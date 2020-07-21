Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко
Президент Владимир Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение оккупированного Крыма водой.
Об этом у себя в Facebook написал нардеп партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который лично задал главе государства этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.
"Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", - написал он.
Когда пользователи соцсети уточнили у нардепа, четко ли президент это заявил, Яременко сказал: "Да. У меня не осталось впечатления, что что-то недосказано".
Отвечая на вопрос пользователя, "а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?", нардеп ответил: "Я бы никогда не поставил президенту этот вопрос. Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента".
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.
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Власть использует народ для достижения своих целей, а потом - кидает.
рейтинг вашого ЗЕбидла = НУЛЬ!!!
І почнуть тягати вас по судах, зелені.
"Покой вам только снится будет"
Просто так совпало...
КАКОГО ХРЕНА ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЗЕЛЕНСКОГО МЕНДЕЛЬ?
Табу или ваЗЕлин?
Дебилы,б.лять!
Что касается хозяйства - нужно было фашистам сдаться, чтобы они хозяйство не портили?
мандельмендель переживает (а ей незя!), попей водички
Бо після двох невдалих спроб "піхотинців Зе" - Арахамії та Шмигаля - прозондувати це питання (ще взимку) преЗЕдент вирішив більше не афішувати свої справжні наміри.
- а что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?
- Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента.
Насправді - недостатньо. Бо ************ плює на законодавство і здоровий глузд. Ось хроніка одного прецеденту:
22.11.2017 - СБУ заборонила в'їзд російському акторові Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію. Також в Україні заборонили серіал
"Скоти""Свати".
23.11.2017 - шоумен і продюсер серіалу Зеленський https://tsn.ua/glamur/obureniy-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-na-chutki-pro-zakrittya-serialu-svati-1046090.html різко відреагував на заборону СБУ.
27.03.2019 - за чотири дні до першого туру президентських виборів Окружний адмінсуд Києва (голова - одіозний суддя Вовк) скасував заборону на показ телесеріалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну Добронравову.
3.01.2020 - СБУ зняла заборону на в'їзд до України для Добронравова. "У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд актору дозволили ще у липні 2019 року. Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку, і актор про це знає." (https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu тут )