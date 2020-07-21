Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко
Президент Володимир Зеленський проти того, щоб відновити постачання окупованого Криму водою.
Про це в себе у Facebook написав нардеп партії "Слуга народу" Богдан Яременко, який особисто поставив главі держави це питання, передає Цензор.НЕТ.
"Я проти", - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав він.
Коли користувачі соцмережі уточнили в нардепа, чи чітко президент це заявив, Яременко сказав: "Так. У мене не залишилося враження, що щось недоговорено".
Відповідаючи на питання користувача, "а що він сказав з приводу артистів, які виступають у Криму, - можна їм гастролювати в Україні?", нардеп відповів: "Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента".
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.
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Власть использует народ для достижения своих целей, а потом - кидает.
рейтинг вашого ЗЕбидла = НУЛЬ!!!
І почнуть тягати вас по судах, зелені.
"Покой вам только снится будет"
Просто так совпало...
КАКОГО ХРЕНА ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЗЕЛЕНСКОГО МЕНДЕЛЬ?
Табу или ваЗЕлин?
Дебилы,б.лять!
Что касается хозяйства - нужно было фашистам сдаться, чтобы они хозяйство не портили?
мандельмендель переживает (а ей незя!), попей водички
Бо після двох невдалих спроб "піхотинців Зе" - Арахамії та Шмигаля - прозондувати це питання (ще взимку) преЗЕдент вирішив більше не афішувати свої справжні наміри.
- а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?
- Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента.
Насправді - недостатньо. Бо ************ плює на законодавство і здоровий глузд. Ось хроніка одного прецеденту:
22.11.2017 - СБУ заборонила в'їзд російському акторові Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію. Також в Україні заборонили серіал
"Скоти""Свати".
23.11.2017 - шоумен і продюсер серіалу Зеленський https://tsn.ua/glamur/obureniy-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-na-chutki-pro-zakrittya-serialu-svati-1046090.html різко відреагував на заборону СБУ.
27.03.2019 - за чотири дні до першого туру президентських виборів Окружний адмінсуд Києва (голова - одіозний суддя Вовк) скасував заборону на показ телесеріалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну Добронравову.
3.01.2020 - СБУ зняла заборону на в'їзд до України для Добронравова. "У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд актору дозволили ще у липні 2019 року. Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку, і актор про це знає." (https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu тут )