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Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

Зеленський проти подачі води в окупований Крим, -

Президент Володимир Зеленський проти того, щоб відновити постачання окупованого Криму водою.

Про це в себе у Facebook написав нардеп партії "Слуга народу" Богдан Яременко, який особисто поставив главі держави це питання, передає Цензор.НЕТ.

"Я проти", - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав він.

Коли користувачі соцмережі уточнили в нардепа, чи чітко президент це заявив, Яременко сказав: "Так. У мене не залишилося враження, що щось недоговорено".

Відповідаючи на питання користувача, "а що він сказав з приводу артистів, які виступають у Криму, - можна їм гастролювати в Україні?", нардеп відповів: "Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.

Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - слуга народу Яременко 01

Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - слуга народу Яременко 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Крим (14182) водопостачання (838) вода (1181) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+24
а откуда вообще взялась такая идея? Почему этот вопрос муссируется узеленских? Есть законодательство, есть здравый смысл... скажите, кто-нить, бубочке, шобы заткнулся и не дублировал гнусаво нормы закона...
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21.07.2020 07:56
+15
значит подаст.
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21.07.2020 07:57
+12
Знову почали товкти воду в ступі !!! Занадто часто це питання дискутуєтся !!!
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21.07.2020 08:11
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Навзаєм, віка та здоров"я !!!))
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21.07.2020 10:57 Відповісти
Дякую.
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21.07.2020 10:58 Відповісти
Уяви до 2014 р. на всіх Майданах та вселяких зашкварах був, а з 2014 р. сказав годі ,не вдячна ця справа!!))
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21.07.2020 10:16 Відповісти
Согласен.
Власть использует народ для достижения своих целей, а потом - кидает.
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21.07.2020 10:19 Відповісти
Жодним чином не жалкую ,цікаве життя було ,нажаль було!!!
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21.07.2020 10:37 Відповісти
А мене цікавить:-звідки навилазило стільки зеленої та заЖОПної гидоти? Раніше її було значно менше
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21.07.2020 09:19 Відповісти
В твоих влажных мечтах, табаки. Дать косточку?
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21.07.2020 09:33 Відповісти
та ніхто вам, зеленим, вже НЕ ВІРИТЬ!
рейтинг вашого ЗЕбидла = НУЛЬ!!!

І почнуть тягати вас по судах, зелені.
"Покой вам только снится будет"
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21.07.2020 09:23 Відповісти
Не, ну еще табаки тут шо то тявкают. То шо там с: нарушу закон - пойду нах? Давай, табаки, отмазывай свое сцыкло оманское
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21.07.2020 09:31 Відповісти
Табаки, то шо там с: нарушу закон - свалю на хер? Давай, псинка, голос!😆
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21.07.2020 09:32 Відповісти
О,да тебя по прежнему не отпускают боли? Потерпи немного,скоро тебе полегчает,зеленожопая тварь!
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21.07.2020 18:21 Відповісти
Тада. Именно поэтому тема подачи воды уже больше полугода муссируется ЗЕлеными ублюдками.

Просто так совпало...
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21.07.2020 09:27 Відповісти
А скажите мне, люди добрые:
КАКОГО ХРЕНА ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЗЕЛЕНСКОГО МЕНДЕЛЬ?
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21.07.2020 09:46 Відповісти
А хрен его знает нахрена. Может за "красивые" глаза или как телохранительница.
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21.07.2020 09:53 Відповісти
Можливо не лише за очі!!))
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21.07.2020 10:01 Відповісти
так вона в декретній відпустці
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Чубака, а как Зебил насчет анала?
Табу или ваЗЕлин?
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21.07.2020 09:58 Відповісти
Только такие придурки как вы могут обсуждать этот вопрос до деоккупации.
Дебилы,б.лять!
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21.07.2020 10:01 Відповісти
Интересный этот вопрос с водой ... Городам и населению Крыма воды хватает. Сельское хозяйство без воды умирает. Но на сельское хозяйство пукину насрать - не для того он Крым захватывал. Пукин использует "водный вопрос" исключительно и только в пропагандистских целях: что бы показать миру "бесчеловечность и глупость хохлов" (глупость - потому, что я им деньги хорошие предлагаю, а они отказываются). И вот вопрос: Брать деньги у пукина за транзит газа - это хорошо, а брать деньги за воду - это плохо? Ну убъем мы сельское хозяйство Крыма (без воды), а когда вернем, то будем десятки лет и за миллиарды $ восстанавливать? Это логично?
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21.07.2020 10:18 Відповісти
вовка ты же сказал "Я против"
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21.07.2020 10:24 Відповісти
И вот ответ: газ туркменский для Европы, вода - украинская, хотим продаём, хотим нет.
Что касается хозяйства - нужно было фашистам сдаться, чтобы они хозяйство не портили?
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21.07.2020 10:46 Відповісти
Шо ты мелешь? Какой-то словесный понос. Откуда ты буквы знаешь, болезный? У моего 6-и летнего ребенка, аргументация убедительнее. "вода - украинская, хотим продаём, хотим нет" Ты еще напиши, что 2Х2=4 и море - соленое.
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21.07.2020 10:59 Відповісти
Мдаа.. жаль ребёнка, папа у него болван.
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21.07.2020 11:06 Відповісти
вова не нервничай! мандель мендель переживает (а ей незя!), попей водички
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21.07.2020 11:14 Відповісти
Владимир, а коли ми Крим повернемо?, ти підеш його забирать?, от сиди і не п****ди
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21.07.2020 10:59 Відповісти
А если пойду, ты убъешься головой об стену? от сиди і не п****ди
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21.07.2020 11:02 Відповісти
"Я против" но попытаться надо было... да и "какая разница"!
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21.07.2020 10:19 Відповісти
- Я проти, - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим. ©
Бо після двох невдалих спроб "піхотинців Зе" - Арахамії та Шмигаля - прозондувати це питання (ще взимку) преЗЕдент вирішив більше не афішувати свої справжні наміри.

- а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?
- Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента.
Насправді - недостатньо. Бо ************ плює на законодавство і здоровий глузд. Ось хроніка одного прецеденту:
22.11.2017 - СБУ заборонила в'їзд російському акторові Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію. Також в Україні заборонили серіал "Скоти" "Свати".
23.11.2017 - шоумен і продюсер серіалу Зеленський https://tsn.ua/glamur/obureniy-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-na-chutki-pro-zakrittya-serialu-svati-1046090.html різко відреагував на заборону СБУ.
27.03.2019 - за чотири дні до першого туру президентських виборів Окружний адмінсуд Києва (голова - одіозний суддя Вовк) скасував заборону на показ телесеріалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну Добронравову.
3.01.2020 - СБУ зняла заборону на в'їзд до України для Добронравова. "У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд актору дозволили ще у липні 2019 року. Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку, і актор про це знає." (https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu тут )
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21.07.2020 10:23 Відповісти
рекламный вброс-типа Патриот
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21.07.2020 11:06 Відповісти
Зеленскому врать - не впервой. Можно даже сказать, что врет он гораздо чаще, чем говорит правду.
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21.07.2020 11:44 Відповісти
Цирк должен гастролировать!
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21.07.2020 11:46 Відповісти
аналотабулет из ублюдков урода завёл шарманку
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21.07.2020 13:56 Відповісти
зегниды брехливые мрази
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21.07.2020 13:57 Відповісти
а Пе за.
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22.07.2020 04:27 Відповісти
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