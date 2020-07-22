НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти
Пропонований НКРЕКП принцип RAB-тарифоутворення суттєво відрізняється від успішної європейської практики та не дозволить пропорційно оновлювати старі електромережі та будувати нові.
Такий підхід пропонував уряд Азарова в 2013 році, але він не виправдав себе та не показав ефективності. Про це йдеться в дослідженні Аріеля Коена та Владислава Іноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine’s Grid: The Road to the Future", пишуть Українські новини.
Експерти стверджують, що проект методології впровадження стимулюючого тарифу (RAB-тарифу), що запропонувала НКРЕКП, має спільні риси з проваленою в 2013 році реформою тарифоутворення для операторів системи розподілу уряду Прем’єр-міністра Миколи Азарова.
Зокрема, мова йде про схожість в підході до розділення баз активів операторів розподілу електроенергії на "старі" та "нові" та нарахування різних ставок на ці бази. За матеріалами дослідження, при моделі RAB-тарифу, що пропонує НКРЕКП зараз - нові інвестиції будуть винагороджуватися фіксованою ставкою доходності 15% щорічно, тоді як на "старі" активи пропонують нараховувати лише 1% доходності.
"Такий підхід повертає нас до плану 2013 року, коли ставки доходності були встановлені на рівні 14,79% і 0-2% відсотків на рік. Пропонований принцип суттєво відрізняється від європейської практики та має щонайменше два недоліки", - зазначається в дослідженні.
На думку експертів, така модель RAB-тарифу мотивуватиме власників мережі будувати нові лінії, що може допомогти зменшити втрати електроенергії та оптимізувати споживання електроенергії. Але це не вирішує головну проблему національної електромережі - старіння радянської інфраструктури.
"Якщо застаріла інфраструктура починає виходити з ладу, нові об'єкти не вирішать проблему", - переконані дослідники.
Нагадаємо, раніше Адріан Прокіп, старший науковий співробітники Інституту Кеннана (США,) експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, заявив, що реформа тарифоутворення від державного регулятора є симуляцією, а не стимуляцією інвестицій в електромережі.
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несемся....
Так как за 2019 год власть все уже выгребла, теперь, внимание!!!! требуют отдать им прибыль ... 2018 года.
Так как прибыль уже распределена в работу в 2019 году, а сейчас 2020 год, то вопрос: что будет сокращать УЖД?
Строим колею в банкротство.
Свин продовжував те, що не зробив Янукович..
🤗
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Система Prozzoro фсьо.
Тепер всі тенддери буде вигравати Бєня з Пінчуком.
Угода про Ассоціацію з ЄС стає під загрозою, а Тайожний союз на крок ближчеґ.