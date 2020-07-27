Сегодня 18-я годовщина Скниловской трагедии, когда на авиашоу погибли 77 человек

Сегодня в Украине чтят память погибших 18 лет тому назад во время Скниловской трагедии – одной из наибольших аварий в истории авиашоу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В субботний день 27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнилов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил, произошла одна из самых ужасных катастроф на авиашоу в Европе.

В результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Еще более 500 человек были признаны судом пострадавшими. На аэродроме в момент катастрофы находилось около 10 тысяч человек.

Фигуры высшего пилотажа выполняли опытные пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультироваться и получили лишь незначительные травмы.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура и специальная комиссия Министерства обороны Украины. К ответственности за трагедию были непосредственно привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.

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Никто из обвиняемых свою вину в трагедии не признал. Результатами расследований остались недовольны пострадавшие в трагедии, ведь виновники не были наказаны должным образом, ненадлежащей была и компенсация, кроме того, не дождались граждане и извинений от государства.

Скниловская трагедия, которая стала роковым стечением досадного случая с фактором человеческой безответственности и халатности, навсегда останется черной датой в современной истории Украины. Ежегодно 27 июля пострадавшими и родственниками погибших в той страшной авиакатастрофе проводятся мемориальные мероприятия.