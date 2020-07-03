Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба

Отсутствие воды в аннексированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция очень простая, она зафиксирована в международном праве, где есть четкое правило, что ситуацию на оккупированной территории контролирует и несет полную ответственность за нее государство-оккупант. Соответственно, отсутствие воды в Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность. И крымчане должны предъявлять эти претензии именно Российской Федерации", - сказал он.

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По мнению министра, нельзя идти на какие-либо уступки в этом вопросе, если не происходит реальная деоккупация Крымского полуострова, а Украина не имеет достаточно гарантий того, что она успешно завершится, а не остановится на полпути.

"Пока не будет украинского флага в Симферополе и Севастополе, воды в Северо-Крымском канале не будет!" - подытожил министр.