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39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос

39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос

Падение промышленного производства в Украине продолжается тринадцать месяцев подряд

39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановления, передает Главком.

Отвечая на вопрос, что наиболее положительно влияет на экономику Украины, 39% опрошенных назвали восстановление промышленности. Второе место в топе самых популярных ответов - защита отечественного производителя - такой ответ дали 30% респондентов. В то же время самым большим барьером развития экономики украинцы считают коррупцию - такой ответ дали 64% опрошенных. Исследование было проведено 5-6 июня 2020 путем онлайн опроса.

Объем выборки - 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.

Падение промышленного производства в Украине продолжается тринадцать месяцев подряд - с июня 2019 года.

В частности, в апреле 2020 промпроизводство упало на 16,2%, в мае - на 12,2%, в июне - на 5,6%. В июне текущего года в разрезе основных промышленных групп падение производства (в годовом измерении - по отношению к июню 2019) составило - инвестиционные товары - 26%, товары промежуточного потребления 4%, производство энергопродукции - 3,5%.

Автор: 

опрос (2851) промышленность (297) спад промышленности (10)


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Топ комментарии
+6
У Порошенко экономика росла на 3.6% в год у наркомана уже падение -1.6% и продолжает
обвал.
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24.07.2020 14:41
+3
А результати цього опитування якось вплинуть на алогічні дії поточної влади?
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24.07.2020 13:59
+2
когда читаю новости - "Украинцы считают...", то хочется рыдать..
Счетоводы блд, вместе с своим Клоуном и 2-ды судимым енакиевским уголовником..
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24.07.2020 14:01
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А результати цього опитування якось вплинуть на алогічні дії поточної влади?
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24.07.2020 13:59 Ответить
Из текста "39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики" - тупое криворожское лошье не понимает значение трех главных слов - восстановление промышленность экономика.
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24.07.2020 14:05 Ответить
в тему - прочел в сми что один режисер снимал какой-то там боевик и нужно было снять сцену со взрывом пасс. Боинга - он обратился к спецам по компьютерной графике и те ему такую сумму назвали что он окуел и решил что КУПИТЬ Боинг и взорвать и будет в разы дешевле !!! - что он и сделал.. (это я о промышленности, экономике, и кормильцах шахтерах)
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24.07.2020 14:34 Ответить
Сейчас важно не только восстанавливать промышленность, но и науку и новые технологии, чего вообще не делается. Украину наша власть сделала сырьевым придатком.
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24.07.2020 14:19 Ответить
когда читаю новости - "Украинцы считают...", то хочется рыдать..
Счетоводы блд, вместе с своим Клоуном и 2-ды судимым енакиевским уголовником..
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24.07.2020 14:01 Ответить
Ми ра**** **** ****...
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24.07.2020 20:11 Ответить
Экономику может восстановить только Порошенко у наркомана шансов нет.
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24.07.2020 14:01 Ответить
Если начать продавать герычь то у нарика есть неплохие шансы!
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24.07.2020 20:12 Ответить
39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1239Про промышленность забудьте.
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24.07.2020 14:03 Ответить
Перше і друге питання пов'язані, навіщо їх задавати окремо? Опитування через одне місце.
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24.07.2020 14:04 Ответить
Не восстанавливать производство средины прошлого века, а создавать новое,современное, экологически чистое.Да любителям совка память о гудок заводском по утрам и множество дымящихся труб -символ мощи государства и развитой экономики.
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24.07.2020 14:15 Ответить
У Порошенка було 6 років щоб відновити економіку... або хоча б почати це робити...
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24.07.2020 14:17 Ответить
А тепер для розумово скалічених: 13 місяців поспіль економіка падає. А до цього був Порошенко, при якому був ріст. Зв"язати ці моменти можеш? Якщо ніт, то це клініка. Отож вмикни те, що у вашого Главзебіла не передбачено конструкцією!
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24.07.2020 14:31 Ответить
У Порошенко экономика росла на 3.6% в год у наркомана уже падение -1.6% и продолжает
обвал.
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24.07.2020 14:41 Ответить
Пам"ятаєш отой горбок - це той момент коли ви робили це разом.
39% українців вважають, що відновлення промисловості найбільш позитивно впливає на розвиток економіки, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5432
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24.07.2020 14:46 Ответить
Пишите правду,правительство Гройсмана уронило экономику,а то горбики,ямочки.
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24.07.2020 22:07 Ответить
Ну если 39% украинцев так считают, то пусть берут достают из своих карманов деньги, создают инвестиционные банки, создают акционерные общества, привлекают заинтересованных инвесторов и сами на свой риск создают фабрики, заводы, комбинаты, развивают, то что еще работает... Но все это на свой страх и риск...
А так получается, что снова за счет налогоплательщиков мы спасаем оллигархов))
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24.07.2020 14:59 Ответить
61% считает, что Украина должна жить с кредитов?
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24.07.2020 15:03 Ответить
35 млрд гривень було видано на ремонт доріг з коронавірусного фонду, але всі забули про мільярди гривень з фонду який формується з акцизу на пальне який закладено в кожному літрі бензину який купується українцями на автозаправці.Депутатам від опозиції повинні зібрати підписи про створення ТСК яке б прослідкувало куди і на що було витрачено кошти держбюджету.
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24.07.2020 15:14 Ответить
В 1991 году по объёму промпроизводства Украина входила в десятку мировых лидеров. И что, как-то это помогло.
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24.07.2020 15:24 Ответить
Бред гнилого кацапа!
10ку економик... тьху на тебе падлюка!
Разве что в 10ку по длинне очередей за туалетной бумагой!
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24.07.2020 20:14 Ответить
Зачем тебе бумага, тебе лопухом привычней.
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24.07.2020 21:57 Ответить
мне привычнее когда ты своим языком мне жопу вытираешь!
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24.07.2020 21:58 Ответить
после правления зели опять нужен будет сеня
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25.07.2020 07:12 Ответить
 
 