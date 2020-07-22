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Новости Коронавирус и карантин
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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных ограничений не готовы: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

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чернігівську можна би було і виключити зі списку "не готових" до виходу з карантину..

параметр "охоплення тестуванням" для цього не зовсім відповідний...
можливо і Хаківську..
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22.07.2020 16:58 Ответить
 
 