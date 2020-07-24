Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики

Запровадження стимулювального тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики і створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.

Про це заявили члени Експертної ради при Міністерстві енергетики, зазначено на Фейсбук-сторінці Ради.

Експертна рада при Міністерстві енергетики вважає, що Україна потребує запровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів і ставка прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Експерти переконані, така модель RAB-регулювання дозволить суттєво оновити інфраструктуру електромереж. Це призведе до покращення рівня якості електропостачання побутовим та непобутовим споживачам, полегшення процесу приєднання до електричних мереж; зростання інвестиційно привабливості країни, здешевлення послуг із розподілу електроенергії для споживачів у середньостроковій та довгостроковій перспективі завдяки суттєвому зниженню втрат в мережах, вартість яких оплачується споживачами.

Разом з поліпшенням для споживачів перехід на RAB-регулювання забезпечить щорічне зростання податку на прибуток. Це принесе 3,9 млрд грн додаткових надходжень до бюджету країни і регіонів. Крім того, збільшення обсягу капітальної реконструкції мережевої інфраструктури при переході на RAB-регулювання призведе до збільшення ВВП на 12,7 млрд грн.

Разом з тим, енергетичні експерти підкреслюють, що запропонований НКРЕКП проект переходу на стимулююче регулювання істотно відрізняється від ефективної європейської моделі і не створює інвестиційну привабливість галузі.

"Він має потенційний негативний вплив на галузь, оскільки передбачає створення більш жорстких стимулів для компаній-операторів, але разом з тим не забезпечує необхідні стимули і обсяг інвестицій", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання експерти планують викласти свою позицію щодо використання європейського прикладу RAB-регулювання в протоколі і рекомендувати Міністерству енергетики направити цей протокол НКРЕКП.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики та кілька учасників ринку електроенергії заявили, що не згодні із запропонованою НКРЕКП методологією впровадження RAB-тарифу. Зокрема, йдеться про поділ баз активів обленерго і нарахування на них різних ставок повернення інвестицій: 1% в "стару" базу і 15% в "нову". Також питання викликало рішення про повернення інвестованих коштів на третій рік після вкладу.