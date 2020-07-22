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НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты

НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты

Предлагаемый НКРЭКУ принцип RAB-тарифообразования существенно отличается от успешной европейской практики и не позволит пропорционально обновлять старые электросети и строить новые.

Такой подход предлагало правительство Азарова в 2013 году, но он не оправдал себя и не показал эффективности. Об этом говорится в исследовании Ариэля Коэна и Владислава Иноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine's Grid: The Road to the Future", пишут Українські новини.

Эксперты утверждают, что проект методологии внедрения стимулирующего тарифа (RAB-тарифа), который предложила НКРЭКУ, имеет общие черты с проваленной в 2013 году реформой тарифообразования для операторов системы распределения правительства Премьер-министра Николая Азарова.

В частности, речь идет о сходстве в подходе к разделению баз активов операторов распределения электроэнергии на "старые" и "новые" и начисления различных ставок на эти базы. По материалам исследования, при модели RAB-тарифа, который предлагает НКРЭКУ сейчас - новые инвестиции будут вознаграждаться фиксированной ставкой доходности 15% ежегодно, тогда как на "старые" активы предлагают начислять лишь 1% доходности.

"Такой подход возвращает нас к плану 2013 года, когда ставки доходности были установлены на уровне 14,79% и 0-2%  в год. Предлагаемый принцип существенно отличается от европейской практики и имеет по меньшей мере два недостатка", - отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, такая модель RAB-тарифа должна мотивировать владельцев сети строить новые линии, что может помочь уменьшить потери электроэнергии и оптимизировать потребление электроэнергии. Но это не решает главную проблему национальной электросети - старение советской инфраструктуры.

"Если устаревшая инфраструктура начинает выходить из строя, новые объекты не решат проблему", - убеждены исследователи.

Напомним, ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США) эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил, что реформа тарифообразования от государственного регулятора явяляется симуляцией, а не стимуляцией инвестиций в электросети.

Автор: 

энергетика (2566) НКРЭКУ (479)


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НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты - Цензор.НЕТ 2307
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22.07.2020 15:21 Ответить
так там не только методику используют, такое впечатление что и у самого азирова консультируются (особенно по мовному закону)))))
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22.07.2020 15:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285906425860980737 32 мин

несемся....
Так как за 2019 год власть все уже выгребла, теперь, внимание!!!! требуют отдать им прибыль ... 2018 года.
Так как прибыль уже распределена в работу в 2019 году, а сейчас 2020 год, то вопрос: что будет сокращать УЖД?
Строим колею в банкротство.

НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты - Цензор.НЕТ 6980
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22.07.2020 15:28 Ответить
в принципі, бидло за це й голосувало
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22.07.2020 15:29 Ответить
Зеля фсё правильно делает! -- https://obmenka24.com.ua/
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22.07.2020 15:35 Ответить
Порошенко завершил формирование комиссии по отбору членов НКРЭКУ, https://biz.liga.net/all/tek/novosti/poroshenko-opredelilsya-s-komissiey-po-otboru-chlenov-nkreku

Свин продовжував те, що не зробив Янукович..
🤗
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22.07.2020 15:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1285614554991427585 20 ч

Система Prozzoro фсьо.
Тепер всі тенддери буде вигравати Бєня з Пінчуком.
Угода про Ассоціацію з ЄС стає під загрозою, а Тайожний союз на крок ближчеґ.

НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти - Цензор.НЕТ 8354
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22.07.2020 15:51 Ответить
А кто это"эксперды"? Остановка блоков АЭС где эксперды? "Зелёные тарифы" где эксперды? Тариф "Роттердам+" где эксперды?" Нету " ибо все что плохо для Украины хорошо для ее партнёров у которых украинское "правительство" просит "на условиях"( эти эксперды представители и рупор организаций которым выгодно разрушение энергетики Украины). Когда РАЗРУШАЕТСЯ энергетика нет анализа от экспердов( как не надо делать и что надо делать) Многое что делали у Азарова правильно и хорошо. Они воровали с ПРИБЫЛИ эти уроды воруют с убытков( особенно ПеПо) разницу понимаете? При воре ( особо НДС и налоги) Азарове Украина ВПЕРВЫЕ за годы "независимости" получила ПРОФИЦИТНЫЙ бюджет. Это "плохой" сигнал для конкурентов( наших партнеров) Все остальное детали( как следует из заявления Жвания- ПРАВДЫ). Так что в отрегулированном энергетическом рынке ЕС ( на котором есть производители и ПОТРЕБИТЕЛИ( типа Литвы остановившей свою АЭС по ТРЕБОВАНИЮ ЕС...) эти RAB тарифы хорошо,а для Украины на НЕ отрегулированном ,НЕ конкурентном( монополизированом) рынке хорошо? Конечно хорошо только НЕ для Украины.
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23.07.2020 07:26 Ответить
 
 