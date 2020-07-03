Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба
Отсутствие воды в аннексированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция очень простая, она зафиксирована в международном праве, где есть четкое правило, что ситуацию на оккупированной территории контролирует и несет полную ответственность за нее государство-оккупант. Соответственно, отсутствие воды в Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность. И крымчане должны предъявлять эти претензии именно Российской Федерации", - сказал он.
По мнению министра, нельзя идти на какие-либо уступки в этом вопросе, если не происходит реальная деоккупация Крымского полуострова, а Украина не имеет достаточно гарантий того, что она успешно завершится, а не остановится на полпути.
"Пока не будет украинского флага в Симферополе и Севастополе, воды в Северо-Крымском канале не будет!" - подытожил министр.
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Такое ощущение, что идет зомбирование перед пуском воды в Крым!
цензор уже аисал что 2.5 миллионнам крымчан и 500тыс туристам воды хватает без ограничений.
страдает только 10 тыс военных...
кто іх узнаєт - тому лайк
кизил-ординці ведуть верблюда
коментар
"бачите, пані, що кацапи із конем зробили?
а тепер уявіть що вони з нами зроблять ?"
не то что заселенные с россии
Но при этом уворачиваться от падающих с неба камней.
И тада наступит щастя и всем будет мокро.
тем более это вопрос выживания с-хозяйства херсонских фермеров! им самим воды много нада, уж не до окупантов !!
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https://www.youtube.com/watch?v=AzB3HK1Mi0s&t=345s
всем давно похрен, ниодного выстрелы в сторону крыма ни один патриот за 7 лет не сделал.
да и не сделает. а ты свой зад от дивана так и не оторвал.
можно у такой гнидки как ты спросить: как ты, паскуда, защищал крым, родину, в 2014 году???
не шастай, скот! я не хочу тебя видеть в европе.
приезжай в европу, тут тебе докажут кто есть ху, а кто недочеловек.
чет я не верю.....
да, то дебил...