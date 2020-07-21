Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Президент Владимир Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение оккупированного Крыма водой.

Об этом у себя в Facebook написал нардеп партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который лично задал главе государства этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.

"Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", - написал он.

Когда пользователи соцсети уточнили у нардепа, четко ли президент это заявил, Яременко сказал: "Да. У меня не осталось впечатления, что что-то недосказано".

Отвечая на вопрос пользователя, "а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?", нардеп ответил: "Я бы никогда не поставил президенту этот вопрос. Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента".

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.



