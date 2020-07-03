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Новини Окуповані території
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Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба

Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба

Відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція дуже проста, вона зафіксована в міжнародному праві, де є чітке правило, що ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І кримчани мають висувати ці претензії саме Російській Федерації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

На думку міністра, не можна йти на якісь поступки в цьому питанні, якщо не відбувається реальна деокупація Кримського півострова, а Україна не має достатньо гарантій того, що вона успішно завершиться, а не зупиниться на півдорозі.

"Доки не буде українського прапора в Сімферополі і Севастополі, води в Північно-Кримському каналі не буде!" - підсумував міністр.

Автор: 

Крим (14174) водопостачання (833) Кулеба Дмитро (3604) вода (1178)


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Топ коментарі
+19
І як тут не згадати Генадія Москаля зі своєю крилатою фразою.
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03.07.2020 15:08
+13
"мочу хай п'ють" ©
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03.07.2020 15:08
+13
Любопытно, что русня вообще молчит о днепровской воде, но наши великие слуги народа каждый день об этом талдычат
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03.07.2020 15:14
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Вперше не збрехав Кулеба...
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03.07.2020 15:07 Відповісти
Є тільки одна заковирка - наросія вийшла з міжнародного права.
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03.07.2020 15:41 Відповісти
але біда для наросії - міжнародне право ніхто не відміняв
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03.07.2020 16:54 Відповісти
І як тут не згадати Генадія Москаля зі своєю крилатою фразою.
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03.07.2020 15:08 Відповісти
"мочу хай п'ють" ©
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03.07.2020 15:08 Відповісти
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3886
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03.07.2020 15:42 Відповісти
сушняк офигенный...повторить штоля...
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03.07.2020 16:30 Відповісти
Сказано верно. Смущает упоротость поднятие темы о поставке воды в Крым!
Такое ощущение, что идет зомбирование перед пуском воды в Крым!
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03.07.2020 15:11 Відповісти
Воду в Крым можна подавать ,но не сейчас ,а когда водохранилища уже совсем обмелеют можно будет шантажировать русню (предварительно разместив американскую базу в Херсоне ,чтобу у раши не было соблазна захватывать дамбу) разовым заполнением хранилищ в обмен на деокупацию территории донбасса
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03.07.2020 15:32 Відповісти
да и хрен с ними.
цензор уже аисал что 2.5 миллионнам крымчан и 500тыс туристам воды хватает без ограничений.
страдает только 10 тыс военных...
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03.07.2020 20:18 Відповісти
і ето тоже - слєдствіє дєйствій расісі-акупанта
кто іх узнаєт - тому лайк

Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8610
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03.07.2020 15:12 Відповісти
всє русскіє на адно ліцо
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03.07.2020 15:17 Відповісти
Що це за нічні жахи?
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03.07.2020 15:21 Відповісти
Клітіна-Доліна-Повалій-Наташакорольова? (тут не певно...)
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03.07.2020 15:25 Відповісти
парад у Львові у вересні 1939 р.
кизил-ординці ведуть верблюда
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"бачите, пані, що кацапи із конем зробили?
а тепер уявіть що вони з нами зроблять ?"
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03.07.2020 16:58 Відповісти
ну и рожи)))
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03.07.2020 18:52 Відповісти
Любопытно, что русня вообще молчит о днепровской воде, но наши великие слуги народа каждый день об этом талдычат
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03.07.2020 15:14 Відповісти
Кацапня мовчить тому, що знає яка буде відповідь. А нашим політповіям саме попіаритись на цьому фоні...
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03.07.2020 19:56 Відповісти
Только в составе Украины Крым процветал и пахнул, был всесоюзной здравницей, курортом. Теперь это захолустье где нет воды и следствие этого сельского хозяйства, нет самого необходимого для жизни людей. Вне Украины, Крым не может жить, развиваться. Крым это Украина.
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03.07.2020 15:14 Відповісти
точно. 2 миллиона лет водоканала не было. даж бактерии там не жили :о) до 1980 года?
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03.07.2020 20:20 Відповісти
В Криму води для пиття вистачає, для сільского господарства ні. Тому при татарах там нічого і не росло, при кацапах що з водою, що без теж нічого не буде рости. Вони можуть тільки сміятись над сільскими роботами.
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03.07.2020 15:20 Відповісти
кырымлы было несколько сот тысяч а не два миллиона "населения" !! и они умели строить колодцы по своей системе..
не то что заселенные с россии
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03.07.2020 15:31 Відповісти
Шобы вода появилась, Котриарх Пирил должен 9 раз облететь Крым с иконой святага Х%йла.
Но при этом уворачиваться от падающих с неба камней.
И тада наступит щастя и всем будет мокро.
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03.07.2020 15:25 Відповісти
и помахать в иллюминатор чудотворной фуражкой Гитлера !
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03.07.2020 16:59 Відповісти
он прав 100 %!!
тем более это вопрос выживания с-хозяйства херсонских фермеров! им самим воды много нада, уж не до окупантов !!
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03.07.2020 15:28 Відповісти
а давайте пострадаем и за другие южные регионы (например Херсонская обл), которым тоже не хватает воды, а в Никопольском районе Днепропетровской обл.. в некоторых селах вода питьевая до сих пор привозная... да и сам город Днепр или Киев, стоящие на Днепре сколько платят за куб?
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03.07.2020 15:32 Відповісти
Для чего это размещать - нервы только попортили - а на самом Цензоре даже ссылки нет
Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну | Без цензури
https://www.youtube.com/watch?v=AzB3HK1Mi0s&t=345s
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03.07.2020 15:35 Відповісти
завтра +38
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03.07.2020 15:36 Відповісти
Вообще то там не было воды (днепровской) миллионы лет. Это нормально!
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03.07.2020 15:37 Відповісти
Скоро как в том фильме...Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7968
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03.07.2020 15:49 Відповісти
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5155
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03.07.2020 15:45 Відповісти
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3397
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03.07.2020 15:46 Відповісти
Воды нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья...Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 121
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03.07.2020 15:53 Відповісти
Совершенно верро, с те кто скулил; путин помоги, могут балдеть от счастья, что могут сдохнуть в своей зоне, в паРаше.
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03.07.2020 15:57 Відповісти
Вот я тоже об етом. Здесь логика простая. Пока крым был украинским вода в крыму была. Крым захватили русофашисты и вода исчезла. Виновники очевидны.
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03.07.2020 15:58 Відповісти
какая вода была в 1965 году? в 1970?
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03.07.2020 20:22 Відповісти
Касапа, если все так хорошо у вас, то чего же ты, гнидка, так суетишься?
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03.07.2020 21:33 Відповісти
суетишься только ты.... " ты, гнидка, так суетишься"
всем давно похрен, ниодного выстрелы в сторону крыма ни один патриот за 7 лет не сделал.
да и не сделает. а ты свой зад от дивана так и не оторвал.
можно у такой гнидки как ты спросить: как ты, паскуда, защищал крым, родину, в 2014 году???
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03.07.2020 22:54 Відповісти
Кацапа, садись обратно на бутылку и не вякай, гнидка.
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03.07.2020 23:54 Відповісти
я твой европейский господин.
не шастай, скот! я не хочу тебя видеть в европе.
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04.07.2020 00:20 Відповісти
Кацапа, бухой поди, что-то ты, господин козломордый, шибко расслабился.
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04.07.2020 00:24 Відповісти
ммм... холопчик. так тебя мама называла?
приезжай в европу, тут тебе докажут кто есть ху, а кто недочеловек.
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04.07.2020 00:31 Відповісти
Лишнехромосомный,ты то, убогий, к Европе каким боком.
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04.07.2020 00:50 Відповісти
Очевидно же. Медленно но верно дело идет к 1954-му году.
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03.07.2020 16:26 Відповісти
говорят, Микита дурак был.
чет я не верю.....
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03.07.2020 17:01 Відповісти
Дніпро повернудся до дому.Назавжди!!!
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03.07.2020 17:17 Відповісти
В мене лишень одне питання - а ми з України веземо в Крим фрукти,городину,зерно,бакалію тощо?..Якщо веземо,то тоді перекриття води мало сенс...А якщо ні,тоді ми в марній надіі будем дивитись як кримчани помирають від спраги...А там же милі кожному українському серцю татари...
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03.07.2020 17:44 Відповісти
во блин а я и не знал
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03.07.2020 18:19 Відповісти
Товарищи крымчане! Пейте пиво с раками!
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03.07.2020 18:52 Відповісти
написано не правильно. надо пейте пиво сраками))))
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03.07.2020 19:41 Відповісти
Как не глава ми
да, то дебил...
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03.07.2020 21:33 Відповісти
 
 