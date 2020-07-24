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Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики

Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики

Запровадження стимулювального тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики і створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.

Про це заявили члени Експертної ради при Міністерстві енергетики, зазначено на Фейсбук-сторінці Ради.

Експертна рада при Міністерстві енергетики вважає, що Україна потребує запровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів і ставка прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Експерти переконані, така модель RAB-регулювання дозволить суттєво оновити інфраструктуру електромереж. Це призведе до покращення рівня якості електропостачання побутовим та непобутовим споживачам, полегшення процесу приєднання до електричних мереж; зростання інвестиційно привабливості країни, здешевлення послуг із розподілу електроенергії для споживачів у середньостроковій та довгостроковій перспективі завдяки суттєвому зниженню втрат в мережах, вартість яких оплачується споживачами.

Разом з поліпшенням для споживачів перехід на RAB-регулювання забезпечить щорічне зростання податку на прибуток. Це принесе 3,9 млрд грн додаткових надходжень до бюджету країни і регіонів. Крім того, збільшення обсягу капітальної реконструкції мережевої інфраструктури при переході на RAB-регулювання призведе до збільшення ВВП на 12,7 млрд грн.

Разом з тим, енергетичні експерти підкреслюють, що запропонований НКРЕКП проект переходу на стимулююче регулювання істотно відрізняється від ефективної європейської моделі і не створює інвестиційну привабливість галузі.

"Він має потенційний негативний вплив на галузь, оскільки передбачає створення більш жорстких стимулів для компаній-операторів, але разом з тим не забезпечує необхідні стимули і обсяг інвестицій", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання експерти планують викласти свою позицію щодо використання європейського прикладу RAB-регулювання в протоколі і рекомендувати Міністерству енергетики направити цей протокол НКРЕКП.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, Міністерство енергетики та кілька учасників ринку електроенергії заявили, що не згодні із запропонованою НКРЕКП методологією впровадження RAB-тарифу. Зокрема, йдеться про поділ баз активів обленерго і нарахування  на них різних ставок повернення інвестицій: 1% в "стару" базу і 15% в "нову". Також питання викликало рішення про повернення інвестованих коштів на третій рік після вкладу.

Автор: 

енергетика (2611) RAB (50)


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Топ коментарі
+7
а хто тобі сказав що вони щось будуть ремонтувати ...вони щось ремонтували двадцять п'ять років ...ні ...а тут відразу кинуться ...ждіть ...
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24.07.2020 15:44
+6
скажіть прямо : рудим кнурам не вистачає коштів на чергові вілли у хранції-італії-іспанії ...
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24.07.2020 15:40
+5
Почему не им?!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
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24.07.2020 15:37
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очень перспективно, но нихрена не понятно
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24.07.2020 15:20 Відповісти
Regulatory Asset Base - регуляторная база активов. Отсюда происходят все другие термины, обозначающие то же: RAB-регулирование, RAB-тарифы или "стимулирующее тарифообразование".
Регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии. Это столбы, трансформаторы, провода - все, что образует сетевую инфраструктуру.
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24.07.2020 15:22 Відповісти
Столбы, трансформаторы, провода - это все, что образует сетевую инфраструктуру. Все это т.с. средства технической транспортировки и распределения энергии. Но, какое отношение имеет вс это к распределения денег по кошелькам? Оборудование должно работать и все. Если оно не работает или работает не так как нужно то это проблема хозяев этих электросетей. Я далек от мысли, что после перекладывания бумаг в их оХВисах с одного стола на другой, что-то изменится. Во время приватизации облэнергов нынешние их хУзяева обещщали "золотые горы", а на самом деле просто перепродавали энергию и разницу ложили себе в карман покупая яхты-виллы-заводы-параходы или конвертировали в валюту и выводили в офшеры. Теперь когда оборудование выработало свой ресурс и требует капитального ремонта или замены начали кричать, что это вопрос национальной безопасности, денег ни на что не хватает, давайте с людей снимать последнюю рубаху и повышать тариХВы...
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24.07.2020 16:06 Відповісти
Что тут непонятно "Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) ...."
Дальше можно было не читать - все обтекаемое и крутиться около термина "RAB-регулирования" как-бы наталкивая на мысль, что речь не о тарифах, а том, как кто то будет что то регулировать......
Хотят узаконить тарифообразование, когда поставщик сам устанавливает тариф (а не государство) типа обоснованный - в тариф будет заложен обязательный "возврат инвестиций" - 1% для старой базы, а она практически вся старая, поскольку "приватизирована" у облэнеого. Нужно понимать что стоимость "старой базы" сильно раздута, активы изношены, но учетная стоимость как у новых. Будут тупо раздувать стоимость активов!!!
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24.07.2020 15:32 Відповісти
Рабы, скинемся на ремонт трансформаторов, столбов и кабелей! Лучший RAB тариф для вас. Не Ринату же платить и всяким там Суркисам с Григоришиным.
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24.07.2020 15:20 Відповісти
Почему не им?!
Именно им! Теперь у них будет законный способ включать в тариф 1% стоимости активов, а после перепродажи актива самому себе, он становится новым и можно включать 15% его стоимости.
А 3,9 млрд грн поступлений в бюджет - это не с тарифа, а с налога на прибыль (т.е. сумма образованная как 18% с суммы добавленной в платежки (1% и 15%))
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Т.е. ахметов получит на 15,6 млрд грн в год больше! База начисления 19,5*18% = 3,9 - государству 19,5-3,9 = 15,6 - Ахметову
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24.07.2020 15:40 Відповісти
а хто тобі сказав що вони щось будуть ремонтувати ...вони щось ремонтували двадцять п'ять років ...ні ...а тут відразу кинуться ...ждіть ...
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24.07.2020 15:44 Відповісти
скажіть прямо : рудим кнурам не вистачає коштів на чергові вілли у хранції-італії-іспанії ...
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24.07.2020 15:40 Відповісти
А если развесить олигархов на киевских каштанах на Крещатике, - то это вообще улучшит качество жизни всех украинцев!
И не нужен будет РАБ -тариф!
Запровадження європейського RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання, - Експертна рада Міністерства енергетики - Цензор.НЕТ 7247
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24.07.2020 19:21 Відповісти
Заткнуть могу только твой рот. Подгоревшая 😁😁😁
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24.07.2020 16:11 Відповісти
Если бы при каждом повышении цен на э/э улучшалось качество, мы бы имели самую совершенную энергосистему в мире!
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24.07.2020 15:52 Відповісти
покращить тільки кількість бабла на офшорних рахунках олігархів..
в цю країну ніхто добровільно робити інвестиції не буде..
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24.07.2020 15:58 Відповісти
25 лет после приватизации эксплуатировали энергосистему. Получали огромные прибыли, не вкладывая в модернизацию, А сейчас нас с вами обяжут за свой счет это все ремонтировать. Ахметову на очередной маеток в Лондоне не хватает?
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24.07.2020 16:05 Відповісти
Не приведе.
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24.07.2020 16:13 Відповісти
Введение европейского RAB-регулирования улучшит настроение ахмедкам-мухамедкам.
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24.07.2020 16:26 Відповісти
Так может пусть на всех заводах заводчан платят со своих за ремонт станков, шахтеры за свои в шахту оборудование покупают, в АТБ скинемся на охранников, хотя лучше пусть военные охраняют.
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24.07.2020 17:37 Відповісти
Все будет хорошо, немного повозмущаются, повоняют в соцсетях, проведут пару бесполезных акций под кабмином и... будут платить.
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24.07.2020 18:51 Відповісти
 
 