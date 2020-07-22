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Новини Коронавірус і карантин
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Сім областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сім областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 липня 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантинних обмежень не готові: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

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Сім областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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чернігівську можна би було і виключити зі списку "не готових" до виходу з карантину..

параметр "охоплення тестуванням" для цього не зовсім відповідний...
можливо і Хаківську..
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22.07.2020 16:58 Відповісти
 
 