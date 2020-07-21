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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, -

Президент Владимир Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение оккупированного Крыма водой.

Об этом у себя в Facebook написал нардеп партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который лично задал главе государства этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.

"Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", - написал он.

Когда пользователи соцсети уточнили у нардепа, четко ли президент это заявил, Яременко сказал: "Да. У меня не осталось впечатления, что что-то недосказано".

Отвечая на вопрос пользователя, "а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?", нардеп ответил: "Я бы никогда не поставил президенту этот вопрос. Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Почти 150 км Северо-Крымского канала на оккупированной территории используют для транспортировки воды из водохранилищ. ВИДЕО

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - слуга народа Яременко 01
Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - слуга народа Яременко 02

Зеленский Владимир (20742) Крым (26419) водоснабжение (723) вода (919) Яременко Богдан (150)


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Топ комментарии
+24
а откуда вообще взялась такая идея? Почему этот вопрос муссируется узеленских? Есть законодательство, есть здравый смысл... скажите, кто-нить, бубочке, шобы заткнулся и не дублировал гнусаво нормы закона...
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21.07.2020 07:56
+15
значит подаст.
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21.07.2020 07:57
+12
Знову почали товкти воду в ступі !!! Занадто часто це питання дискутуєтся !!!
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21.07.2020 08:11
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Навзаєм, віка та здоров"я !!!))
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21.07.2020 10:57 Ответить
Дякую.
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21.07.2020 10:58 Ответить
Уяви до 2014 р. на всіх Майданах та вселяких зашкварах був, а з 2014 р. сказав годі ,не вдячна ця справа!!))
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21.07.2020 10:16 Ответить
Согласен.
Власть использует народ для достижения своих целей, а потом - кидает.
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21.07.2020 10:19 Ответить
Жодним чином не жалкую ,цікаве життя було ,нажаль було!!!
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21.07.2020 10:37 Ответить
А мене цікавить:-звідки навилазило стільки зеленої та заЖОПної гидоти? Раніше її було значно менше
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21.07.2020 09:19 Ответить
В твоих влажных мечтах, табаки. Дать косточку?
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21.07.2020 09:33 Ответить
та ніхто вам, зеленим, вже НЕ ВІРИТЬ!
рейтинг вашого ЗЕбидла = НУЛЬ!!!

І почнуть тягати вас по судах, зелені.
"Покой вам только снится будет"
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21.07.2020 09:23 Ответить
Не, ну еще табаки тут шо то тявкают. То шо там с: нарушу закон - пойду нах? Давай, табаки, отмазывай свое сцыкло оманское
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21.07.2020 09:31 Ответить
Табаки, то шо там с: нарушу закон - свалю на хер? Давай, псинка, голос!😆
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21.07.2020 09:32 Ответить
О,да тебя по прежнему не отпускают боли? Потерпи немного,скоро тебе полегчает,зеленожопая тварь!
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21.07.2020 18:21 Ответить
Тада. Именно поэтому тема подачи воды уже больше полугода муссируется ЗЕлеными ублюдками.

Просто так совпало...
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21.07.2020 09:27 Ответить
А скажите мне, люди добрые:
КАКОГО ХРЕНА ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЗЕЛЕНСКОГО МЕНДЕЛЬ?
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21.07.2020 09:46 Ответить
А хрен его знает нахрена. Может за "красивые" глаза или как телохранительница.
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21.07.2020 09:53 Ответить
Можливо не лише за очі!!))
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21.07.2020 10:01 Ответить
так вона в декретній відпустці
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21.07.2020 10:07 Ответить
Чубака, а как Зебил насчет анала?
Табу или ваЗЕлин?
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21.07.2020 09:58 Ответить
Только такие придурки как вы могут обсуждать этот вопрос до деоккупации.
Дебилы,б.лять!
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21.07.2020 10:01 Ответить
Интересный этот вопрос с водой ... Городам и населению Крыма воды хватает. Сельское хозяйство без воды умирает. Но на сельское хозяйство пукину насрать - не для того он Крым захватывал. Пукин использует "водный вопрос" исключительно и только в пропагандистских целях: что бы показать миру "бесчеловечность и глупость хохлов" (глупость - потому, что я им деньги хорошие предлагаю, а они отказываются). И вот вопрос: Брать деньги у пукина за транзит газа - это хорошо, а брать деньги за воду - это плохо? Ну убъем мы сельское хозяйство Крыма (без воды), а когда вернем, то будем десятки лет и за миллиарды $ восстанавливать? Это логично?
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21.07.2020 10:18 Ответить
вовка ты же сказал "Я против"
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21.07.2020 10:24 Ответить
И вот ответ: газ туркменский для Европы, вода - украинская, хотим продаём, хотим нет.
Что касается хозяйства - нужно было фашистам сдаться, чтобы они хозяйство не портили?
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21.07.2020 10:46 Ответить
Шо ты мелешь? Какой-то словесный понос. Откуда ты буквы знаешь, болезный? У моего 6-и летнего ребенка, аргументация убедительнее. "вода - украинская, хотим продаём, хотим нет" Ты еще напиши, что 2Х2=4 и море - соленое.
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21.07.2020 10:59 Ответить
Мдаа.. жаль ребёнка, папа у него болван.
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21.07.2020 11:06 Ответить
вова не нервничай! мандель мендель переживает (а ей незя!), попей водички
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21.07.2020 11:14 Ответить
Владимир, а коли ми Крим повернемо?, ти підеш його забирать?, от сиди і не п****ди
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21.07.2020 10:59 Ответить
А если пойду, ты убъешься головой об стену? от сиди і не п****ди
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21.07.2020 11:02 Ответить
"Я против" но попытаться надо было... да и "какая разница"!
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21.07.2020 10:19 Ответить
- Я проти, - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим. ©
Бо після двох невдалих спроб "піхотинців Зе" - Арахамії та Шмигаля - прозондувати це питання (ще взимку) преЗЕдент вирішив більше не афішувати свої справжні наміри.

- а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?
- Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента.
Насправді - недостатньо. Бо ************ плює на законодавство і здоровий глузд. Ось хроніка одного прецеденту:
22.11.2017 - СБУ заборонила в'їзд російському акторові Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію. Також в Україні заборонили серіал "Скоти" "Свати".
23.11.2017 - шоумен і продюсер серіалу Зеленський https://tsn.ua/glamur/obureniy-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-na-chutki-pro-zakrittya-serialu-svati-1046090.html різко відреагував на заборону СБУ.
27.03.2019 - за чотири дні до першого туру президентських виборів Окружний адмінсуд Києва (голова - одіозний суддя Вовк) скасував заборону на показ телесеріалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну Добронравову.
3.01.2020 - СБУ зняла заборону на в'їзд до України для Добронравова. "У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд актору дозволили ще у липні 2019 року. Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку, і актор про це знає." (https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu тут )
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21.07.2020 10:23 Ответить
рекламный вброс-типа Патриот
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21.07.2020 11:06 Ответить
Зеленскому врать - не впервой. Можно даже сказать, что врет он гораздо чаще, чем говорит правду.
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21.07.2020 11:44 Ответить
Цирк должен гастролировать!
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21.07.2020 11:46 Ответить
аналотабулет из ублюдков урода завёл шарманку
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21.07.2020 13:56 Ответить
зегниды брехливые мрази
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21.07.2020 13:57 Ответить
а Пе за.
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22.07.2020 04:27 Ответить
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