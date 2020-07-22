Третій загиблий під Зайцевим воїн - сержант 35 ОБМП Ярослав Журавель

Українським сержантом, який загинув під Зайцевим у Донецькій області, виявився Ярослав Журавель. Він був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомив "Радіо Свобода" голова Верхньодніпровської райради Артем Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, церемонія прощання з бійцем запланована на 23 липня. Розпочнеться вона о 11:00 на площі біля сільської ради. Поховають загиблого в його рідному селі Андріївка Дніпропетровської області.

Журавель був уродженцем Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Сержантові було 40 років. Вдома на нього чекали дружина і дві дочки.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна