У СІЗО Кропивницького Офіс омбудсмена зафіксував численні порушення прав ув'язнених

Під час перевірки Кропивницького СІЗО зафіксували численні порушення прав ув'язнених, які можуть бути розцінені, як жорстоке, неналежне або таке, що принижує гідність, поводження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

Члени моніторингової групи ознайомилися з умовами утримання ув'язнених, документацією і провели опитування осіб, які утримуються в установі, а також оцінили стан виконання рекомендацій, наданих під час попередніх візитів у 2018-2019 роках.

"Результати візиту в установу свідчать про численні порушення прав ув'язнених... Більшість камер нагадують "кам'яні мішки". Вони не мають вікон, внаслідок чого ув'язнені не мають доступу до природного освітлення і свіжого повітря. Не обладнані санвузлами і бачками питної води, через що в’язні не мають доступу до питної води і можливості справляти природні потреби. Учасниками візиту було зафіксовано, що ув'язнених утримують в згаданих приміщеннях понад дві години, порушуючи чинне законодавство", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що більшість камер установи вимагають поточного ремонту, не забезпечені належним штучним освітленням, мають надлишок ґратчастих вікон, санвузли у жахливому стані. У деяких камерах стіни вологі і вкриті грибком. Приміщення не обладнане бачками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією, у зв'язку з чим ув'язнені змушені робити запаси води і знімати віконні рами для провітрювання приміщення.

В установі не дотримуються норм житлової площі, яка згідно із законодавством повинна бути не менше 2,5 кв. м на ув'язненого. У більшості камер загальна площа становить 6,4 кв. м, де утримують по четверо ув'язнених.

"Крім того, працівники установи під час відкриття дверей камер наказують ув'язненим піднімати руки вгору. Ці вимоги суперечать чинному законодавству і принижують гідність в'язнів", - додали в Офісі омбудсмена.

Надання медичної допомоги в установі здійснюється на неналежному рівні. Медична частина не укомплектована лікарем-терапевтом, лікарем-фтизіатром, у зв'язку з чим первинне медичне обстеження новоприбулих осіб здійснюється не в повному обсязі. Через відсутність забезпечення засудженим та ув'язненим не лікують зуби, а тільки їх видаляють. Ліки, які родичі передають ув'язненим, зберігаються у них у камерах і їхній прийом не контролюється.

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Призначені лікарем акушером-гінекологом обстеження і лікування також не виконуються через відсутність у закладі необхідного обладнання та незабезпечення необхідними медичними препаратами. Встановлено, що в установі в день візиту шестеро ув'язнених жінок не отримують належного лікування.

Через відсутність лікарів-фахівців і запровадження карантину, установи охорони здоров'я відмовляються надавати вторинну медичну допомогу ув'язненим. Крім того, через відсутність умов надання стаціонарної психіатричної допомоги, ув'язнені з психічними розладами, утримуються з хворими на соматичні захворювання і не отримують необхідної медичної допомоги.

Також в установі виявлено порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, у грудні минулого року в СІЗО Кропивницького відбувся бунт. Після цього в ізоляторі було введено особливий режим і відкрито дві кримінальні справи.