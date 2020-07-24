В СИЗО Кропивницкого Офисом омбудсмена зафиксированы многочисленные нарушения прав заключенных

Во время проверки Кропивницкого СИЗО зафиксировали многочисленные нарушения прав заключенных, могу быть расценены, как жестокое, ненадлежащее или такое унижающих достоинство обращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

Члены мониторинговой группы ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которые содержатся в учреждении, а также оценили состояние выполнения рекомендаций, предоставленных во время предыдущих визитов в 2018-2019 годах.

"Результаты визита в учреждение свидетельствуют о многочисленных нарушениях прав заключенных ... Большинство камер напоминают "каменные мешки". Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежему воздуху. Не оборудованы санузлами и бачками питьевой воды, в связи с чем последние не имеют доступа к питьевой воде и возможности справлять естественные надобности. Участниками визита было зафиксировано, что заключенные содержатся в указанных помещениях более двух часов в нарушение действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО. ФОТОрепортаж

Отмечается, что большинство камер учреждения требуют текущего ремонта, не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную решетчатость окон, санузлы находятся в ужасном состоянии. В некоторых камерах стены влажные и покрытые грибком. Помещение не оборудовано бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, в связи с чем заключенные вынуждены делать запасы воды и снимать оконные рамы для проветривания помещения.

В учреждении не соблюдаются нормы жилой площади, согласно законодательству должна быть не менее 2,5 кв. м на заключенного. В большинстве камер общая площадь составляет 6,4 кв. м, где содержалось по четверо заключенных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства. ФОТОрепортаж

"Кроме того, работники учреждения во время открытия дверей камер предписывают заключенным поднимать руки вверх. Указанные требования противоречат действующему законодательству и унижают достоинство заключенных", - добавили в Офисе омбудсмена.

Оказание медицинской помощи в учреждении осуществляется на ненадлежащем уровне. Медицинская часть не укомплектована врачом-терапевтом, врачом-фтизиатром, в связи с чем первичное медицинское обследование вновь прибывших лиц осуществляется не в полном объеме. Из-за отсутствия обеспечения осужденным и заключенным не проводится лечение зубов, а только их удаление. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах и их прием не контролируется.

Назначенные врачом акушером-гинекологом обследования и лечение также не выполняются из-за отсутствия в заведении необходимого оборудования и необеспечение необходимыми медицинскими препаратами. Установлено, что в учреждении в день визита шестеро заключенных женщин не получают надлежащего лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого введен особый режим

Из-за отсутствия врачей-специалистов и введения карантина, учреждения здравоохранения отказываются предоставлять вторичную медицинскую помощь заключенным. Кроме того, из-за отсутствия условий предоставления стационарной психиатрической помощи, заключении с психическими расстройствами, содержатся с больными соматические заболевания и не получают необходимую медицинскую помощь.

Также в учреждении выявлены нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.

Напомним, в декабре прошлого года в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. После этого в изоляторе был введен особый режим и открытые два уголовных дела.