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Новости
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Сегодня 18-я годовщина Скниловской трагедии, когда на авиашоу погибли 77 человек

Сегодня 18-я годовщина Скниловской трагедии, когда на авиашоу погибли 77 человек

Сегодня в Украине чтят память погибших 18 лет тому назад во время Скниловской трагедии – одной из наибольших аварий в истории авиашоу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В субботний день 27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнилов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил, произошла одна из самых ужасных катастроф на авиашоу в Европе.

В результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Еще более 500 человек были признаны судом пострадавшими. На аэродроме в момент катастрофы находилось около 10 тысяч человек.

Фигуры высшего пилотажа выполняли опытные пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультироваться и получили лишь незначительные травмы.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура и специальная комиссия Министерства обороны Украины. К ответственности за трагедию были непосредственно привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.

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Никто из обвиняемых свою вину в трагедии не признал. Результатами расследований остались недовольны пострадавшие в трагедии, ведь виновники не были наказаны должным образом, ненадлежащей была и компенсация, кроме того, не дождались граждане и извинений от государства.

Скниловская трагедия, которая стала роковым стечением досадного случая с фактором человеческой безответственности и халатности, навсегда останется черной датой в современной истории Украины. Ежегодно 27 июля пострадавшими и родственниками погибших в той страшной авиакатастрофе проводятся мемориальные мероприятия.

авиакатастрофа (1725) Скнилов (5) шоу (112)


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Топ комментарии
+3
Так які висновки зроблені....Досі літаємо на совецко кацапском гавні
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27.07.2020 09:27 Ответить
+1
Вони літали там, де їм наказали літати... Не вони малювали план авіашоу і польотів!
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27.07.2020 10:24 Ответить
+1
Можливо, все-таки на Куренівці, а не на Шулявці трамвайне депо?
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27.07.2020 10:28 Ответить
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Так які висновки зроблені....Досі літаємо на совецко кацапском гавні
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27.07.2020 09:27 Ответить
Дело было не в бобине...
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27.07.2020 09:41 Ответить
а разве самолёт был виноват?
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27.07.2020 11:18 Ответить
с самолетом все ок было. Проблема с организацией, тренировались с полупыстыми баками, а потом решили залить полные, + ко всему полеты проводились над головами зрителей. Самолеты в той части хорошо обслуживали, технари не вылазили из ангара.
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27.07.2020 13:40 Ответить
У меня отец собирался тогда поехать туда,но в последний момент передумал.
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27.07.2020 09:41 Ответить
Дуже сильно покарали пілотів, хоча насправді найбільше покарання мав понести той, хто організував місця для глядачів надто близько... Були б глядачі метрів на 100-200 далі, жертв можна було б уникнути!
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27.07.2020 10:08 Ответить
Кто мешал пилотам летать на эти 100-200 метров дальше от зрителей? Неба мало было?
Сильно покарали их, *******.
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27.07.2020 10:15 Ответить
Вони літали там, де їм наказали літати... Не вони малювали план авіашоу і польотів!
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27.07.2020 10:24 Ответить
Ога, опытнейший лётчик 1-го класса, целый полковник - тупой исполнитель уровня "копать от забора и до обеда".
Ну так тем более поделом сидел, ещё и мало дали.
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27.07.2020 11:14 Ответить
Літати можно де завгодно, а ось куди впадеш... ніхто не знає і не планує.
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27.07.2020 11:38 Ответить
"Де завгодно" нельзя, в том-то и дело.
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27.07.2020 11:59 Ответить
Постепенно забывается как трагедия на Шулявке....
помню в 96 гулял в том районе, забрел в район трамвайного депо, увидел табличку....много погибших...удивился...Всех, у кого расспрашивал, что мол произошло, никто не рассказал...в принципе, не нашлось очевидцев.
А Скнылив - тут снова человеческий фактор сыграл главную роль, и набор случайностей....
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27.07.2020 10:12 Ответить
Можливо, все-таки на Куренівці, а не на Шулявці трамвайне депо?
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27.07.2020 10:28 Ответить
Правильно, но тогда у меня было много свободного времени, и пешком можно далеко зайти...Тогда впервые увидел найтклаб Голивуд-коробка-коробкой.
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27.07.2020 10:43 Ответить
Це ж той, що зараз Фрідом?
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27.07.2020 10:59 Ответить
Саме так или йес-обхсс
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27.07.2020 11:02 Ответить
Советую найти на ютубе ту знаменитую запись, где мужик в упор заснял катастрофу и её последствия.

Сильно помогает вернуться в реальность.
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27.07.2020 11:17 Ответить
Когда начнем отмечать годовщины достижений, а не только трагедий?
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27.07.2020 11:20 Ответить
Після цієї трагедії почалось знищення українських ВПС. Совпаденіє? НЕ думаю.
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27.07.2020 11:37 Ответить
перебільшуете, соколи - так перестали виступать, але ВПС як і вся армія скорочувалась.
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27.07.2020 13:44 Ответить
 
 