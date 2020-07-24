39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос

Падение промышленного производства в Украине продолжается тринадцать месяцев подряд

39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановления, передает Главком.

Отвечая на вопрос, что наиболее положительно влияет на экономику Украины, 39% опрошенных назвали восстановление промышленности. Второе место в топе самых популярных ответов - защита отечественного производителя - такой ответ дали 30% респондентов. В то же время самым большим барьером развития экономики украинцы считают коррупцию - такой ответ дали 64% опрошенных. Исследование было проведено 5-6 июня 2020 путем онлайн опроса.

Объем выборки - 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.

Падение промышленного производства в Украине продолжается тринадцать месяцев подряд - с июня 2019 года.

В частности, в апреле 2020 промпроизводство упало на 16,2%, в мае - на 12,2%, в июне - на 5,6%. В июне текущего года в разрезе основных промышленных групп падение производства (в годовом измерении - по отношению к июню 2019) составило - инвестиционные товары - 26%, товары промежуточного потребления 4%, производство энергопродукции - 3,5%.