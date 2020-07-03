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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба

Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба

Отсутствие воды в аннексированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция очень простая, она зафиксирована в международном праве, где есть четкое правило, что ситуацию на оккупированной территории контролирует и несет полную ответственность за нее государство-оккупант. Соответственно, отсутствие воды в Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность. И крымчане должны предъявлять эти претензии именно Российской Федерации", - сказал он.

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По мнению министра, нельзя идти на какие-либо уступки в этом вопросе, если не происходит реальная деоккупация Крымского полуострова, а Украина не имеет достаточно гарантий того, что она успешно завершится, а не остановится на полпути.

"Пока не будет украинского флага в Симферополе и Севастополе, воды в Северо-Крымском канале не будет!" - подытожил министр.

Автор: 

Крым (26410) водоснабжение (722) Кулеба Дмитрий (2880) вода (918)


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Топ комментарии
+19
І як тут не згадати Генадія Москаля зі своєю крилатою фразою.
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03.07.2020 15:08
+13
"мочу хай п'ють" ©
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03.07.2020 15:08
+13
Любопытно, что русня вообще молчит о днепровской воде, но наши великие слуги народа каждый день об этом талдычат
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03.07.2020 15:14
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Вперше не збрехав Кулеба...
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03.07.2020 15:07 Ответить
Є тільки одна заковирка - наросія вийшла з міжнародного права.
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03.07.2020 15:41 Ответить
але біда для наросії - міжнародне право ніхто не відміняв
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03.07.2020 16:54 Ответить
І як тут не згадати Генадія Москаля зі своєю крилатою фразою.
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03.07.2020 15:08 Ответить
"мочу хай п'ють" ©
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03.07.2020 15:08 Ответить
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3886
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03.07.2020 15:42 Ответить
сушняк офигенный...повторить штоля...
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03.07.2020 16:30 Ответить
Сказано верно. Смущает упоротость поднятие темы о поставке воды в Крым!
Такое ощущение, что идет зомбирование перед пуском воды в Крым!
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03.07.2020 15:11 Ответить
Воду в Крым можна подавать ,но не сейчас ,а когда водохранилища уже совсем обмелеют можно будет шантажировать русню (предварительно разместив американскую базу в Херсоне ,чтобу у раши не было соблазна захватывать дамбу) разовым заполнением хранилищ в обмен на деокупацию территории донбасса
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03.07.2020 15:32 Ответить
да и хрен с ними.
цензор уже аисал что 2.5 миллионнам крымчан и 500тыс туристам воды хватает без ограничений.
страдает только 10 тыс военных...
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03.07.2020 20:18 Ответить
і ето тоже - слєдствіє дєйствій расісі-акупанта
кто іх узнаєт - тому лайк

