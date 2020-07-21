Организатора международной банды задержали во Львове. ФОТО

Бандиты совершали разбойные нападения на дома. Часть участников группировки задержали еще 9 лет назад, а этот злоумышленник скрывался за границей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области получили информацию, что один из лидеров банды, члены которой "специализировались" на вооруженных разбойных нападениях на дома граждан, находится на территории Львова", - сказано в сообщении.

Часть членов этой банды задержали еще в 2011 году, и они уже отбывают наказание. Этому же бандиту тогда удалось бежать. Мужчина скрывался за границей, его объявили в международный розыск.

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"Сегодня, 21 июля, оперативники управления стратегических расследований во Львовской области задержали беглеца. Он доставлен в Галицкий районный суд г. Львова для избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.

Задержанному инкриминируют разбой и бандитизм. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.



