Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

Президент Володимир Зеленський проти того, щоб відновити постачання окупованого Криму водою.

Про це в себе у Facebook написав нардеп партії "Слуга народу" Богдан Яременко, який особисто поставив главі держави це питання, передає Цензор.НЕТ.

"Я проти", - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав він.

Коли користувачі соцмережі уточнили в нардепа, чи чітко президент це заявив, Яременко сказав: "Так. У мене не залишилося враження, що щось недоговорено".

Відповідаючи на питання користувача, "а що він сказав з приводу артистів, які виступають у Криму, - можна їм гастролювати в Україні?", нардеп відповів: "Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента".

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.