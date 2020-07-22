Третий погибший под Зайцево воин – сержант 35 ОБМП Ярослав Журавель

Украинским сержантом, который погиб под Зайцево в Донецкой области, оказался Ярослав Журавель. Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщил "Радіо Свобода" председатель Верхнеднепровского райсовета Артем Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Журавель был уроженцем Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

По словам Кравченко, церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля. Начнется она в 11:00 на площади у сельского совета. Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области.

Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей.

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Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

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Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

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