Отсутствие воды в Крыму - это результат действий России как страны-оккупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8610
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03.07.2020 15:12 Ответить
всє русскіє на адно ліцо
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03.07.2020 15:17 Ответить
Що це за нічні жахи?
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03.07.2020 15:21 Ответить
Клітіна-Доліна-Повалій-Наташакорольова? (тут не певно...)
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03.07.2020 15:25 Ответить
парад у Львові у вересні 1939 р.
кизил-ординці ведуть верблюда
коментар
"бачите, пані, що кацапи із конем зробили?
а тепер уявіть що вони з нами зроблять ?"
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03.07.2020 16:58 Ответить
ну и рожи)))
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03.07.2020 18:52 Ответить
Любопытно, что русня вообще молчит о днепровской воде, но наши великие слуги народа каждый день об этом талдычат
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03.07.2020 15:14 Ответить
Кацапня мовчить тому, що знає яка буде відповідь. А нашим політповіям саме попіаритись на цьому фоні...
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03.07.2020 19:56 Ответить
Только в составе Украины Крым процветал и пахнул, был всесоюзной здравницей, курортом. Теперь это захолустье где нет воды и следствие этого сельского хозяйства, нет самого необходимого для жизни людей. Вне Украины, Крым не может жить, развиваться. Крым это Украина.
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03.07.2020 15:14 Ответить
точно. 2 миллиона лет водоканала не было. даж бактерии там не жили :о) до 1980 года?
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03.07.2020 20:20 Ответить
В Криму води для пиття вистачає, для сільского господарства ні. Тому при татарах там нічого і не росло, при кацапах що з водою, що без теж нічого не буде рости. Вони можуть тільки сміятись над сільскими роботами.
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03.07.2020 15:20 Ответить
кырымлы было несколько сот тысяч а не два миллиона "населения" !! и они умели строить колодцы по своей системе..
не то что заселенные с россии
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03.07.2020 15:31 Ответить
Шобы вода появилась, Котриарх Пирил должен 9 раз облететь Крым с иконой святага Х%йла.
Но при этом уворачиваться от падающих с неба камней.
И тада наступит щастя и всем будет мокро.
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03.07.2020 15:25 Ответить
и помахать в иллюминатор чудотворной фуражкой Гитлера !
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03.07.2020 16:59 Ответить
он прав 100 %!!
тем более это вопрос выживания с-хозяйства херсонских фермеров! им самим воды много нада, уж не до окупантов !!
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03.07.2020 15:28 Ответить
а давайте пострадаем и за другие южные регионы (например Херсонская обл), которым тоже не хватает воды, а в Никопольском районе Днепропетровской обл.. в некоторых селах вода питьевая до сих пор привозная... да и сам город Днепр или Киев, стоящие на Днепре сколько платят за куб?
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03.07.2020 15:32 Ответить
Для чего это размещать - нервы только попортили - а на самом Цензоре даже ссылки нет
Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну | Без цензури
https://www.youtube.com/watch?v=AzB3HK1Mi0s&t=345s
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03.07.2020 15:35 Ответить
завтра +38
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03.07.2020 15:36 Ответить
Вообще то там не было воды (днепровской) миллионы лет. Это нормально!
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03.07.2020 15:37 Ответить
Скоро как в том фильме...Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7968
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03.07.2020 15:49 Ответить
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5155
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03.07.2020 15:45 Ответить
Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3397
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03.07.2020 15:46 Ответить
Воды нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья...Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба - Цензор.НЕТ 121
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03.07.2020 15:53 Ответить
Совершенно верро, с те кто скулил; путин помоги, могут балдеть от счастья, что могут сдохнуть в своей зоне, в паРаше.
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03.07.2020 15:57 Ответить
Вот я тоже об етом. Здесь логика простая. Пока крым был украинским вода в крыму была. Крым захватили русофашисты и вода исчезла. Виновники очевидны.
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03.07.2020 15:58 Ответить
какая вода была в 1965 году? в 1970?
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03.07.2020 20:22 Ответить
Касапа, если все так хорошо у вас, то чего же ты, гнидка, так суетишься?
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03.07.2020 21:33 Ответить
суетишься только ты.... " ты, гнидка, так суетишься"
всем давно похрен, ниодного выстрелы в сторону крыма ни один патриот за 7 лет не сделал.
да и не сделает. а ты свой зад от дивана так и не оторвал.
можно у такой гнидки как ты спросить: как ты, паскуда, защищал крым, родину, в 2014 году???
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03.07.2020 22:54 Ответить
Кацапа, садись обратно на бутылку и не вякай, гнидка.
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03.07.2020 23:54 Ответить
я твой европейский господин.
не шастай, скот! я не хочу тебя видеть в европе.
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04.07.2020 00:20 Ответить
Кацапа, бухой поди, что-то ты, господин козломордый, шибко расслабился.
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04.07.2020 00:24 Ответить
ммм... холопчик. так тебя мама называла?
приезжай в европу, тут тебе докажут кто есть ху, а кто недочеловек.
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04.07.2020 00:31 Ответить
Лишнехромосомный,ты то, убогий, к Европе каким боком.
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04.07.2020 00:50 Ответить
Очевидно же. Медленно но верно дело идет к 1954-му году.
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03.07.2020 16:26 Ответить
говорят, Микита дурак был.
чет я не верю.....
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03.07.2020 17:01 Ответить
Дніпро повернудся до дому.Назавжди!!!
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03.07.2020 17:17 Ответить
В мене лишень одне питання - а ми з України веземо в Крим фрукти,городину,зерно,бакалію тощо?..Якщо веземо,то тоді перекриття води мало сенс...А якщо ні,тоді ми в марній надіі будем дивитись як кримчани помирають від спраги...А там же милі кожному українському серцю татари...
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03.07.2020 17:44 Ответить
во блин а я и не знал
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03.07.2020 18:19 Ответить
Товарищи крымчане! Пейте пиво с раками!
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03.07.2020 18:52 Ответить
написано не правильно. надо пейте пиво сраками))))
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03.07.2020 19:41 Ответить
Как не глава ми
да, то дебил...
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03.07.2020 21:33 Ответить
 
 