Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики
Запровадження стимулювального тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики і створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.
Про це заявили члени Експертної ради при Міністерстві енергетики, зазначено на Фейсбук-сторінці Ради.
Експертна рада при Міністерстві енергетики вважає, що Україна потребує запровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів і ставка прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).
Експерти переконані, така модель RAB-регулювання дозволить суттєво оновити інфраструктуру електромереж. Це призведе до покращення рівня якості електропостачання побутовим та непобутовим споживачам, полегшення процесу приєднання до електричних мереж; зростання інвестиційно привабливості країни, здешевлення послуг із розподілу електроенергії для споживачів у середньостроковій та довгостроковій перспективі завдяки суттєвому зниженню втрат в мережах, вартість яких оплачується споживачами.
Разом з поліпшенням для споживачів перехід на RAB-регулювання забезпечить щорічне зростання податку на прибуток. Це принесе 3,9 млрд грн додаткових надходжень до бюджету країни і регіонів. Крім того, збільшення обсягу капітальної реконструкції мережевої інфраструктури при переході на RAB-регулювання призведе до збільшення ВВП на 12,7 млрд грн.
Разом з тим, енергетичні експерти підкреслюють, що запропонований НКРЕКП проект переходу на стимулююче регулювання істотно відрізняється від ефективної європейської моделі і не створює інвестиційну привабливість галузі.
"Він має потенційний негативний вплив на галузь, оскільки передбачає створення більш жорстких стимулів для компаній-операторів, але разом з тим не забезпечує необхідні стимули і обсяг інвестицій", - йдеться в повідомленні.
За підсумками засідання експерти планують викласти свою позицію щодо використання європейського прикладу RAB-регулювання в протоколі і рекомендувати Міністерству енергетики направити цей протокол НКРЕКП.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики та кілька учасників ринку електроенергії заявили, що не згодні із запропонованою НКРЕКП методологією впровадження RAB-тарифу. Зокрема, йдеться про поділ баз активів обленерго і нарахування на них різних ставок повернення інвестицій: 1% в "стару" базу і 15% в "нову". Також питання викликало рішення про повернення інвестованих коштів на третій рік після вкладу.
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Регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии. Это столбы, трансформаторы, провода - все, что образует сетевую инфраструктуру.
Дальше можно было не читать - все обтекаемое и крутиться около термина "RAB-регулирования" как-бы наталкивая на мысль, что речь не о тарифах, а том, как кто то будет что то регулировать......
Хотят узаконить тарифообразование, когда поставщик сам устанавливает тариф (а не государство) типа обоснованный - в тариф будет заложен обязательный "возврат инвестиций" - 1% для старой базы, а она практически вся старая, поскольку "приватизирована" у облэнеого. Нужно понимать что стоимость "старой базы" сильно раздута, активы изношены, но учетная стоимость как у новых. Будут тупо раздувать стоимость активов!!!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
И не нужен будет РАБ -тариф!
в цю країну ніхто добровільно робити інвестиції не буде..