.

Так, за заздалегідь замовленими путівками туристичні фірми Тамбова відмовляються відправляти дітей на відпочинок на острів, а нові - не видаються. Обуреним батькам у турфірмах пояснили, що у них є з цього приводу пряма вказівка ​​від місцевого Росспоживнагляду.

У Росспоживнагляді пояснили відмову відправляти дітей на відпочинок до Криму відповідним приписом, в якому йдеться про високий ризик зараження коронавірусом.

Через велику кількість росіян, які повертаються з відпочинку в окупованого Криму, зокрема жителів Тамбова та області, які інфіковані або є потенційними носіями COVID-19, Росспоживнагляд ухвалив рішення обмежити поїздки на півострів хоча б дітей.

При цьому, відкрито не повідомляється про спалах коронавірусу в Криму, однак обмежувальні заходи, що вводяться, явно вказують на серйозні епідеміологічні проблеми на окупованому півострові.

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Автор: 

карантин (18172) Крим (14182) росія (65800) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Брехня! Никакой вспышки нет. Расияне, смело езжайте на Крым.
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21.07.2020 16:53
+7
Любой знаток теорий плоской Земли и чипирования Гейтцом знает, что коронавирус - это придумка рептилоидов, чтобы покорить все страны и построить наднациональное правительство рептилоидов.
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21.07.2020 16:57
+4
пох
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21.07.2020 16:48
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21.07.2020 16:48 Відповісти
якось пофіг
чим кримнаших більше вимре - ти краще.
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21.07.2020 16:50 Відповісти
Ужас.
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21.07.2020 16:50 Відповісти
Главное, чтобы наши сердобольные турЫстЫ не ломились туда, финансово спасать этих шизанутых камнеловителей. А то сюда ещё заразу завезут, своей хватает
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21.07.2020 16:51 Відповісти
Возраст уже им не позволяет заразу привозить....
То ли дело в сссрушке...букеты триппер +мондавошки, триппер +трихомоноз...и наже награду "полный генерал" триппер сифилис мондавошки...
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21.07.2020 16:55 Відповісти
Брехня! Никакой вспышки нет. Расияне, смело езжайте на Крым.
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21.07.2020 16:53 Відповісти
Вони за воду воювати збираються.
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21.07.2020 17:40 Відповісти
Да нет вообще никакого вируса! Все это выдумки буржуинов, чтоб денег украсть!
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21.07.2020 20:06 Відповісти
Любой знаток теорий плоской Земли и чипирования Гейтцом знает, что коронавирус - это придумка рептилоидов, чтобы покорить все страны и построить наднациональное правительство рептилоидов.
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Тепер ще виявляється щоб не пустити тамбовських дітей в Крим, от падлюка Білл Гейтс, заздрить тамбовчанам.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Ну от терорист в Луцьку ніби теж такої ж думки притримується...
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21.07.2020 17:18 Відповісти
а теперь, коронавирус с неба. бонусом.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
вифсеврете! этаваниможетбыть! авидокажите!
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21.07.2020 17:17 Відповісти
Ничего, это пока еще не эпидемия холеры.
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21.07.2020 17:17 Відповісти
Якщо направду спалах серйозний, то до Криму полетіла якась із не надто якісних копій ху#ла. Щоб у разі чого не шкода було.
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21.07.2020 17:45 Відповісти
Так скіки можно їхати?? Вже 10 000 000 відпочили!! Мост не витримує!! Воду всю попили!! Почали море пити!!!
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21.07.2020 17:48 Відповісти
Камни с неба уже не лечат?
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21.07.2020 17:54 Відповісти
пофиг. Чем больше рузьекэ сдохнет, тем лучше.
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22.07.2020 09:10 Відповісти
 
 