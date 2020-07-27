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Новини
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Сьогодні 18-ті роковини Скнилівської трагедії, коли на авіашоу загинули 77 людей

Сьогодні 18-ті роковини Скнилівської трагедії, коли на авіашоу загинули 77 людей

Сьогодні в Україні шанують пам'ять загиблих 18 років тому під час Скнилівської трагедії - однієї з найбільших аварій в історії авіашоу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Суботнього дня 27 липня 2002 року на військовому летовищі "Скнилів" у Львові під час авіашоу, присвяченого 60-річчю 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України, сталася одна з найжахливіших катастроф на авіашоу у Європі.

Унаслідок падіння літака Су-27 загинуло 77 людей, зокрема 28 дітей. Ще понад 500 людей були визнані судом постраждалими. На аеродромі на момент катастрофи перебувало близько 10 тисяч осіб.

Фігури вищого пілотажу виконували досвідчені пілоти першого класу полковник Володимир Топонар і другий пілот полковник Юрій Єгоров. Обидва пілоти встигли катапультувалися й зазнали лише незначних травм.

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Розслідуванням авіакатастрофи займалася Генеральна прокуратура України і спеціальна комісія Міністерства оборони України. До відповідальності за трагедію було безпосередньо притягнено 10 осіб, з яких 5 були виправдані. Осіб, причетних до авіашоу, та льотчиків було визнано винними у скоєнні аварії через недбалість та невиконання плану польоту.

Ніхто зі звинувачених власної вини в трагедії не визнав. Результатами розслідувань залишились незадоволені постраждалі в трагедії, адже винуватці не були покарані належним чином, неналежною була й компенсація, крім того, не дочекались громадяни й вибачень від держави.

Скнилівська трагедія, яка стала фатальним поєднанням прикрого випадку з фактором людської безвідповідальності та недбалості, назавжди залишиться чорною датою в сучасній історії України. Щороку 27 липня потерпілими та родичами загиблих у тій страшній авіакатастрофі проводяться меморіальні заходи.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Скнилів (2) шоу (56)


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Топ коментарі
+3
Так які висновки зроблені....Досі літаємо на совецко кацапском гавні
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27.07.2020 09:27 Відповісти
+1
Вони літали там, де їм наказали літати... Не вони малювали план авіашоу і польотів!
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27.07.2020 10:24 Відповісти
+1
Можливо, все-таки на Куренівці, а не на Шулявці трамвайне депо?
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27.07.2020 10:28 Відповісти
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Так які висновки зроблені....Досі літаємо на совецко кацапском гавні
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27.07.2020 09:27 Відповісти
Дело было не в бобине...
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27.07.2020 09:41 Відповісти
а разве самолёт был виноват?
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27.07.2020 11:18 Відповісти
с самолетом все ок было. Проблема с организацией, тренировались с полупыстыми баками, а потом решили залить полные, + ко всему полеты проводились над головами зрителей. Самолеты в той части хорошо обслуживали, технари не вылазили из ангара.
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27.07.2020 13:40 Відповісти
У меня отец собирался тогда поехать туда,но в последний момент передумал.
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27.07.2020 09:41 Відповісти
Дуже сильно покарали пілотів, хоча насправді найбільше покарання мав понести той, хто організував місця для глядачів надто близько... Були б глядачі метрів на 100-200 далі, жертв можна було б уникнути!
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27.07.2020 10:08 Відповісти
Кто мешал пилотам летать на эти 100-200 метров дальше от зрителей? Неба мало было?
Сильно покарали их, *******.
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27.07.2020 10:15 Відповісти
Вони літали там, де їм наказали літати... Не вони малювали план авіашоу і польотів!
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27.07.2020 10:24 Відповісти
Ога, опытнейший лётчик 1-го класса, целый полковник - тупой исполнитель уровня "копать от забора и до обеда".
Ну так тем более поделом сидел, ещё и мало дали.
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27.07.2020 11:14 Відповісти
Літати можно де завгодно, а ось куди впадеш... ніхто не знає і не планує.
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27.07.2020 11:38 Відповісти
"Де завгодно" нельзя, в том-то и дело.
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27.07.2020 11:59 Відповісти
Постепенно забывается как трагедия на Шулявке....
помню в 96 гулял в том районе, забрел в район трамвайного депо, увидел табличку....много погибших...удивился...Всех, у кого расспрашивал, что мол произошло, никто не рассказал...в принципе, не нашлось очевидцев.
А Скнылив - тут снова человеческий фактор сыграл главную роль, и набор случайностей....
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27.07.2020 10:12 Відповісти
Можливо, все-таки на Куренівці, а не на Шулявці трамвайне депо?
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27.07.2020 10:28 Відповісти
Правильно, но тогда у меня было много свободного времени, и пешком можно далеко зайти...Тогда впервые увидел найтклаб Голивуд-коробка-коробкой.
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27.07.2020 10:43 Відповісти
Це ж той, що зараз Фрідом?
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27.07.2020 10:59 Відповісти
Саме так или йес-обхсс
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27.07.2020 11:02 Відповісти
Советую найти на ютубе ту знаменитую запись, где мужик в упор заснял катастрофу и её последствия.

Сильно помогает вернуться в реальность.
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27.07.2020 11:17 Відповісти
Когда начнем отмечать годовщины достижений, а не только трагедий?
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27.07.2020 11:20 Відповісти
Після цієї трагедії почалось знищення українських ВПС. Совпаденіє? НЕ думаю.
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27.07.2020 11:37 Відповісти
перебільшуете, соколи - так перестали виступать, але ВПС як і вся армія скорочувалась.
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27.07.2020 13:44 Відповісти
 
 