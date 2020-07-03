Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба
Відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція дуже проста, вона зафіксована в міжнародному праві, де є чітке правило, що ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І кримчани мають висувати ці претензії саме Російській Федерації", - сказав він.
На думку міністра, не можна йти на якісь поступки в цьому питанні, якщо не відбувається реальна деокупація Кримського півострова, а Україна не має достатньо гарантій того, що вона успішно завершиться, а не зупиниться на півдорозі.
"Доки не буде українського прапора в Сімферополі і Севастополі, води в Північно-Кримському каналі не буде!" - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такое ощущение, что идет зомбирование перед пуском воды в Крым!
цензор уже аисал что 2.5 миллионнам крымчан и 500тыс туристам воды хватает без ограничений.
страдает только 10 тыс военных...
кто іх узнаєт - тому лайк
кизил-ординці ведуть верблюда
коментар
"бачите, пані, що кацапи із конем зробили?
а тепер уявіть що вони з нами зроблять ?"
не то что заселенные с россии
Но при этом уворачиваться от падающих с неба камней.
И тада наступит щастя и всем будет мокро.
тем более это вопрос выживания с-хозяйства херсонских фермеров! им самим воды много нада, уж не до окупантов !!
Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну | Без цензури
https://www.youtube.com/watch?v=AzB3HK1Mi0s&t=345s
всем давно похрен, ниодного выстрелы в сторону крыма ни один патриот за 7 лет не сделал.
да и не сделает. а ты свой зад от дивана так и не оторвал.
можно у такой гнидки как ты спросить: как ты, паскуда, защищал крым, родину, в 2014 году???
не шастай, скот! я не хочу тебя видеть в европе.
приезжай в европу, тут тебе докажут кто есть ху, а кто недочеловек.
чет я не верю.....
да, то дебил...