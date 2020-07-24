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Введение европейского RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения, - Экспертный совет Министерства энергетики

Введение европейского RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения, - Экспертный совет Министерства энергетики

Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

 Об этом заявили члены Экспертного совета при Министерстве энергетики, указано на Фейсбук-странице Совета.

Экспертный совет при Министерстве энергетики считает, что Украина требует введения RAB-регулирования по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Эксперты убеждены, такая модель RAB-регулирования позволит существенно обновить инфраструктуру электросетей. Это приведет к улучшению уровня качества электроснабжения бытовых и небытовых потребителей, облегчит процесс присоединения к электросетям, улучшит инвестиционную привлекательность страны, удешевит услугу по распределению электроэнергии для потребителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за снижения потерь в сетях, стоимость которых оплачивается потребителями.

Вместе с улучшением для потребителей переход на RAB-регулирование обеспечит ежегодный рост налога на прибыль. Это принесет 3,9 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет страны и регионов. Кроме того, увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры при переходе на RAB-регулирование приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн.

Вместе с тем, энергетические эксперты подчеркивают, что предложенный НКРЭКУ проект перехода на стимулирующее регулирование существенно отличается от эффективной европейской модели и не создает инвестиционную привлекательность отрасли.

"Он имеет потенциальное негативное влияние на отрасль, поскольку предполагает создание более жестких стимулов для компаний-операторов, но вместе с тем не обеспечивает необходимые стимулы и объем инвестиций", - говорится в сообщении.

По итогам заседания эксперты планируют изложить свою позицию по использованию европейского примера RAB-регулирования в протоколе и рекомендовать Министерству энергетики направить этот протокол НКРЭКУ.

Напомним, Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЭКУ методологией внедрения RAB-тарифа. В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начислении на них различных ставок возврата инвестиций: 1% в "старую" базу и 15% в "новую". Также вопрос вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада.

Автор: 

энергетика (2566) RAB (34)


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Топ комментарии
+7
а хто тобі сказав що вони щось будуть ремонтувати ...вони щось ремонтували двадцять п'ять років ...ні ...а тут відразу кинуться ...ждіть ...
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24.07.2020 15:44
+6
скажіть прямо : рудим кнурам не вистачає коштів на чергові вілли у хранції-італії-іспанії ...
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24.07.2020 15:40
+5
Почему не им?!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
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24.07.2020 15:37
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очень перспективно, но нихрена не понятно
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24.07.2020 15:20 Ответить
Regulatory Asset Base - регуляторная база активов. Отсюда происходят все другие термины, обозначающие то же: RAB-регулирование, RAB-тарифы или "стимулирующее тарифообразование".
Регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии. Это столбы, трансформаторы, провода - все, что образует сетевую инфраструктуру.
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24.07.2020 15:22 Ответить
Столбы, трансформаторы, провода - это все, что образует сетевую инфраструктуру. Все это т.с. средства технической транспортировки и распределения энергии. Но, какое отношение имеет вс это к распределения денег по кошелькам? Оборудование должно работать и все. Если оно не работает или работает не так как нужно то это проблема хозяев этих электросетей. Я далек от мысли, что после перекладывания бумаг в их оХВисах с одного стола на другой, что-то изменится. Во время приватизации облэнергов нынешние их хУзяева обещщали "золотые горы", а на самом деле просто перепродавали энергию и разницу ложили себе в карман покупая яхты-виллы-заводы-параходы или конвертировали в валюту и выводили в офшеры. Теперь когда оборудование выработало свой ресурс и требует капитального ремонта или замены начали кричать, что это вопрос национальной безопасности, денег ни на что не хватает, давайте с людей снимать последнюю рубаху и повышать тариХВы...
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24.07.2020 16:06 Ответить
Что тут непонятно "Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) ...."
Дальше можно было не читать - все обтекаемое и крутиться около термина "RAB-регулирования" как-бы наталкивая на мысль, что речь не о тарифах, а том, как кто то будет что то регулировать......
Хотят узаконить тарифообразование, когда поставщик сам устанавливает тариф (а не государство) типа обоснованный - в тариф будет заложен обязательный "возврат инвестиций" - 1% для старой базы, а она практически вся старая, поскольку "приватизирована" у облэнеого. Нужно понимать что стоимость "старой базы" сильно раздута, активы изношены, но учетная стоимость как у новых. Будут тупо раздувать стоимость активов!!!
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24.07.2020 15:32 Ответить
Рабы, скинемся на ремонт трансформаторов, столбов и кабелей! Лучший RAB тариф для вас. Не Ринату же платить и всяким там Суркисам с Григоришиным.
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24.07.2020 15:20 Ответить
Почему не им?!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
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24.07.2020 15:37 Ответить
Т.е. ахметов получит на 15,6 млрд грн в год больше! База начисления 19,5*18% = 3,9 - государству 19,5-3,9 = 15,6 - Ахметову
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24.07.2020 15:40 Ответить
а хто тобі сказав що вони щось будуть ремонтувати ...вони щось ремонтували двадцять п'ять років ...ні ...а тут відразу кинуться ...ждіть ...
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24.07.2020 15:44 Ответить
скажіть прямо : рудим кнурам не вистачає коштів на чергові вілли у хранції-італії-іспанії ...
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24.07.2020 15:40 Ответить
А если развесить олигархов на киевских каштанах на Крещатике, - то это вообще улучшит качество жизни всех украинцев!
И не нужен будет РАБ -тариф!
Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики - Цензор.НЕТ 7247
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24.07.2020 19:21 Ответить
Заткнуть могу только твой рот. Подгоревшая 😁😁😁
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24.07.2020 16:11 Ответить
Если бы при каждом повышении цен на э/э улучшалось качество, мы бы имели самую совершенную энергосистему в мире!
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24.07.2020 15:52 Ответить
покращить тільки кількість бабла на офшорних рахунках олігархів..
в цю країну ніхто добровільно робити інвестиції не буде..
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24.07.2020 15:58 Ответить
25 лет после приватизации эксплуатировали энергосистему. Получали огромные прибыли, не вкладывая в модернизацию, А сейчас нас с вами обяжут за свой счет это все ремонтировать. Ахметову на очередной маеток в Лондоне не хватает?
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24.07.2020 16:05 Ответить
Не приведе.
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24.07.2020 16:13 Ответить
Введение европейского RAB-регулирования улучшит настроение ахмедкам-мухамедкам.
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24.07.2020 16:26 Ответить
Так может пусть на всех заводах заводчан платят со своих за ремонт станков, шахтеры за свои в шахту оборудование покупают, в АТБ скинемся на охранников, хотя лучше пусть военные охраняют.
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24.07.2020 17:37 Ответить
Все будет хорошо, немного повозмущаются, повоняют в соцсетях, проведут пару бесполезных акций под кабмином и... будут платить.
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24.07.2020 18:51 Ответить
 
 