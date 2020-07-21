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Новости Будни полиции
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Организатора международной банды задержали во Львове. ФОТО

Бандиты совершали разбойные нападения на дома. Часть участников группировки задержали еще 9 лет назад, а этот злоумышленник скрывался за границей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области получили информацию, что один из лидеров банды, члены которой "специализировались" на вооруженных разбойных нападениях на дома граждан, находится на территории Львова", - сказано в сообщении.

Часть членов этой банды задержали еще в 2011 году, и они уже отбывают наказание. Этому же бандиту тогда удалось бежать. Мужчина скрывался за границей, его объявили в международный розыск.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вооруженную группу, которая специализировалась на разбоях, задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Сегодня, 21 июля, оперативники управления стратегических расследований во Львовской области задержали беглеца. Он доставлен в Галицкий районный суд г. Львова для избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.

Задержанному инкриминируют разбой и бандитизм. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Организатора международной банды задержали во Львове 01
Организатора международной банды задержали во Львове 02

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задержание (6686) Львов (4595) Нацполиция (16543) разбой (287)


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штани ненаутюженьі... школота
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21.07.2020 21:34 Ответить
Напишите пожалуйста дату когда он появился опять на территории нашей Страны.
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21.07.2020 21:36 Ответить
луцького терориста захопили
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21.07.2020 21:48 Ответить
Танго втроем - разве это возможно? Танго втроем - и не может решиться душа. Танго втроем - Кто-то должен уйти, чтобы не мешать, Или можно еще продолжать это танго втроем?
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21.07.2020 21:48 Ответить
Оцените, насколько наметан глаз у Порошенко и Гройсмана, чтобы даже в Польше безошибочно найти махрового коррупционера!

🤔
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21.07.2020 21:49 Ответить
Бывалый расслабился. Редкий случай. Значит, всё же лох, недоученный жизнью и паханами-соратниками.
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21.07.2020 22:00 Ответить
Он лох, а не бандит. Не ту школу проходил - сачковал, наверное, созидая свой философский труд про преступности.
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21.07.2020 22:20 Ответить
 
 