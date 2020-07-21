Росспоживнагляд: у Криму спалах коронавірусу, - росЗМІ

У російському Тамбові зараз розгорається скандал, у зв'язку зі скасуванням дитячих туристичних путівок в окупований Крим.

Про це пише ресурс News2 із посиланням на "Яндекс", передає Цензор.НЕТ.

Так, за заздалегідь замовленими путівками туристичні фірми Тамбова відмовляються відправляти дітей на відпочинок на острів, а нові - не видаються. Обуреним батькам у турфірмах пояснили, що у них є з цього приводу пряма вказівка ​​від місцевого Росспоживнагляду.

У Росспоживнагляді пояснили відмову відправляти дітей на відпочинок до Криму відповідним приписом, в якому йдеться про високий ризик зараження коронавірусом.

Через велику кількість росіян, які повертаються з відпочинку в окупованого Криму, зокрема жителів Тамбова та області, які інфіковані або є потенційними носіями COVID-19, Росспоживнагляд ухвалив рішення обмежити поїздки на півострів хоча б дітей.

При цьому, відкрито не повідомляється про спалах коронавірусу в Криму, однак обмежувальні заходи, що вводяться, явно вказують на серйозні епідеміологічні проблеми на окупованому півострові.

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