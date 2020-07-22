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НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти

НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти

Пропонований НКРЕКП принцип RAB-тарифоутворення суттєво відрізняється від успішної європейської практики та не дозволить пропорційно оновлювати старі електромережі та будувати нові.

Такий підхід пропонував уряд Азарова в 2013 році, але він не виправдав себе та не показав ефективності. Про це йдеться в дослідженні Аріеля Коена та Владислава Іноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine’s Grid: The Road to the Future", пишуть Українські новини.

Експерти стверджують, що проект методології впровадження стимулюючого тарифу (RAB-тарифу), що запропонувала НКРЕКП, має спільні риси з проваленою в 2013 році реформою тарифоутворення для операторів системи розподілу уряду Прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Зокрема, мова йде про схожість в підході до розділення баз активів операторів розподілу електроенергії на "старі" та "нові" та нарахування різних ставок на ці бази. За матеріалами дослідження, при моделі RAB-тарифу, що пропонує НКРЕКП зараз - нові інвестиції будуть винагороджуватися фіксованою ставкою доходності 15% щорічно, тоді як на "старі" активи пропонують нараховувати лише 1% доходності.

"Такий підхід повертає нас до плану 2013 року, коли ставки доходності були встановлені на рівні 14,79% і 0-2% відсотків на рік. Пропонований принцип суттєво відрізняється від європейської практики та має щонайменше два недоліки", - зазначається в дослідженні.

На думку експертів, така модель RAB-тарифу мотивуватиме власників мережі будувати нові лінії, що може допомогти зменшити втрати електроенергії та оптимізувати споживання електроенергії. Але це не вирішує головну проблему національної електромережі - старіння радянської інфраструктури.

"Якщо застаріла інфраструктура починає виходити з ладу, нові об'єкти не вирішать проблему", - переконані дослідники.

Нагадаємо, раніше Адріан Прокіп, старший науковий співробітники Інституту Кеннана (США,) експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, заявив, що реформа тарифоутворення від державного регулятора є симуляцією, а не стимуляцією інвестицій в електромережі.

Автор: 

енергетика (2611) НКРЕКП (1819)


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НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты - Цензор.НЕТ 2307
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22.07.2020 15:21 Відповісти
так там не только методику используют, такое впечатление что и у самого азирова консультируются (особенно по мовному закону)))))
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22.07.2020 15:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1285906425860980737 32 мин

несемся....
Так как за 2019 год власть все уже выгребла, теперь, внимание!!!! требуют отдать им прибыль ... 2018 года.
Так как прибыль уже распределена в работу в 2019 году, а сейчас 2020 год, то вопрос: что будет сокращать УЖД?
Строим колею в банкротство.

НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты - Цензор.НЕТ 6980
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22.07.2020 15:28 Відповісти
в принципі, бидло за це й голосувало
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22.07.2020 15:29 Відповісти
Зеля фсё правильно делает! -- https://obmenka24.com.ua/
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22.07.2020 15:35 Відповісти
Порошенко завершил формирование комиссии по отбору членов НКРЭКУ, https://biz.liga.net/all/tek/novosti/poroshenko-opredelilsya-s-komissiey-po-otboru-chlenov-nkreku

Свин продовжував те, що не зробив Янукович..
🤗
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22.07.2020 15:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1285614554991427585 20 ч

Система Prozzoro фсьо.
Тепер всі тенддери буде вигравати Бєня з Пінчуком.
Угода про Ассоціацію з ЄС стає під загрозою, а Тайожний союз на крок ближчеґ.

НКРЕКП використовує методологію уряду Азарова у впровадженні RAB-тарифу, - експерти - Цензор.НЕТ 8354
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22.07.2020 15:51 Відповісти
А кто это"эксперды"? Остановка блоков АЭС где эксперды? "Зелёные тарифы" где эксперды? Тариф "Роттердам+" где эксперды?" Нету " ибо все что плохо для Украины хорошо для ее партнёров у которых украинское "правительство" просит "на условиях"( эти эксперды представители и рупор организаций которым выгодно разрушение энергетики Украины). Когда РАЗРУШАЕТСЯ энергетика нет анализа от экспердов( как не надо делать и что надо делать) Многое что делали у Азарова правильно и хорошо. Они воровали с ПРИБЫЛИ эти уроды воруют с убытков( особенно ПеПо) разницу понимаете? При воре ( особо НДС и налоги) Азарове Украина ВПЕРВЫЕ за годы "независимости" получила ПРОФИЦИТНЫЙ бюджет. Это "плохой" сигнал для конкурентов( наших партнеров) Все остальное детали( как следует из заявления Жвания- ПРАВДЫ). Так что в отрегулированном энергетическом рынке ЕС ( на котором есть производители и ПОТРЕБИТЕЛИ( типа Литвы остановившей свою АЭС по ТРЕБОВАНИЮ ЕС...) эти RAB тарифы хорошо,а для Украины на НЕ отрегулированном ,НЕ конкурентном( монополизированом) рынке хорошо? Конечно хорошо только НЕ для Украины.
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23.07.2020 07:26 Відповісти
 
 