Введение европейского RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения, - Экспертный совет Министерства энергетики
Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.
Об этом заявили члены Экспертного совета при Министерстве энергетики, указано на Фейсбук-странице Совета.
Экспертный совет при Министерстве энергетики считает, что Украина требует введения RAB-регулирования по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Эксперты убеждены, такая модель RAB-регулирования позволит существенно обновить инфраструктуру электросетей. Это приведет к улучшению уровня качества электроснабжения бытовых и небытовых потребителей, облегчит процесс присоединения к электросетям, улучшит инвестиционную привлекательность страны, удешевит услугу по распределению электроэнергии для потребителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за снижения потерь в сетях, стоимость которых оплачивается потребителями.
Вместе с улучшением для потребителей переход на RAB-регулирование обеспечит ежегодный рост налога на прибыль. Это принесет 3,9 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет страны и регионов. Кроме того, увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры при переходе на RAB-регулирование приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн.
Вместе с тем, энергетические эксперты подчеркивают, что предложенный НКРЭКУ проект перехода на стимулирующее регулирование существенно отличается от эффективной европейской модели и не создает инвестиционную привлекательность отрасли.
"Он имеет потенциальное негативное влияние на отрасль, поскольку предполагает создание более жестких стимулов для компаний-операторов, но вместе с тем не обеспечивает необходимые стимулы и объем инвестиций", - говорится в сообщении.
По итогам заседания эксперты планируют изложить свою позицию по использованию европейского примера RAB-регулирования в протоколе и рекомендовать Министерству энергетики направить этот протокол НКРЭКУ.
Напомним, Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЭКУ методологией внедрения RAB-тарифа. В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начислении на них различных ставок возврата инвестиций: 1% в "старую" базу и 15% в "новую". Также вопрос вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада.
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Регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии. Это столбы, трансформаторы, провода - все, что образует сетевую инфраструктуру.
Дальше можно было не читать - все обтекаемое и крутиться около термина "RAB-регулирования" как-бы наталкивая на мысль, что речь не о тарифах, а том, как кто то будет что то регулировать......
Хотят узаконить тарифообразование, когда поставщик сам устанавливает тариф (а не государство) типа обоснованный - в тариф будет заложен обязательный "возврат инвестиций" - 1% для старой базы, а она практически вся старая, поскольку "приватизирована" у облэнеого. Нужно понимать что стоимость "старой базы" сильно раздута, активы изношены, но учетная стоимость как у новых. Будут тупо раздувать стоимость активов!!!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
И не нужен будет РАБ -тариф!
в цю країну ніхто добровільно робити інвестиції не буде..